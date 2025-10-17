Bezzeg a görögök, hitelminősítői dicséretet kaptak

A hitelminősítő a péntek este kiadott közleményében kiemeli, hogy 2023 óta Görögország kivételesen magas, átlagosan a GDP 3,4%-át kitevő elsődleges költségvetési többletet ért el. Az S&P Global Ratings előrejelzése szerint a kormány 2025-ben már másodszor egymás után teljes költségvetési többletet fog felmutatni, ami lehetővé teszi, hogy azon kevés fejlett piaci ország egyike legyen, amely
abszolút értelemben vett nettó államadósságot fizet vissza,
immár a második egymást követő évben.
Bár Görögország külső egyensúlytalansága megemelkedett, úgy vélik, hogy az euróövezeti tagsága és az EU költségvetési szerződéseinek való megfelelés védelmet nyújt a fizetési mérlegsokk kockázatával szemben.
Az ország gazdasági kilátásai szilárdak, amit a beruházási projektek és az idegenforgalmi ágazatban tapasztalható erős kereslet is alátámaszt.
Az S&P azt is részletezi, hogy csökkentené a besorolást, ha Görögország költségvetési teljesítménye jelentősen romlana. "Emelhetjük a besorolásokat, ha Görögország külső egyensúlyhiánya jelentősen és tartósan javul. Ez például akkor történhetne meg, ha csökkenne a gazdaság importfüggősége. Akkor is felminősíthetnénk Görögországot, ha jelentősen csökkenne az ország külső adóssága, amelynek nagy része államadósság" - írták.
A hitelminősítő arra a következtetésre jut, hogy
a büdzsémutatók 2025-ben újabb költségvetési túlteljesítést jeleznek.
A folyó kiadások növekedése visszafogott, míg a bevételek növekedése élénk, amit a megfelelési erőfeszítések, a javuló munkaerő-piaci feltételek és a helyreállítási és rugalmassági eszköz (RRF) projektjeihez kapcsolódó támogatások támogatnak. Összességében úgy tűnik, hogy a kormány idén is jó úton halad a költségvetési célok teljesítése felé, és arra számítunk, hogy a valószínűsíthető további költségvetési enyhítés ellenére a költségvetési eredmények a következő években is kedvezőek maradnak. Előrejelzésünk szerint Görögország konszolidált kormányzati pozíciója idén a GDP 0,4%-át kitevő többletet mutat, majd 2026-2028 között enyhe, átlagosan a GDP 0,6%-át kitevő hiányra vált át - vetítik előre.
A növekvő globális bizonytalanság ellenére a gazdasági kilátások továbbra is szilárdnak tűnnek.
Címlapképünk illusztráció. Virágzó levendulamező fölött nyugszik le a Nap a Szaloniki közelében fekvő falu, Meszimeri határában 2025. június 19-én. Forrása: MTI/EPA/Ahiléasz Hirasz
Bezzeg a görögök, hitelminősítői dicséretet kaptak
Hihetetlen átalakulás, ez a görög gazdasági csoda.
Leminősítette Franciaországot az S&P!
A kilátás stabil.
Súlyos kijelentés érkezett a vállalkozóktól: alig 10 százalékkal nőhet a minimálbér
A szociális hozzájárulási adó csökkentése sem lesz elég a nagyobb béremeléshez.
Hihetetlen botrány az USA-ban: a Hamász terroristája lóvá tette a titkosszolgálatokat, és letelepedett Oklahomában
A férfi a vízumkérelmében nem vallotta be, hogy terrorista.
Veszélyben az amerikai nukleáris biztonság: kulcsfontosságú szakembereket küldenek szabadságra
A kormányzati leállás az ok.
Váratlan bejelentés: András herceg lemond minden címéről
A botrányok nyomán hozta meg döntését.
Megszólalt az EU bővítéséről Magyarország szomszédja – ezeket az országokat látná szívesen
Magára is haragította az egyik érintettet.
Orbán Viktor a kórházi WC-papírral kapcsolatban hozott határozatot
Megjelent a Magyar Közlönyben.
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Első lakásvásárlás 2025-ben? Ezekre készülj fel!
Az Otthon Startnak köszönhetően sokan jutnak hozzá első lakásukhoz. A lakásvásárlás folyamata azonban nem egyszerű feladat, és a hiteligénylés és a papírmunka útvesztője is ijesztőnek t
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Hogyan lesz a zöld megawattból megbízható kilowattóra?
A megújuló energiaforrás alapú villamosenergiatermelés önmagában nem garantál biztos ellátást, és ez nem csupán az időjárástól függő termelők természetén múlik,
Sokkoló: nőttek az árak az otthonstart hatására, de van, akinek jobb lett
Mindenki, aki nem a propaganda által festett alternatív valóságban él, pontosan tudhatta, hogy az Otthonstart program által tüzelt keresleti sokk növekedést eredményez az ingatlanpiacon. Ha valak
Zsiday Viktor: Nem lehetetlen egy komoly hozamcsökkenés Magyarországon
A hazai hosszú állampapírok elmúlt egy, öt vagy akár tízéves hozama elég kiábrándító, emiatt nem is nagyon fektet ebbe a hazai lakosság, pedig ha jól... The post Zsiday Viktor: Nem lehetetle
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!