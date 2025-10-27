Az USA és a befektetők is ünneplik a láncfűrészes elnök győzelmét

Donald Trump amerikai elnök hétfőn, az Air Force One fedélzetén méltatta Mileit, miután az argentin elnök pártja vasárnap újabb diadalt aratott a kulcsfontosságú időközi voksoláson, és a legtöbb szavazatot szerezte egy olyan helyzetben, amelyet sokan a reformprogramról szóló értékszavazásnak tekintettek.

Ez nagy győzelem volt. [Milei - a szerk.] nemcsak nyert, hanem nagy különbséggel nyert

- fogalmazott Trump.

Trump támogatása egy széleskörű törekvés része, amely politikai fordulatot céloz Latin-Amerikában. A pénzügyminiszter Scott Bessent irányításával Washington szokatlan lépésekkel (dollár-peso swap-megállapodással, valamint aktív devizapiaci pesovásárlással) igyekezett stabilizálni az argentin pénzpiacokat, miután a peso a múlt havi tartományi választások kudarca után meredeken gyengült.

Piaci becslések szerint az Egyesült Államok jóval 1 milliárd dollárt meghaladó értékben vásárolt pesót.

Ha a hivatalos kereskedésben is akkora erősödést látunk, mint amekkorát az eredmények bejelentése után a kriptodevizapiacon mértek, az USA akár több százmillió dolláros nyereséget is realizálhat.

Ez a választás sok pénzt hozott az Egyesült Államoknak. A kötvények emelkedtek, az adósminősítés is javult

- mondta Trump.

Pedig az előjelek kifejezetten kedvezőtlenek voltak. Javier Milei elnök népszerűsége a szeptemberben kirobbant korrupciós botrány óta fokozatosan csökkent, a bizalom gyengülése pedig a pénzpiacokat is nyomás alá helyezte. Múlt kedden a peso történelmi mélypontra esett, az államkötvények hozamai pedig jelentősen emelkedtek, jelezve, hogy a lakosság a peso-kitettségek csökkentésével készül a választásokra.

Noha a kockázatok továbbra is jelentősek - Milei pártja kisebbségben marad a nemzeti törvényhozásban, és az ország mélyen eladósodott -, egyelőre úgy tűnik, Bessent merész lépése bejött. A pénzügyminiszter a választási eredmények kihirdetése után úgy fogalmazott, hogy az argentin elnök mögötti bizalom helyreállása miatt hamarosan eljöhet az amerikai pénzügyi segítségnyújtás megszüntetésének ideje. Véleménye szerint az USA által biztosított mentőcsomag célja csak ideiglenes stabilizáció volt, de Milei erős támogatottsága immár a piacon is képes lesz helyreállítani a bizalmat.

A közeljövő nagy kérdése az lesz, hogy vajon amerikai hátszél nélkül fenntartható-e a jelenlegi, sávos lebegtetésű árfolyamrendszer.

Sok elemző arra számít, hogy Milei a voksolás után tovább rugalmasabbá teszi az árfolyamrendszer kereteit (ez legkönnyebben a sáv szélesítésével valósítható meg), enyhítve ezzel a devizapiaci feszültségeket és javítva az exportvállalatok helyzetét.

A kockázat természetesen az, hogy az argentin döntéshozók úgy vélik: Milei politikai győzelme és a - feltétel nélkülinek hitt - amerikai támogatás kombinációja lehetővé teszi az erős peso-politika folytatását, noha Argentínának ehhez nincs megfelelő külkereskedelmi mérlege

- mondta Brad Setser, a Pénzügyminisztérium volt tisztviselője, a Külkapcsolatok Tanácsának munkatársa.

Az amerikai kabinet mellett a pénzpiacok is erősen reagáltak a nem várt választási eredményre.

Milei erős szereplése minden előrejelzést felülmúlt, ami enyhíti a befektetői aggodalmakat reformprogramja elakadásával kapcsolatban.

