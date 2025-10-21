  • Megjelenítés
Brüsszel diktálta, a kormány végrehajtja: új uniós szabályok írják át a magyar költségvetési rendszert
Brüsszel diktálta, a kormány végrehajtja: új uniós szabályok írják át a magyar költségvetési rendszert

A kormány új költségvetési szabályokat vezetne be: a Költségvetési Tanács kötelező értékelési jogot kap, a költségvetésben szerepelnie kell az állami garanciáknak és kezességeknek, az éghajlati kockázatok pénzügyi hatásainak, valamint az adókedvezmények és hosszú távú kiadások részletes bemutatásának. A költségvetést utólag is vizsgálnák, amiért a KT raportra is hívhatná a kabinetet.

A kormány társadalmi egyeztetésre küldte azt a jogszabályi előterjesztést, amellyel Magyarország teljesíti az Európai Unió Tanácsának 2024/1265-ös irányelvét, amely a tagállamok költségvetési keretrendszerét szigorítja és korszerűsíti.

Az új szabályozás célja, hogy a tagállamok pontosabban, átláthatóbban és a fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve tervezzék és értékeljék költségvetéseiket.

A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott rendelettervezet ezzel formálisan is összhangba hozza a hazai költségvetési szabályozást az uniós előírásokkal – tehát a kormány ezúttal nem kezdeményezett, hanem végrehajtotta a brüsszeli utasítást.

A módosítás központi eleme, hogy a Költségvetési Tanács ezentúl nemcsak véleményezi, hanem kötelezően értékeli is a kormány makrogazdasági és költségvetési előrejelzéseit.

A KT rendszeresen ellenőrizheti majd, hogy a költségvetési tervezés megfelel-e a hazai és uniós hiány- és adósságszabályoknak, valamint mennyire fenntartható középtávon.

Az értékeléseket nyilvánosságra kell hozni, a kormánynak pedig indokolnia kell, ha eltér a Tanács megállapításaitól.

A törvény előírja, hogy a jövőben a költségvetési törvényjavaslatban részletesen be kell mutatni az állami garanciavállalások és kezességek állományát, különösen az éghajlatváltozással és természeti katasztrófákkal összefüggő kötelezettségeket. Ezzel a környezeti kockázatok pénzügyi hatásai is megjelennek a költségvetési tervezésben, ami eddig nem volt kötelező.

Újdonság llene az is, hogy a kormányzati politikák hosszú távú fenntarthatóságát is vizsgálni kellene, különös tekintettel a nyugdíj-, egészségügyi és oktatási kiadások jövőbeli alakulására.

Emellett a költségvetés indokolásában ezentúl részletes kimutatást kell adni az adókedvezményekről és adóelengedésekről, valamint ezek környezeti és éghajlati hatásairól is.

Az új szabályokat fokozatosan vezetnék be: a részletes garancia- és adóhatás-jelentéseket először a 2027-es költségvetés tervezésekor kellene alkalmazni.

