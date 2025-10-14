  • Megjelenítés
Elképesztő mértékű olajkút-fúrást jelentettek be
Elképesztő mértékű olajkút-fúrást jelentettek be

Egyiptom jelentős olajipari beruházásokat tervez a következő öt évben, derül ki a helyi energetikai minisztérium keddi közleményéből - írja a Reuters.

Egyiptom 5,7 milliárd dollár értékű beruházással 480 feltáró kút fúrását tervezi a következő öt évben

- jelentette be az ország kőolajügyi minisztere a tárca kedden kiadott közleménye szerint.

A nagyszabású program célja az ország szénhidrogén-készleteinek feltárása és kiaknázása, ami hozzájárulhat Egyiptom energiabiztonságának növeléséhez és gazdasági helyzetének javításához.