A szavazatok több mint 90 százalékos feldolgozottsága mellett Milei pártja 41 százalékon áll, ami alapján a képviselőház 127 elérhető helyéből 64-et, a szenátus 24 nyitott mandátumából pedig 13-at szerzett meg a helyi választási hatóságok szerint. A piacok korábban mintegy 30 százalékos mandátumarányt vártak a kormányzati koalíciónak. A peso már vasárnap, az eredmények bejelentésekor erősödést mutatott a kriptodevizapiacon, ma pedig több mint 10 százalékot erősödött a múlt hétvégi záráshoz képest. A múlt pénteki 1 492-es szintről mostanra 1 341-ig esett az árfolyam.

Milei győzelmének mértéke a legoptimistább előzetes várakozásokkal esik egybe. Pártja most megkapta azt a politikai tőkét, amellyel felgyorsíthatja a strukturális reformokat

- értékelte az eredményt Alejo Czerwonko, az UBS Global Wealth Management feltörekvő piaci amerikai részlegének befektetési igazgatója. A választási eredmény az Egyesült Államok folytatódó támogatásával kapcsolatos kételyeket is csillapíthatja. A voksolás előtt a Trump-kormány 20 milliárd dolláros swap-megállapodást kötött az argentin jegybankkal a peso stabilizálására, és további 20 milliárd dolláros bankközi finanszírozási csomagról tárgyalt.

Holnapra komoly felpattanást várok az eszközárakban, az élen a devizakötvényekkel. A helyi kötvények is számottevően ralizhatnak

- mondta Christine Reed, a Ninety One New York-i, feltörekvő piaci helyi devizaadósságra szakosodott portfóliómenedzsere.

A tőkepiacok mai nyitása az elemzői várakozásoknak megfelelően alakult: 10 százalékot meghaladó erősödéssel kezdett a peso, 13 százalékot raliztak a dollárkötvények, az argentin tőzsdeindex pedig 20 százalék körüli pluszban nyitott.

A peso is erősödhet, mivel a piac túlzottan dollár-long volt a választás előtt. Most mindenki rohanni fog zárni a pozíciókat

- tette hozzá Matias Montes, az EMFI Securities stratégája.

Milei 2023-as hatalomra kerülése heves ralit indított az argentin piacokon, a részvényektől az államkötvényekig. Az ország dollárban denominált adóssága azóta 144 százalékos hozamot ért el; a feltörekvő piacok mezőnyében csak Libanon és Ecuador előzi meg. Ezek a nyereségek azonban a múlt hónapban olvadni kezdtek a gyengébb helyi választási szereplés után: a 2035-ben lejáró szuverén kötvények hozamai 17 százalék fölé ugrottak, miközben előfordult, hogy a peso egyetlen kereskedési napon 7 százalékot is esett.

Az erős piaci eséseket az elnök apadó hitelessége és a viszonylagos politikai stabilitás megszűnése okozta.

A ritkán látott mértékű amerikai pénzügyi támogatás megállította ugyan a piacok zuhanását, de nem fordította meg a hangulatot. A kevés részletet tartalmazó, egymásnak ellentmondó amerikai és argentin hivatalos nyilatkozatok tovább növelték a bizonytalanságot és az árfolyamok ingadozását. A közvetlen amerikai beavatkozás az IMF-fel áprilisban megkötött megállapodásban rögzített sávon belül tartotta a pesót - ez kulcsfontosságú volt Milei számára, hogy az infláció ne éledjen újjá.

Milei és pártja nagy győztesként, megújított felhatalmazással kerültek ki a választásból, így a kormányzók és más politikusok megfelelő feltételek mellett hajlandóak lehetnek együttműködni Milei-jel, megnyitva a reformok lehetőségét

- mondta el Kathryn Exum, a Gramercy Funds Management szuverén kutatásának társvezetője.

A voksolás előtt a Wall Street több nagybankja nagyjából egyharmados eredményt várt Mileinek, ami már elegendő lett volna az elnöki vétó megtartásához és a törvényhozási akadályok csökkentéséhez. A befektetők szerint az amerikai támogatás és Milei pragmatikusabb, mérsékeltebb iránya együtt már érdemi segítséget nyújthat az elgyengült devizának, amit a politikai stabilitás erősödése is segíteni fog. Joaquin Bagues, a helyi Grit Capital Group ügyvezető igazgatója szerint a határozott győzelem jó alkupozícióba hozza Milei pártját az ellenzékkel szemben, elhárítva az akadályokat a reformprogram folytatása elől.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images