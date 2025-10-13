  • Megjelenítés
A kiszámíthatatlanság árát a beteg fizeti meg

A VOSZ Egészségügyi Tagozatának megalakításáról, a szektor érdekképviseletével kapcsolatos szándékáról beszélt Fábián Lajos, a VOSZ alelnöke, és az Egészségügyi Tagozat elnöke a Portfolio-nak adott videóinterjújában a Private Health Forum 2025 konferencián. Akkor hiteles egy ilyen kezdeményezés, ha megfelelő arányú, 80-90%-os szervezettséget tud felmutatni - vallja a szakember. Megítélése szerint a tagozat szekcióinak vezetői azért is tudják hitelesen képviselni az ágazat érdekeit, mert ezek a vezetők nap mint nap benne vannak, élnek a szektorban, értik, hogy mi folyik körülöttük, látják a problémákat és ismerik a megoldásokat.

