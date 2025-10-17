Bezzeg a görögök, hitelminősítői dicséretet kaptak

A Standard and Poor's megerősítette a Görögországra vonatkozó "BBB/A-2" hosszú és rövid távú adósságbesorolást. A minősítéshez rendelt kilátás stabil.

A hitelminősítő a péntek este kiadott közleményében kiemeli, hogy 2023 óta Görögország kivételesen magas, átlagosan a GDP 3,4%-át kitevő elsődleges költségvetési többletet ért el. Az S&P Global Ratings előrejelzése szerint a kormány 2025-ben már másodszor egymás után teljes költségvetési többletet fog felmutatni, ami lehetővé teszi, hogy azon kevés fejlett piaci ország egyike legyen, amely

abszolút értelemben vett nettó államadósságot fizet vissza,

immár a második egymást követő évben.

Bár Görögország külső egyensúlytalansága megemelkedett, úgy vélik, hogy az euróövezeti tagsága és az EU költségvetési szerződéseinek való megfelelés védelmet nyújt a fizetési mérlegsokk kockázatával szemben.

Az ország gazdasági kilátásai szilárdak, amit a beruházási projektek és az idegenforgalmi ágazatban tapasztalható erős kereslet is alátámaszt.

Az S&P azt is részletezi, hogy csökkentené a besorolást, ha Görögország költségvetési teljesítménye jelentősen romlana. "Emelhetjük a besorolásokat, ha Görögország külső egyensúlyhiánya jelentősen és tartósan javul. Ez például akkor történhetne meg, ha csökkenne a gazdaság importfüggősége. Akkor is felminősíthetnénk Görögországot, ha jelentősen csökkenne az ország külső adóssága, amelynek nagy része államadósság" - írták.

A hitelminősítő arra a következtetésre jut, hogy

a büdzsémutatók 2025-ben újabb költségvetési túlteljesítést jeleznek.

A folyó kiadások növekedése visszafogott, míg a bevételek növekedése élénk, amit a megfelelési erőfeszítések, a javuló munkaerő-piaci feltételek és a helyreállítási és rugalmassági eszköz (RRF) projektjeihez kapcsolódó támogatások támogatnak. Összességében úgy tűnik, hogy a kormány idén is jó úton halad a költségvetési célok teljesítése felé, és arra számítunk, hogy a valószínűsíthető további költségvetési enyhítés ellenére a költségvetési eredmények a következő években is kedvezőek maradnak. Előrejelzésünk szerint Görögország konszolidált kormányzati pozíciója idén a GDP 0,4%-át kitevő többletet mutat, majd 2026-2028 között enyhe, átlagosan a GDP 0,6%-át kitevő hiányra vált át - vetítik előre.

A növekvő globális bizonytalanság ellenére a gazdasági kilátások továbbra is szilárdnak tűnnek.

