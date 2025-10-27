Ezért hagyta ott Brüsszelt a Budapesti Corvinus Egyetemért az új rektor

Amikor elfogadta a pozíciót egy közép-kelet-európai egyetemen, mi volt a fő oka?
Több oka volt, de ha egyet kellene kiemelnem, az az érzés, hogy valóban képes lehetek hatást gyakorolni a Corvinus jövőjére. A Corvinus célja az volt, hogy nemzetközibbé és kutatásorientáltabbá váljon, miközben megőrzi klasszikus egyetemi karakterét. Brüsszelben, dékánként, kilenc évig dolgoztam pontosan ezen: nemzetközi akkreditációk megszerzésén, külföldi oktatók és hallgatók bevonásán, a kutatási tevékenység erősítésén. Úgy éreztem, ezzel a tapasztalattal érdemben hozzájárulhatok az egyetem fejlődéséhez, együttműködve az egyetem vezetésével.
Másrészt személyes okaim is voltak. Mindig különböző kultúrákban éltem. Gyerekkoromat Kongóban töltöttem, később a belga vidéken laktam, Brüsszelben tanultam, a doktori képzésemet részben Japánban, részben az Egyesült Államokban, a Columbia Egyetemen végeztem. Dolgoztam Párizsban az OECD-nél, Németországban pedig az Európai Szabadalmi Hivatalnál. Hozzászoktam ahhoz, hogy új kulturális környezetekhez kell alkalmazkodni. A feleségem – aki az egykori Jugoszláviából származik, és élt Spanyolországban, Törökországban, Macedóniában és Belgiumban – is élvezi ez a fajta nemzetközi kitettséget. Úgy gondoltuk, gyermekeinknek is hasznos lesz, ha hasonló élményekkel gazdagodhatnak.
És persze a Corvinus elit intézmény, hasonlóan a belgiumi Solvay-hoz. Mindig élveztem, ha tehetséges hallgatókkal dolgozhattam. Budapest pedig egy fantasztikus város – az első éjszakámat egy hotelben töltöttem, a Lánchídra néző kilátással, ami ténylegesen inspirálta is a mostani „Híd-stratégia” elnevezést.
Az országok közül, ahol élt, melyik hasonlít leginkább Magyarországra?
Őszintén szólva egyik sem. Ha választanom kellene, talán Németország vagy Belgium. Németország kulturálisan közelebb áll, míg Belgiumban erősebb a francia és olasz hatás, ami itt kevésbé érezhető. De a magyar kultúra valóban egyedi, és nagyon élvezem ismerkedni vele az mindennapos tapasztalataimon és a történelmi olvasmányaimon keresztül
A Corvinus Híd-stratégiájánek egyik legfontosabb eleme a nemzetköziesítés. Miért ennyire fontos ez, és hogyan kívánja megvalósítani? Sokan Magyarországon úgy gondolják, hogy a Corvinusnak elsősorban magyar hallgatókat kell szolgálnia.
A nemzetköziesítés mindazonáltal csak az egyik stratégiai pillér, távolról sem az egyetlen. A Corvinus mélyen gyökerezik Magyarországon, és most nemzetközi szinten is fejlődnie kell. Nem célunk, hogy olyan intézménnyé váljunk, mint az INSEAD vagy a London Business School, ahol a hallgatók 90 százaléka külföldi. A Corvinuson jelenleg 75–80 százalék a magyar hallgatók aránya, és ezt nem is szeretnénk drámaian megváltoztatni.
A 30-40 százalékos nemzetközi hallgatói arány a versenytársainkhoz képest kifejezetten szerény cél.
A legnagyobb kihívás a minőség. A magyar hallgatók a legjobb 10 százalékból kerülnek ki, és a nemzetközi hallgatóknál is tartani kell ezt a színvonalat.
Nem engedhetjük meg, hogy a színvonal különbséget mutasson. A cél tehát a nemzetközi növekedés, de nem a minőség rovására.
Ezen felül szeretném, ha minden külföldi hallgató megismerkedne a magyar nyelvvel és kultúrával egy kurzus keretében. Ugyanezt bevezettem Belgiumban is, ez nem teher, hanem lehetőség a befogadó kultúra és nyelv megismerésére.
