Sötétedik a bolygónk – rejtett változások valós klímakockázatokkal

Miért tükröződik vissza kevesebb napsugárzás?
A Föld albedóját, nagyrészt a felhőzet, a jég, a hó, az óceánok és a szárazföldi felületek alakítják. A világos felületek, mint például a hómezők és a jégtakarók, hatékonyan visszaverik a napfényt, ezek albedója magas, míg a sötétebbek – mint például a nyílt víz vagy a csupasz sziklák – nagyobb mértékben nyelik el azt, ezek albedója alacsony.
Az albedó változása tehát meghatározó szerepet játszik abban, hogy mennyi energia marad a Föld-rendszerben, a planetáris albedó értéke jelenleg 0,29.
Az északi féltekén a hó és a jég visszahúzódóban van. Az olvadó gleccserek, a csökkenő északi-sarkvidéki tengeri jég és a csökkent területű szezonális hótakaró miatt több sötét felület jelenik meg, amelyek több bejövő napsugárzást nyelnek el. Ebben az értelemben a Föld szó szerint sötétedik, ahogy a nagy fényvisszaverő képességű jégtakarók kiterjedése csökken.
Az albedó szempontjából a felhők is fontos szerepet játszanak, egyes típusaik jelentős mennyiségű napsugárzást tükröznek vissza a világűrbe. A felhőképződés egyensúlya azonban számos tényezőtől függ, többek között az aeroszoloktól, azaz a légkörben található apró részecskéktől, amelyeken felhőcseppek képződnek.
Féltekék közti különbségek
Az albedó egyik érdekes tulajdonsága, hogy átlagosan az északi és a déli féltekén azonos, amit féltekék közti szimmetriának neveznek. A szimmetria meglepő, mert a déli féltekén sokkal több óceán van, mint szárazföld, és az óceán kevésbé fényvisszaverő, mint a szárazföld, így az északi féltekének magasabb albedóval kellene rendelkeznie. Mindazonáltal a felhők, amelyek szintén befolyásolják az albedót, kompenzálják a két félteke felszíni albedó-egyensúlytalanságait, ami összességében szimmetrikus albedóhoz vezet. Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy az albedó féltekék közti szimmetriája a NASA CERES (Clouds and Earth’s Radiant Energy System) műholdjának időszakában állandó maradt. A CERES újabb, immáron 24 évre kiterjedő adatait felhasználva azonban az új tanulmány olyan trendeket talált, amelyek arra utalnak, hogy az északi félteke több beérkező napsugárzást nyel el, és több kimenő hosszúhullámú sugárzást bocsát ki, mint a déli félteke.
A NASA Langley Kutatóközpontjának Norman Loeb vezette, fent idézett új kutatása szerint a Föld albedójának változása – jelen esetben sötétedése – tehát nem egyenletes. Az északi féltekén sokkal kifejezettebb, mint a délin. A tanulmány szerint a CERES légkör tetejére vonatkozó megfigyeléseinek felhasználásával a 2001. január és 2024. december közötti időszakra vonatkozóan megállapítható, hogy bár mind az északi, mind a déli féltekén növekvő tendencia figyelhető meg az elnyelt napenergia tekintetében, de az északi félteke gyorsabban sötétedik, ami 0,34 ± 0,23 Watt/négyzetméter/évtized tendenciát eredményez az északi és déli félteke által elnyelt napenergia különbségében.
Általánosságban elmondható, hogy a déli félteke a légkör tetején sugárzási energiát nyer, míg az északi féltekén nettó veszteség jelentkezik. A nettó sugárzás féltekék közötti egyensúlytalansága abból adódik, hogy az északi félteke melegebb, ezért több infravörös sugárzást bocsát ki a világűrbe, mint a déli félteke, míg mindkét félteke körülbelül azonos mennyiségű beérkező napenergiát nyel el. Mint fentebb említésre került, az eddigi feltételezések szerint a felhőzet eloszlása a féltekék albedószimmetriájának egyik fő oka – ezek nélkül az északi félteke fényesebb lenne, mint a déli félteke. De vajon ez tényleg így van? Az említett tanulmány megállapításai szerint a légköri és óceáni áramlások, valamint a felhőzet változásai a vizsgált időszakban nem voltak elegendőek a féltekék közötti különbségek ellensúlyozásához. A Föld reflektivitása megváltozott.
Stabilizál-e a felhőzet?
Évekig a klímatudósok azt gondolták, hogy a felhőzet stabilizáló szerepet tölt be az éghajlati rendszerben. Ha az egyik félteke sötétebbé válik, a felhőmintázatok alkalmazkodnak, helyreállítva az egyensúlyt. A jelen tanulmány azonban megkérdőjelezi ezt a feltételezést, felvetve, hogy a felhőzet viselkedése összetettebb, mint azt az éghajlati modellek sugallták.
Ez a felismerés kritikus jelentőségű, ugyanis az éghajlati modellek kimenete nagymértékben függ a felhőzet modellbeli „működésétől”. Ha a felhők kevésbé képesek kompenzálni a féltekék közötti egyensúlytalanságot, mint azt korábban hittük, akkor a jövőbeli felmelegedésre vonatkozó előrejelzéseinket felül kell vizsgálni. A Föld albedójának csökkenése, azaz elsötétülése arra sarkall, hogy finomítsuk ezeket a modelleket a jövőbeli klímaváltozás pontosabb megértéséhez.
