Újra előveheti a kormány a tervet, aminek sok napelemes háztartás örülhet

Értesüléseink szerint a szaktárca vezetésével ismét megindult annak a korábban beígért pályázati támogatási konstrukciónak a kidolgozását célzó háttérmunka, amely
a szaldó elszámolásból tíz év után kieső napelemes háztartások energiatároló telepítéseit lenne hivatott elősegíteni.
A kivezetés alatt lévő szaldó elszámolási rendszerben a napelemes felhasználó által a hálózatba betáplált és onnan vételezett villamos energiát ugyanakkora tarifával számolták el, így az érintett háztartások gyakorlatilag ingyen energiatárolóként is használták a közcélú hálózatot, melynek költségeit a többi felhasználó állta. A szaldó elszámolási rendszert felváltó bruttó rendszer 2024 januárjától indult el, és a lényege az, hogy a betáplált és vételezett villamosenergiát külön-külön mérik és számolják el a fogyasztóval, így kevésbé számít vonzó lehetőségnek.
Ezért az új elszámolási rendszerben a napelemes rendszer többmillió forintos költsége jóval lassabban jön vissza a beruházónak, miután a megtérülési idő a szaldós rendszerben megszokott 5-7 évről a többszörösére emelkedett.
Tehát a háztartási napelemes rendszert új igény alapján telepíttető háztartásokra már ez a kevésbé nagyvonalú elszámolási rendszer vonatkozik, de azok a felhasználók is átkerülnek a bruttó rendszerbe, akiknek letelt a szaldó rendszerben töltött, az üzembe helyezéstől kezdve számolt tíz éves határidő.
Így tehát felmenő rendszerben fokozatosan egyre több családot fog érinteni az átsorolás a következő években.
A rendszerirányító adatai szerint 2015 végén 15 131 darab háztartási méretű (szaldós) napelemes rendszer működött Magyarországon, akik az aktuális szabályozás szerint jövőre már nem élvezhetik a szaldó elszámolás előnyeit. Az érintett rendszerek száma 2026 végén már több mint 20 000 lehet, amely 2034-ig közel 300 000-re emelkedhet a statisztika alapján.
Az elszámolási rendszerben bekövetkezett változás hatására a háztartási méretű napelemes kiserőművek (HMKE-k) iránti igény alaposan visszaesett, és az iparági jelzések szerint már szinte csak az telepíttet ilyen rendszert, aki ehhez elnyert valamilyen pályázati támogatást.
A hazai napelemes HMKE-kapacitás bővülési ütemének lassulása a magyar energiaátállás szempontjából ugyan nem jó hír, de villamosenergia-rendszer üzemeltetői szempontból nem is feltétlen kedvezőtlen fejlemény, mivel a nem mért, változó termelésű HMKE-k a helyi és országos hálózat stabilitásának fenntartását számos kihívással nehezítik.
Az akkumulátoros energiatárolók alkalmazásával a napelemek által helyben megtermelt energia nagyobb része hasznosítható helyben,
ami a zöldenergia-hasznosítási arány mellett a megtérülést is javíthatná,
de az akkumulátorok az elmúlt évek áresését követően is vannak olyan drágák, hogy a magyar háztartásoknak piaci alapon nem éri meg telepíttetni - különösen rezsicsökkentett energiaárak mellett.
Továbbá, a háztartási akkumulátorok - más energiatárolókhoz hasonlóan - a hálózati stabilitás megerősítéséhez is hozzájárulhatnak, és az ezt lehetővé tevő szabályozási háttér kialakítása már Magyarországon is megkezdődött.
Bár a következőkben várhatóan folytatódik az akkumulátorok árcsökkenése, tömeges térnyerésük még jó ideig nem elképzelhető az elterjedésüket szolgáló különféle támogatások nélkül.
Az év elején lezárt Napenergia Plusz Program keretében a HMKE-t újonnan telepíttető háztartások akkumulátoros energiatároló létesítésére is pályázhattak támogatásért, és ilyen célra az otthonfelújítási program, illetve kedvezményes hitelek is felkínáltak támogatásokat, ezek azonban jellemzően csak új napelemes rendszerekhez voltak igényelhetőek.
