Eldőlt a rezsicsökkentés sorsa Magyarországon

A kormány jogszabályban kívánja rögzíteni, hogy 2026-ban is változatlan feltételekkel biztosítja a rezsicsökkentést a magyar családoknak és nyugdíjasoknak. Az erről szóló jogszabálytervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátotta - jelentette be pénteki közleményében az Energiaügyi Minisztérium.

A rezsicsökkentés meghosszabbításával Magyarország továbbra is Európa legalacsonyabb áram- és gázárait biztosítja a lakossági fogyasztók számára. Az intézkedés fedezete a jövő évi költségvetésben rendelkezésre áll, a Lakossági Rezsivédelmi Alap tervezett kerete közel 800 milliárd forint - emlékeztet a tárca közleménye.

A kormány minden eszközzel megvédi a rezsicsökkentést és a magyar családok megélhetését. A társadalmi egyeztetésre induló tervezet is azt a célt szolgálja, hogy jogszabályban rögzítsük a rezsicsökkentést 2026-ra.

