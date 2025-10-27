Nem elég a Sziget kálváriája, újabb magyar fesztivál húzhatja le a rolót

Magyarország egyik legrégibb fesztiválja, a Rockmaraton jövő évi megrendezése bizonytalanná vált – derül ki a fesztivál Facebook-oldalán megjelent közleményből.

A Rockmaraton 1991-ben indult útjára, ezzel Magyarország egyik legrégibb, évről évre megrendezett zenei fesztiválja. 2015-ben Dunaújvárosban lelt otthonra.

A Sziget Fesztivál körüli bizonytalanságok után azonban most a Rockmaraton szervezői is arról tájékoztattak, hogy veszélybe került a fesztivál 2026-os megrendezése.

A Rockmaraton több mint 30 éves története nem ér véget, azonban a jelenlegi zenei és fesztiválpiaci helyzet jelentős kihívásokat jelent

– írték a Facebookon megjelent közleményükben a szervezők.

Megjegyzik, a fesztivál mindig saját kockázatvállalással működött, elsősorban a jegybevételre és a vendéglátásra támaszkodva, érdemi támogatások és szponzorok nélkül. Azonban a költségek további emelkedését nem akarják a vendégekre terhelni.

Az elmúlt évek jelentős költségnövekedése miatt a fesztivál fenntarthatósága alapos szakmai és pénzügyi mérlegelést igényel. (…) Célunk, hogy a Rockmaraton hosszú távon fennmaradjon. Ezért jelenleg a folytatás feltételeinek újratervezése zajlik

– írja a Rockmaraton Team.

Hozzáteszik, további információkkal hamarosan jelentkeznek.

Októberben derült ki, hogy bizonytalanná vált Magyarország legnagyobb zenei fesztiválja, a Sziget Fesztivál megrendezése, az eddigi, külföldi tulajdonos ugyanis kihátrált mögüle. A szervezők új tulajdonost keresnek, a Sziget alapítója, Gerendai Károly pedig vállalná is a feladatot, de még számos tényező bizonytalan.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Mohai Balázs