Felügyelet nélkül elindult egy MÁV-mozdony: négy kilométerrel később állt csak meg az elszabadult jármű
Gazdaság

Portfolio
Vasárnap hajnalban egyelőre tisztázatlan okokból, Mátszalkán felügyelet nélkül elindult és három váltót is megrongálva, mintegy négy kilométeren keresztül haladt megállíthatlanul egy Bz motorvonat, míg Nyírcsahony közelében megállt. A MÁV közlése szerint délelőtt helyreállt a vonatközlekedés Mátészalka és Tiborszállás között - jelentette a Mávinform.

A Mávinfromon megjelent információk szerint délelőtt megszűnt a pótlóbuszos közlekedés Mátészalka és Tiborszállás között,

a vonatok ismét a megszokott menetrend szerint járnak az érintett vonalon.

A forgalmi zavar oka a MÁV szerint egy rendkívüli műszaki esemény volt: magyar idő szerint 2:00-kor egy Bz típusú motorkocsi felügyelet nélkül elindult Mátészalka állomásról.

A járművet korábban szombaton műszaki meghibásodás miatt állították le. A motorkocsi három váltót megrongált, mielőtt elhagyta az állomást, majd

körülbelül négy kilométer után Nyírcsaholy térségében megállt.

A MÁV közlése szerint nem történt baleset és személyi sérülés sem. Az állomás váltókezelője időben észlelte a közeledő járművet, és gondoskodott a vasúti átjárók sorompóinak lezárásáról.

A műszaki vizsgálat idejére a vasúttársaság pótlóbuszokat állított forgalomba. A magyar idő szerint 3:15-kor induló járat utasai egyórás késéssel indulhattak, míg a Tiborszállásról 3:54-kor induló vonat teljes egészében kimaradt; utasai csak a következő járat pótlóbuszával tudtak utazni.

Címlapkép forrása: Portfolio

