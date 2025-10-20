  • Megjelenítés
Dunaferr: gyakorlatilag jön az államosítás a felszámolásnál
Dunaferr: gyakorlatilag jön az államosítás a felszámolásnál

A kormány hétfő este három, egymásra épülő rendelettel teljes állami irányítás alá helyezte a Dunaferr-csoport felszámolási folyamatát. A döntéssel a dunaújvárosi acélipari vállalatokat – a Dunaferr Zrt.-t, a Duna Furnace Kft.-t és a Dunarolling Kft.-t – stratégiailag kiemelt jelentőségű felszámolásnak minősítették, így az állam nemcsak felügyeli, hanem aktívan irányítja is a cégek sorsát. Az új szabályok alapján a kormánybiztos gyakorolja az állam tulajdonosi jogait, közvetlenül beleszólhat a vagyon értékesítésébe és a hitelezői egyezségekbe, miközben a költségvetésből fedezhetők a biztonságos működéshez és környezetvédelemhez szükséges kiadások. A lépéssel a kabinet gyakorlatilag visszavette az irányítást Magyarország legnagyobb ipari felszámolása felett, azzal a céllal, hogy megőrizze az acélipar működőképességét és elkerülje az iparbiztonsági kockázatokat.

A hétfő esti Magyar Közlönyben három egymással összefüggő kormányrendelet jelent meg, amelyek gyökeresen átalakítják az ISD Dunaferr-csoport és a hozzá kapcsolódó acélipari vállalatok felszámolási folyamatát.

A jogszabályok együtt egy új, közvetlen állami irányítás alá helyezett modellt hoznak létre, amely egyszerre gazdaságpolitikai, iparbiztonsági és környezetvédelmi célokat szolgál.

A döntéssel a Dunaferr Zrt., a Duna Furnace Kft. és a Dunarolling Kft. felszámolása stratégiailag kiemelt jelentőségű eljárássá válik, ami azt jelenti, hogy a magyar állam nemcsak megfigyelő, hanem aktív szereplő lesz a folyamat minden lépésében.

A 326/2025. (X. 20.) rendelet hivatalosan „kiemelt jelentőségű felszámolássá” minősíti a három dunaújvárosi acélipari vállalat ügyét, amely így külön elbírálás alá esik a csődtörvény szerint.

A döntés értelmében a felszámolás nem a megszokott piaci keretek között történik: az állam a csődeljárási törvény külön szabályai alapján beavatkozhat, és meghatározhatja, miként történik a vagyon értékesítése, a hitelezői követelések rendezése, illetve a gyárak jövőbeni működése.

A 324/2025. rendelet e kereteken belül megerősíti az állami kontrollt:

a felszámolási eljárásokban a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. csak a magyar acélipar megmentéséért felelős kormánybiztossal együttműködve járhat el.

A kormánybiztos gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat, vételi ajánlatot tehet az állam nevében, és beszámítási jogot is érvényesíthet a hitelezői követelések rendezésénél. Az állami követelések könyvelését a Miniszterelnöki Kabinetiroda végzi, ami a pénzügyi elszámolásokat is központosítja. A korábbi felszámolási szabályok közül több nem alkalmazható az állami felszámolóra, a rendelet pedig a már folyamatban lévő eljárásokra is kiterjed. A lépés lényege, hogy

a Dunaferr-ügyben a kormánybiztos ne csak felügyeljen, hanem operatív döntéshozói szerepbe is kerüljön, ezzel biztosítva az acélipari termelés esetleges újraindításának vagy átstrukturálásának feltételeit.

A 325/2025. rendelet mindehhez iparbiztonsági és környezetvédelmi biztosítékokat rendel. Kimondja, hogy ha egy felszámolás alatt lévő termelőüzem – például a Dunaferr – nem képes finanszírozni a biztonságos működéshez, karbantartáshoz vagy környezetvédelmi kockázatok elhárításához szükséges intézkedéseket, akkor az államnak kell ezeket átvállalnia.

A kormánybiztos ilyenkor közszolgáltatási szerződést köt a cég vagy az érintett alvállalkozók egyikével, és a költségeket központi költségvetésből fedezik.

A hatósági vizsgálatokat gyorsított eljárásban kell lefolytatni, és ha fennáll a veszély, az állam azonnal léphet – akár a felszámolási eljárás során is. Az így kifizetett összegek hitelezői követelésként jelennek meg az állam javára, amelyet a törvény szerint elsőként kell kielégíteni, még a bérgarancia-alap támogatásai előtt is.

A három rendelet együttes hatása az, hogy a magyar állam teljes körű ellenőrzést szerez a Dunaferr-csoport felszámolása fölött, iparpolitikai, pénzügyi és környezetvédelmi dimenzióban egyaránt. Az állam gyakorlatilag három szerepben jelenik meg: mint tulajdonos (a kormánybiztoson keresztül), mint felszámoló (az állami nonprofit társaságon keresztül), és mint finanszírozó (a központi költségvetés terhére).

Ahogy arról nem rég írtunk: a Dunaferr felszámolási eljárása kudarcba fulladt másfél hete, ezért kellhetett az állami belépés. További részleteket az alábbi cikkekben olvashat:

