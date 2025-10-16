Hitelminősítői figyelmeztetést kapott Magyarország: óvatosan a választás előtti költekezéssel!

A vártnál gyengébb növekedés és az utóbbi hónapokban bejelentett intézkedések miatt magasabb költségvetési hiányt valószínűsít Magyarországon a Fitch Ratings. A hitelminősítő szerdán bemutatott elemzésében a 2025-ös 0,6 százalékos után jövőre 2,5%-ra gyorsuló GDP-növekedéssel számol, viszont a deficit csak 2027-ben eshet 4 százalék alá.

A mindent meghatározó döntés A globális monetáris politikai lépések minden piacon hatással vannak, mi lesz a forinttal a Fed kamatvágásai közepette? Erről szól Signature Klubunk október 21-én.

Szerdán frissítette a kelet-európai országokra vonatkozó előrejelzését a Fitch Ratings. Az elemzésben hangsúlyozzák, hogy a BBB magyar osztályzatot továbbra is az erős strukturális mutatók támogatják, az egy főre jutó GDP például jóval meghaladja a hasonló besorolású országok átlagát. Ezt ellensúlyozza az átlagnál magasabb adósságállomány, illetve az utóbbi évek unortodox gazdaságpolitikai lépései.

A hitelminősítő az idei magyar GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzését kismértékben rontotta a júniusi 0,7%-ról 0,6%-ra,

2026-ra viszont érezhetően kisebb bővülést vár, az eddigi 3,1% helyett csak 2,5%-ot.

Kiemelik, hogy a növekedést visszafogják a folytatódó kereskedelmi feszültségek, miközben a fiskális és monetáris gazdaságélénkítésre nincs érdemi mozgástér. Emellett az uniós források hiánya, valamint a lassuló reálbér-növekedés is ebbe az irányba hatnak. A Fitch nem számít arra, hogy 2026 közepe előtt jelentős áttörést sikerülne elérni az uniós pénzek sorsával kapcsolatban, szerintük 2025-27 között átlagosan a GDP 0,6%-ának megfelelő nettó forrásbeáramlás várható évente.

A hitelminősítő úgy számol, hogy az idén nem változik majd a 6,5%-os jegybanki alapkamat, majd 2026-ban 5,5%-ra, 2027 végére pedig 4,5%-ra mérsékelheti azt az MNB.

A költségvetés helyzetével kapcsolatban is kritikus a Fitch: azt jósolják, hogy 2025-26-ban a GDP 0,5%-ának megfelelő hiány lehet az elsődleges (kamatkiadások nélkül számított) egyenlegben, majd ez a deficit 2027-re 0,2%-ra mérséklődhet. 2024-ben még egyensúlyi elsődleges pozíció volt a büdzsében.

A hiány idén a GDP 4,5%-a lehet, ez 2026-ban 4,2%-ra, majd 2027-ben 3,8%-ra mérséklődhet – teszik hozzá.

Meglepő módon, a hitelminősítő így is arra számít, hogy minimálisan csökkenhet a GDP-arányos adósságráta a tavalyi 73,5%-ról 73,4%-ra, majd 2027 végére fokozatosan 71,5%-ra. Ez még mindig magasabb, mint a BBB-országok 61,5%-os átlaga.

Az elemzés végén kiemelik a magyar adósbesorolás szempontjából legfontosabb pozitív és negatív kockázatokat:

Kedvező lenne, ha gyorsabban mérséklődne az adósságráta, közelítve a BBB-országok átlagát, illetve, ha a gazdaságpolitika élénkíteni tudná a középtávú növekedést.

Ezzel szemben negatív kockázat, hogy olyan gazdaságpolitika mix alakul ki, ami makrogazdasági egyensúlytalanságokhoz és a befektetői bizalom romlásához vezet. Emellett a vártnál lazább költségvetési politika gyengébb növekedéssel párosulva veszélyeztetné az adósságráta csökkenő pályáját.

A Fitch legközelebb december 5-én vizsgálja majd a magyar adósbesorolást, akkor mondhatnak ítéletet az országról. A mostani elemzés után nagyon erős negatív lépés nem várható, de arra talán van esély, hogy a jelenlegi stabil kilátást negatívra rontsák.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images