Milyen konkrét lépésekkel teszik vonzóbbá a Corvinust a tehetségesebb külföldi hallgatók számára?
Először is kommunikációval. Amikor ideérkeztem, gyakorlatilag nem volt költségvetés nemzetközi kommunikációra. Átcsoportosítottuk az erőforrásokat, új arculatot és kommunikációs stratégiát dolgoztunk ki, létrehoztunk egy angol nyelvű weboldalt, elindítottuk a közösségimédia-jelenlétet, és egy nemzetközi PR-ügynökséget is bevontunk a kutatási imázsunk erősítésébe.
Az előző toborzási időszakban 13 nemzetközi hallgatói vásáron vettünk részt Európa-szerte.
Kik a Corvinus fő versenytársai, ha a hallgatók kegyeit kell elnyerni?
Elsősorban az osztrák, német, dán, holland, francia és brit egyetemek. Jelenleg mintegy 17 ezer magyar hallgató tanul külföldön, főként ezekben az országokban. Ezért őket tekintjük versenytársainknak.
Stratégiánk része, hogy kettősdiploma-programokat alakítsunk ki velük – ha nem tudjuk az egész képzési időre itt tartani a hallgatókat, legalább egy évre maradjanak.
Tehát nemcsak versenyeznek velük, hanem együtt is működnének?
Pontosan. Ha már a verseny természetes következménye, hogy a hallgatók egy része külföldre jár egyetemre, legalább a tanulmányaik egy részében legyen jelen a Corvinus. A kettős diplomák erre jó megoldást jelentenek. És persze szeretnénk Nyugat-Európából is több hallgatót idevonzani.
Hogyan hat a Corvinusra az Erasmus-programból való kizárás?
Ezt sokan félreértik. A külföldi hallgatók továbbra is jöhetnek a Corvinusra, mivel a finanszírozásuk a saját egyetemükön keresztül történik. A nehézség inkább a magyar hallgatók külföldi tanulmányútjaiban van – ők nem kaphatnak Erasmus-támogatást, ezért a Pannónia programra támaszkodunk. Tavaly mintegy 800 hallgatónk tanult külföldön e rendszerben.
A nagyobb gond inkább reputációs: egyes egyetemek tévesen azt hiszik, hogy az európai kutatási források teljesen le vannak blokkolva, és emiatt óvatosabbak az együttműködéssel.
A rangsorok fontos szerepet játszanak a stratégiájukban. Hogyan segíti ezt a nemzetköziesítés?
A rangsorok tökéletlenek, de nagy hatással vannak a hallgatók döntéseire. A Financial Times például három évvel a diploma után megkeresi a végzetteket, és kérdez a fizetésükről, karrierjük alakulásáról, nemzetközi tapasztalataikról. Ha vannak külföldi hallgatóink, akik hazatérnek és sikeresek lesznek, az azt mutatja, hogy a Corvinus nemcsak a budapesti munkaerőpiacot szolgálja, hanem szélesebb hatása van. Ez javítja a megítélésünket is.
Hogyan tudják visszacsábítani a külföldön dolgozó magyar oktatókat vagy meggyőzni a külföldieket, hogy a Corvinust válasszák?
Hírnévvel és hitelességgel. Sokan személyes okokból is szeretnének hazatérni, számukra a Corvinus komoly opció. Természetesen a bérezés versenyképességén is dolgozunk. De a legfontosabb mindig a kiválóság – nem az számít, hogy valaki magyar vagy külföldi, hanem hogy magas szintű kutatási és oktatási tapasztalatot hoz.
A kutatási stratégiában szerepel, hogy a kutatást „gazdaságilag életképessé” kell tenni. Mit jelent ez pontosan?
Nem a kereskedelmi értelemben vett pénzügyi haszonszerzésről van szó. Nem vagyunk technológiai vagy orvosi egyetem, ahol szabadalmakat vagy új gyógyszereket fejlesztenek. A mi küldetésünk a társadalomtudományok, a közgazdaságtan és a menedzsment területén van. Ami számít, az a hatás: idézik-e a kutatásainkat, használják-e a döntéshozók, a média, a vállalatok.
A cél nagyobb láthatóság és relevancia, magas minőségű kutatásokra építve.
A mesterséges intelligencia egyre jobban átalakítja az oktatást. Hogyan látja ennek szerepét a Corvinuson?
Az AI velünk marad, ezért azt szeretnénk, ha a hallgatók hatékonyan, de kritikusan használnák. Az adattudományi programokban akár maguk is programozhatnak vele, más területeken pedig használhatják esszékhez vagy projektekhez – de utána elemezniük kell, mit hozott létre az AI. A cél az, hogy megtanulják: az AI erős eszköz, de nem tévedhetetlen.
Hogyan foglalná össze a Corvinus új stratégiájának pilléreit?
A nemzetköziesítés – hogy a Corvinus globálisan is nyitott legyen, miközben megőrzi magyar gyökereit. Az interdiszciplinaritás – a tudományterületek közötti együttműködés, például a fenntarthatóság és a mesterséges intelligencia témáinak integrálása az oktatás és kutatás egész ökoszisztémájába. A hallgatóközpontúság – a hallgatói életút középpontba helyezése. És a kutatási hangsúly – a minőség és a hatás erősítése. Ez a négy pillér együtt adja a Híd-stratégia alapját, egyszerre dolgozunk rajtuk a Corvinus ezer munkatársával, hogy a stratégia a leírt szavakból valósággá váljon.
Címlapkép forrása: Portfolio
A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.
Most kiderül, hogy tényleg megtérítették-e 150 ezer magyar kárát
A Wish körmére néz a GVH.
Otthon Start: lecsengett az első érdeklődési hullám, de érik a következő
Az Otthon Start Program első keresleti hulláma szeptember első hetében érte el a csúcspontját.
Trump állítólag már döntött: bukni fog az oroszbarát diktátor – Hamarosan indulhat a katonai csapás
Az elnök hamarosan tájékoztatja a törvényhozókat arról, mit tervez.
Lecsapott a NAV: nem mindennapi találatot jelentettek
Több mint húszmillió forint értékű illegális dohánytermék.
Figyelem: új adathalász csalás terjed
Csalók élnek vissza a NEAK nevével.
Von der Leyen új mestertervet jelentett be: így szabadulna meg az EU a veszélyes függőségtől
Az Európai Bizottság elnöke egy Magyarország számára is kulcsfontosságú mestertervről rántotta le a leplet.
Trump kimondta, amire a befektetők vártak
Hamarosan döntés születik az amerikai jegybank új elnökéről.
Kilőtt a magyar tőzsde, száguld a sztárpapír
Erősen indult a hét.
Arany vagy bányarészvény: melyikkel jár jobban a befektető?
Vajon mi ér többet: az arany vagy az aranybánya? Lehet-e egyáltalán győztest hirdetni ebben a versenyben? Az elmúlt 20 év adatait megvizsgálva érdekes következtetésekre jutni:... The post Arany
Magyar vállalkozás: viharban, jó irányba
Habár a vállalkozások számára komoly csapások sorát hozta a COVID-dal megnyíló bizonytalanság kora, a magyar gazdaságot azonban nem meggyengítik, hanem termelékenysége és minősége javítá
Ezüstpénz rézből? - Római sztori a fiat valutákkal
Aurelianus császár nem értette jól a fiat valuták rendszerét: növelni akarta a pénz vásárlóerejét, ehelyett hiperinflációt okozott. Tanulságos közgazdasági sztori a Krisztus utáni III. sz
Falatnyi területről jön a globális GDP fele
Itt van ez a térkép, ami első ránézésre talán túlzó állításnak tűnik: a világ GDP-jének fele mindössze a Föld felszínének 3,6 százalékán termelődik. A pontos... The post Falatnyi ter
Személyes pénzügyek válságos helyzetben
A jelenlegi gazdasági berendezkedés gyakran kerül komolyabb válságba, amit az emberek is megéreznek. Ez nem újdonság, a világtörténelemben sokszor volt olyan körülmény, ami nehezebbé tette a
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
A komáromi Filiberto
Fókuszban a vintedes vagy marketplace-es csalásoknak nevezett adathalász támadások.
Tragikus gyorsasággal pusztul a természet, csak a fotók maradnak
A természetfotós a klímaváltozás krónikása.