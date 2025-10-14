Végleg megszűnik az MTV zenecsatorna, Magyarországon is örökre elhallgat

A leépítés első körben az Egyesült Királyságban és Írországban kezdődik, majd

Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Lengyelországban, Magyarországon, Ausztráliában és Brazíliában is megszűnnek az érintett csatornák.

A döntés hátterében a Paramount Global agresszív költségcsökkentési intézkedései állnak, miközben a vállalat idén egyesül a Skydance Mediával. A lépés egyben tükrözi a médiafogyasztási szokások drasztikus átalakulását is, hiszen a zenei tartalmak iránt érdeklődők már évek óta a digitális platformok felé fordultak.

A közösségi média és a streaming szolgáltatások olyan erős versenytársat jelentenek, amellyel a hagyományos televíziós csatornák nem tudnak lépést tartani, hiába kínáltak évtizedeken át egyedi közösségi élményt a nézőknek.

Az 1981-ben az Egyesült Államokban indult MTV számos ikonikus popkulturális pillanatot teremtett: Michael Jackson "Thriller" videójának premierjét, David Bowie kiállását a fekete művészek mellett, a "The Real World" úttörő reality show-t, vagy Nirvana "Smells Like Teen Spirit" klipjének folyamatos sugárzását.

Európában 1987-ben jelent meg az MTV, és olyan műsorok, mint az MTV Unplugged hamar intézménnyé váltak. Fénykorában a csatorna művészi szintre emelte a promóciós videókat, zenei karriereket indított el, divatrendeket terjesztett, és meghatározta az ifjúsági kultúrát.

A 2010-es évekre a hagyományos zenei televíziózás elavulttá vált a közösségi média és az igény szerinti streaming térhódításával. Bár az MTV márka továbbra is fennmarad digitális platformokon és olyan kiemelt eseményeken keresztül, mint a VMA és EMA díjátadók,

2025 utolsó napján a zenei televíziózás, ahogy generációk ismerték, végleg megszűnik.

Az MTV Unplugged talán leghíresebb és legnézettebb műsora a "Nirvana - MTV Unplugged in New York" volt, íme egy kis nosztalgia:

Címlapkép forrása: Â© 2018 SOPA Images via Getty Images