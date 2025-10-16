Az IMF kemény üzenetet küldött: veszélyes úton jár az ázsiai ország

Az IMF arra figyelmeztette Japánt, hogy ne növelje tovább adósságállományát (még ha a gazdaság élénkítésének ez eszköze lehetne), mivel a politikai bizonytalanság és a növekvő kiadások felfelé hajtják a hosszú lejáratú állampapírok hozamait.

Nada Choueiri, a Nemzetközi Valutaalap Ázsia–Csendes-óceáni térségért felelős helyettes igazgatója szerdán, Washingtonban, a Valutaalap éves ülésszakán adott interjúban azt mondta:

érthető, ha a kormány bizonyos ágazatokat támogat, de ezeknek a lépéseknek ideiglenesnek és célzottaknak kell lenniük.

Hozzátette, hogy a már jóváhagyott költségvetési keretekre kell támaszkodni, nem pedig a hiány növelésére. Példaként kiemelte: az áfacsökkentés nem tekinthető célzott intézkedésnek.

Japán államadóssága a fejlett országok között a legmagasabb; az IMF szerint idén a GDP mintegy 230 százalékát éri el.

A 30 éves japán államkötvények hozama 3,2 százalék körül jár, ami csaknem egy teljes százalékponttal magasabb az év eleji szintnél.

A piacok további állami költekezéstől tartanak a politikai rendszer megrendülése közepette.

A Liberális Demokrata Párt által vezetett, 26 éve fennálló koalíció közelmúltbeli összeomlása után az LDP új elnökének, Takaicsi Szanaének komoly akadályokkal kell szembenéznie a miniszterelnöki poszt megszerzésében. Bárki is kerül a kormányfői székbe, valószínű egy jelentős pótköltségvetés, miközben egyes ellenzéki pártok költséges forgalmiadó-csökkentést sürgetnek.

A piaci idegesség ellenére Choueiri szerint a politikai felfordulás eddig nem gyakorolt számottevő hatást a japán gazdaságra. A béremelkedés, az üzleti bizalom és a vállalati nyereségek egyaránt erősítik az ellenálló képességet, és az IMF támogatja a japán jegybank jelenlegi laza monetáris politikáját.

A központi bank az év eleje óta 0,5 százalékon tartja az alapkamatot. A Valutaalap előrejelzése szerint a kamatszint 2026 első negyedévében átlagosan 0,6 százalék lehet, és 2028-ra 1,5 százalékon érheti el a semleges szintet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images