A kifejezetten a korábban telepített, régebb óta működő, szaldóból bruttóba átkerülő háztartási napelemes rendszerek akkumulátoros energiatárolóval történő kiegészítését, hibridizációját támogató pályázat jelenleg nem érhető el Magyarországon.
Pedig Lantos Csaba energiaügyi miniszter már másfél évvel ezelőtt, 2024 tavaszán bejelentette egy interjúban, hogy a kormány még abban az évben pályázatot ír ki azok számára, akik korábban az éves szaldó elszámolási rendszerben telepítettek háztartási méretű kiserőművet (napelemet), ám elkezdenek kipörögni a tízéves szaldós időszakból.
Erre eddig nem került sor, de értesüléseink szerint a szaktárcánál most ismét elővették az ötletet, és elkezdtek a lehetséges konstrukció megtervezését.
Információink alapján az elképzelések szerint a támogatás csak azon lakossági HMKE-s felhasználók számára válhat elérhetővé, akik kiesnek a szaldó rendszerből, bár az iparág üdvözölné, ha az eleve bruttó elszámolásba kerülő - a bőkezű szaldó rendszer előnyeit korábban sem élvező - ügyfelek is élhetnének vele.
Egyébként a lakossági pályázati konstrukció egy tervezete tudomásunk szerint már 2024-ben elkészült, azonban a kormányzati szempontból fontos hangulatjavító hatással is bíró pályázatra egyelőre még várni kell, vélhetően a rendelkezésre álló források szűkösségétől nem függetlenül.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hatalmas lépést tett a béke felé egy évtizedek óta forrongó térség
Leteszik a fegyvert a szeparatisták.
Olyan döntés rejtőzik az asztalfiókban, ami bebetonozhatja Donald Trump hatalmát – Egypárti uralom a láthatáron?
Hat évtizedes törvényt kukázhatnak, amivel óriásit kaszálhat az elnök.
Oroszország elsöprő erejű válaszcsapást ígér, ha a belső területeit támadás éri
Nukleáris töltetet hordozni képes rakétát teszteltek az oroszok.
Kreml: tévesek a Putyin–Trump-találkozó lemondásáról szóló hírek
További előkészítés szükséges.
IMF: az uniós padlón vérzés korszakába léptünk, Magyarország az egyik legnagyobb vesztes
Európa reformok híján középszerű növekedési pályára sodródhat
Louvre-rablás: őrizetbe vettek két embert, egyikük elhagyni készült az országot
Zajlik a kihallgatás.
Áttörés a láthatáron: több kulcsfontosságú kérdésben konszenzusra jutott az USA és Kína
Pozitívan nyilatkozott a kínai fél.
Putyin bejelentette: lezárult a "legyőzhetetlen" szuperrakéta tesztelése, kezdődhet a telepítés
Nukleáris töltet hordozására képes.
Magyar vállalkozás: viharban, jó irányba
Habár a vállalkozások számára komoly csapások sorát hozta a COVID-dal megnyíló bizonytalanság kora, a magyar gazdaságot azonban nem meggyengítik, hanem termelékenysége és minősége javítá
Ezüstpénz rézből? - Római sztori a fiat valutákkal
Aurelianus császár nem értette jól a fiat valuták rendszerét: növelni akarta a pénz vásárlóerejét, ehelyett hiperinflációt okozott. Tanulságos közgazdasági sztori a Krisztus utáni III. sz
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Falatnyi területről jön a globális GDP fele
Itt van ez a térkép, ami első ránézésre talán túlzó állításnak tűnik: a világ GDP-jének fele mindössze a Föld felszínének 3,6 százalékán termelődik. A pontos... The post Falatnyi ter
Személyes pénzügyek válságos helyzetben
A jelenlegi gazdasági berendezkedés gyakran kerül komolyabb válságba, amit az emberek is megéreznek. Ez nem újdonság, a világtörténelemben sokszor volt olyan körülmény, ami nehezebbé tette a
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod