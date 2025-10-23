Hosszú hétvége egy hazai hotelben? Ennyiért lehet most szobát foglalni

A négynapos hosszú hétvége ismét megmozgatta a hazai turizmust: megteltek a wellnesshotelek, a legtöbb vendég 2-3 éjszakára foglalt. A dinamikus árazás miatt a 4 csillagos szállodák vendégéjszaka-ára a szeptemberi átlag 65.400 forintról október végére 95-98 ezer forint közöttire ugrott fel. Ahhoz viszont, hogy a szállodák jövedelmezősége újra a 2008 előtti szinten legyen, további áremelésekre lenne szükség, amit viszont jelenleg a piac nem tud érvényesíteni, véli a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.

A mostani négynapos hosszú hétvégére a vendégek zöme a hoteleket és az apartmanokat kereste, és 2-3 éjszakás pihenést terveztek a legtöbben – derül ki a Szallas.hu foglalási adataiból. Minden harmadik foglalás wellness-szálláshelyre érkezett. A legnépszerűbb úti cél Hajdúszoboszló és Siófok, mögöttük holtversenyben Hévíz és Miskolc következik. A wellness szolgáltatásra hajtók 73%-a ellátást is kért, és a félpanzió a legkeresettebb.

A wellness-foglalások felénél a kosárérték 70-170 ezer forint közötti, míg a foglalások 22%-a legfeljebb 70 ezer forintos költést jelent, 19%-uk 170-270 ezer forint közé esett, míg a 270 ezer forint feletti foglalások aránya 9% volt.

Hajdúszoboszló megtelt

Megnéztük több konkrét szálláshely árazását a hosszú hétvégére vonatkozóan. Egy kedvelt dél-baranyai wellness hotel Harkányban 3 vendégéjszakára félpanziós ellátással 268 ezer forintba kerül. De itt legalább lehetett foglalni, mert

már egyáltalán nem volt szállás, akármennyibe is került egy vendégéjszaka. Egy másik hajdúszoboszlói wellness hotelnél sem volt már elérhető szoba erre az időszakra.

Az egyik nemzetközi szálláskereső segítségét vettük igénybe, hogy kiderüljön, egyáltalán Hajdúszoboszlón milyen szállásadók elérhetőek, és mennyiért. A 4 csillagos hotelkategóriában apartman elhelyezéssel, félpanziós ellátás mellett 294.100 forintért még elérhető volt last minute foglalással egy szállodalánc szolgáltatása. Jellemző, hogy ez korábban még 410.635 forint volt.

Ellátás nélkül egyébként 69 ezer és 121 ezer forint között foglalhatók a 4 csillagos értékelésű szállások, de jellemzően ezek már wellness szolgáltatások nélkül.

Hévízen az 5 csillagos wellness ellátás 347.380 forint, reggelivel az árban. Az egyik 4 csillagos hotelnél drágább(!) az ár (368.795 forint), de azért árnyalja a képet, hogy itt a vacsora is benne van az árban. Igaz, az egyik szállodaláncnál a 4 csillagos kategória már „csak” 287.045 forint, félpanzióval.

Dinamikus árazás

Összefoglalva elmondható, hogy

a 4 csillagos szállodák vendégéjszaka-ára a szeptemberi átlag 65.400 forintról október végére 95-98 ezer forint közöttire ugrott fel, de nem ritka a 100-120 ezer forintos ár sem. Az úgynevezett dinamikus árazás kézzel fogható.

A hosszú hétvégék előtt az árak emelése egy természetes folyamatnak tekinthető

– mondta a Portfolio.hu-nak Somlyai Zoltán, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.

„Minden szálloda a saját árstratégiáját követi. A dinamikus árazás világában a foglalások ütemére reagálnak a szállodák. A „gyengébb időszak” csak annak a kérdése, hogy milyen mutatót nézünk. Ha a magasabb árak miatt a foglaltság visszaesik, az egyáltalán nem biztos, hogy a jövedelmezőségben nem jelent erősödést” – mondta Somlyai Zoltán.

Egymást követték a nehéz időszakok

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke kitért arra is, hogy az elmúlt években, évtizedekben, már többször átélt keresletcsökkenést is a hazai szállodaipar. A 2008-ban kezdődött gazdasági válság után – egy elhúzódó időszak után – 2012-13-ban következett be egy pozitív változás. „A kereslet csökkenésére adott válasz többek között az árcsökkentés volt, amiből hosszú idő alatt 2019-re értük el az eddigi rekord évet. Aztán jött a Covid, ami megint csak nagyon visszavetette a szállodák teljesítményét” – emelte ki Somlyai Zoltán.

Bár a Covidból való felépülés gyorsabb volt, a koronavírus-járvány okozta munkaerőpiaci problémákat a mai napig sem heverte ki a szakma.

Vannak pozíciók, amikre a munkavállalók által elvárt bérszintet már nem tudják a szállodák kigazdálkodni

– tette hozzá a szakember.

A jövedelmezőség még nem a régi

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke a 2022-ben kitört orosz-ukrán háború kapcsán kiemelte: a turizmusra gyakorolt kedvezőtlen hatása mellett a konfliktus az energiaárak robbanását is magával hozta, igaz, e téren mostanra már valamelyest stabilizálódott a helyzet.

Ahhoz, hogy a szállodák jövedelmezősége újra a 2008 előtti szinten legyen, további áremelésekre lenne szükség, amit viszont jelenleg nem tudunk érvényesíteni a piacon

– emelte ki Somlyai Zoltán.

Megdől a 2019-es rekord?

Mindenesetre a vendéglátó szektor bizakodó, azt remélik, hogy a pozitív trend folytatódásával akár a 2019-es rekordévet is megdöntheti az idei teljes turisztikai szezon. Előre azért nehéz bármit mondani, főleg a belföldi vendégekkel kapcsolatban, mert továbbra is rendkívül rövid az úgynevezett foglalási időablak.

Jellemző a bonyolult és nagyon különböző hazai turisztikai helyzetre, hogy azok a régiók, amelyek nagyon egy lábon állva működtek – mint például Hévíz, ahol túlságosan az orosz és ukrán vendégekre számítottak korábban –, most más országok külföldi turistáit kell magukhoz csábítani. Az új küldőpiacok felépítése azonban hosszabb ideig tartó folyamat.