Az aeroszolok szerepe
A tanulmány egyik legérdekesebb eleme az aeroszolokkal kapcsolatos, amelyek mikroszkopikus por-, korom-, tengeri só- vagy vulkáni hamu részecskék, amelyek a levegőben lebegnek. Az aeroszolok elősegíthetik a felhők képződését, ami bizonyos felhőtípusok esetén – függően azok víz- és jégtartalmától, cseppméretétől és a felhőzet vastagságától – növeli a fényvisszaverődést.
De éppen ebben van egy paradoxon. Az északi féltekén az elmúlt évtizedekben csökkent a légszennyezés, köszönhetően az Európában, az Egyesült Államokban és Kínában bevezetett szigorú környezetvédelmi szabályoknak. Ez jó hír a közegészségügy számára, de váratlan éghajlati mellékhatással járt. Az aeroszolok csökkenésével kevesebb felhő képződik és kevesebb napfény verődik vissza a világűrbe.
Ironikus módon a tisztább égbolt sötétebbé tette a bolygót, annak reflektivitása csökkent.
A kiegyensúlyozottság határán álló rendszer
A Föld egy összetett rendszer, amelynek egyes komponensei egymással erősen összekapcsoltak. A napfény, a légkör, az óceánok és maga az élet is törékeny egyensúlyban vannak egymással. Ha egy komponens megváltozik – pl. a jégtakaró részlegesen vagy teljesen elolvad, az aeroszolok mennyisége csökken, vagy a felhők nem „kompenzálnak” –, az egész rendszer felborul.
A Föld albedójának csökkenése nem egyszerűen fényvisszaverődési probléma, hanem egy folyamat, amely egyensúlytalanságot okoz az energiamérlegben: több energia tárolódik/nyelődik el, ami tovább erősíti a globális felmelegedést okozó folyamatokat.
Az a tény, hogy ez az egyensúlytalanság a két féltekén egyenlőtlen, még bonyolultabbá teszi a helyzetet. Befolyásolhatja a monszunt, a passzátszeleket és a viharrendszereket, amelyektől milliárdok élete függ. Ezek az eredmények tehát nemcsak a tudósok, hanem mindannyiunk számára fontosak. Emlékeztet bennünket arra, hogy a klímaváltozás nem egy távoli vagy elvont probléma, hanem egy folyamat, amely most zajlik, és lassan, évről évre átalakítja a bolygót. E finom, de jelentős változások megértése révén betekintést nyerünk azokba a folyamatokba, amelyek a jövőt alakítják.
A jövőbe tekintve
A Föld reflektivitásának változása nem a véletlen műve. Az emberi tevékenységek, a légszennyezés csökkentésétől az erdőirtásig, hatással vannak a bolygó klímarendszerére. Ez azt mutatja, hogy a Föld nemcsak az üvegházhatású gázokra reagál, hanem az aeroszolok, a felhők és a jégtakaró közötti finomabb kölcsönhatásokra is.
A jövőbe vezető út nem egyszerű.
Az aeroszolok csökkentése szükséges volt a tisztább levegő és az egészségesebb életkörülmények megteremtése érdekében, azonban ez megváltoztatta a bolygó fényvisszaverő képességét.
A klímaváltozás elleni küzdelem némely esetben ilyen kompromisszumok megkötésével jár. A fontos az, hogy megértsük ezeket, és a rendelkezésre álló legjobb tudományos ismeretek alapján alapos döntéseket hozzunk.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Rekordot döntött az amerikai gazdaság októberben, miközben a vállalatok készletei elszálltak
Bika erősen indulhatott a negyedév, de van miért aggódni.
„A gazdasági következmények pusztítóak lehetnek” – Vészjósló üzenetet küldött a Fehér Ház
Az októberi inflációs adatot már nem fogják tudni közölni.
Feszült pillanatok a Japán-tengernél: vadászgépeket küldtek az orosz nukleáris bombázókra
Moszkva szerint csak rutinjárőrözés zajlott.
Megjött az a hír az Egyesült Államokból, amire mindenki aggódva várt
A kormány egyáltalán nem működik, de ezt az adatot így is kiszámolták.
Tömegesen fordulnak el a kijelzőktől a fiatalok, mutatunk hat részvényt, amivel megjátszhatjuk
Persze kérdéses, mennyire lesz tartós a trend.
Nem tett fel rózsaszín szemüveget az orosz jegybank: rontottak a gazdaság kilátásain
Jó, ha meglesz az 1 százalékos növekedés.
Összeveszés után nagy összeborulás? – Több jel is utal arra, hogy Putyin visszaszerezheti régi szövetségese barátságát
Oroszország és Azerbajdzsán viszonya tavaly év végén romlott meg.
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
Ezüstpénz rézből? - Római sztori a fiat valutákkal
Aurelianus császár nem értette jól a fiat valuták rendszerét: növelni akarta a pénz vásárlóerejét, ehelyett hiperinflációt okozott. Tanulságos közgazdasági sztori a Krisztus utáni III. sz
Falatnyi területről jön a globális GDP fele
Itt van ez a térkép, ami első ránézésre talán túlzó állításnak tűnik: a világ GDP-jének fele mindössze a Föld felszínének 3,6 százalékán termelődik. A pontos... The post Falatnyi ter
Személyes pénzügyek válságos helyzetben
A jelenlegi gazdasági berendezkedés gyakran kerül komolyabb válságba, amit az emberek is megéreznek. Ez nem újdonság, a világtörténelemben sokszor volt olyan körülmény, ami nehezebbé tette a
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod