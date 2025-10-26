Mutatjuk a legdrágább és legolcsóbb trappistákat a sajtarmageddon előtt

A trappista sajt körül ismét nagy a vita: mostantól a hazai változat csak korong formában készülhet, míg a külföldi trappisták más formában már nem kerülhetnek a polcokra. A gyártók szerint ez segíthet megkülönböztetni a valódi, minőségi hazai sajtokat a többitől, a kereskedők viszont attól tartanak, hogy a szabályozás szűkíti a kínálatot és drágítja a vásárlást. Közben a trappista ára az elmúlt évek ingadozásai után mostanra az árréstop miatt viszonylag stabil, így a változások egyelőre inkább a címkén, mintsem a pénztárcákban lesznek látványosak.

A Magyar Élelmiszerkönyv trappista sajtra vonatkozó új fejezete jelentős változásokat hoz a hazai sajtpiacon. Az új szabályozás részletesen meghatározza a felhasználható összetevőket, az alakra, méretre és tömegre vonatkozó követelményeket, valamint az összetételi és érzékszervi jellemzőket is. A rendelkezések értelmében

a hazai gyártású trappista sajt kizárólag korong alakú lehet,

míg a külföldön készült, hasáb formájú trappisták csak szeletelt vagy reszelt formában, illetve élelmiszer-alapanyagként kerülhetnek a boltok polcaira.

A Tej Terméktanács szerint a lépés szükséges és előremutató: kiszűrheti a „trappistának” nevezett, valójában más típusú sajtokat, miközben védi a minőségi hazai gyártást. A szervezet hangsúlyozza, hogy a szabályozás nem tiltja a külföldi tömbsajtok importját, így nem kell tartani a félkemény sajtok hiányától, csupán az elnevezésük lesz pontosabb.

Ezzel szemben az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) szerint a „lex trappista” komoly károkat okozhat. Álláspontjuk szerint a rendelet nem szolgálja sem a fogyasztók, sem a hazai termelők érdekeit: előbbiek kevesebb, drágább termék közül választhatnak, utóbbiak pedig csak látszólagos védelmet kapnak. Az OKSZ szerint valódi segítséget inkább a tejtermelés és -feldolgozás hatékonyságának javítása adna, hogy a magyar szereplők nemzetközi piacokon is versenyképes termékeket állíthassanak elő.

A trappista ára az elmúlt években a nyerstejárak, energiaköltségek, forintárfolyam és hazai szabályozások függvényében mozgott. A nyerstej-termelői árak 2023 januárjában történelmi csúcs közelébe, 224 Ft/kg környékére emelkedtek, majd nyárra 151 Ft/kg-ra estek vissza. 2025 elejére újra felfelé indultak, januárban 206,96 Ft/kg-ot értek el. Ezek az árak közvetlenül beépültek a trappista sajt árába is.

A 2022-es energiaköltség- és inputár-sokk idején az áram, fűtőanyag, takarmány és műtrágya drágulása az állattartás és a tejfeldolgozás árát is megdobta. Ezt tetézte a forint 2022 őszi gyengülése, amikor az euró kurzusa 430 fölé szaladt.

A hazai szabályozások közül a tej árstopja ugyan nem érintette a sajtokat, de a kötelező akciózás és az online árfigyelő bevezetése erős árleszorító hatást gyakorolt.

A KSH statisztikái alapján a trappista ára 2021 elején még 1940 forint/kg körül mozgott, majd 2022 végére 4590 forint/kg-ra emelkedett. Ezután az árak visszarendeződtek, 3 ezer forint körüli szintre, és a drágulást az árrésstop tudta megfogni 2025 tavaszán.

Mit mond az Online Árfigyelő?

Míg a KSH ábrája a hosszabb távú adatokat mutatja, az árfigyelőből részben a márciustól mért átlagárakat szűrtük le, míg a márkák szerint bontás októberre vonatkozik. Kiszűrtük azokat a termékeket, amelyekből az árrésstop bevezetése óta folyamatosan vannak adatok. A rövidebb, októberi adatsorban több termék szerepel, hiszen a termékvertikum nem változik olyan gyorsan pár hét alatt, mint egy fél évre visszanézve.

Az Online Árfigyelőben három kategóriában szerepelnek a trappista sajtok:

tömb

darabolt

szeletelt

A trappista tömbsajt ára 2025 tavasza óta viszonylag stabil, 3200 forint körül mozgott, csak októberben látszott kisebb emelkedés.

Csak októberre szűrve - a korábbinál nagyobb merítésből - kiderül, hogy a nagyobb márkák közül a legolcsóbb az Ammerland (2604 Ft/kg), a legdrágább a Mizo (3872 Ft/kg) és az Auchan saját márkás sajtja, különösen a "Gazdától az asztalig" márka miatt.

A darabolt trappista a kisebb kiszerelés miatt valamivel drágább, 3400 Ft/kg körül mozgott.

Itt a Mizo és az Auchan sajtjai 3800-3900 forint körüli kilónkénti árakkal forognak szintén októberre szűrve, de a diszkontokban kapható termékek is 3400 forint körüli kilónkénti árakon kaphatók. Az Ammerland és a Tesco saját márkás sajtjai voltak a legolcsóbbak a nagyobb márkák közül az elmúlt hetekben az árfigyelő szerint.

A szeletelt trappista a legdrágább kategória, átlagosan 3800 Ft/kg körüli árral az elmúlt hónapok merítéséből.

A legolcsóbb az Ammerland (2870 Ft/kg), a legdrágább a Magyar trappista (4412 Ft/kg) volt az elmúlt hetekre szűrve.

A trappista sajtokra vonatkozó rendelet október 3-án lépett hatályba, de a korábbi szabályoknak megfelelő tejtermékek a hatályba lépéstől számított 30 napig előállíthatók, forgalomba hozhatók és a minőségmegőrzési idejük lejártáig forgalomban tarthatók. Így vélhetően

november elejétől láthatjuk majd - elsőként az Online Árfigyelőben - hogy merre indulnak az árak.

