Felügyelet nélkül elindult egy MÁV-mozdony: négy kilométerrel később állt csak meg az elszabadult jármű

A Mávinfromon megjelent információk szerint délelőtt megszűnt a pótlóbuszos közlekedés Mátészalka és Tiborszállás között,

a vonatok ismét a megszokott menetrend szerint járnak az érintett vonalon.

A forgalmi zavar oka a MÁV szerint egy rendkívüli műszaki esemény volt: magyar idő szerint 2:00-kor egy Bz típusú motorkocsi felügyelet nélkül elindult Mátészalka állomásról.

A járművet korábban szombaton műszaki meghibásodás miatt állították le. A motorkocsi három váltót megrongált, mielőtt elhagyta az állomást, majd

körülbelül négy kilométer után Nyírcsaholy térségében megállt.

A MÁV közlése szerint nem történt baleset és személyi sérülés sem. Az állomás váltókezelője időben észlelte a közeledő járművet, és gondoskodott a vasúti átjárók sorompóinak lezárásáról.

A műszaki vizsgálat idejére a vasúttársaság pótlóbuszokat állított forgalomba. A magyar idő szerint 3:15-kor induló járat utasai egyórás késéssel indulhattak, míg a Tiborszállásról 3:54-kor induló vonat teljes egészében kimaradt; utasai csak a következő járat pótlóbuszával tudtak utazni.

