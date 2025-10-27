  • Megjelenítés
Rég nem látott drágulás jön a benzinkutakon
Gazdaság

Rég nem látott drágulás jön a benzinkutakon

Portfolio
A hazai üzemanyagárak ezúttal kiemelkedő mértékű növekedést mutatnak: a héten kedden a benzin bruttó 5, míg a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 10 forinttal drágul - írja a holtankoljak.

Rég nem látott áremelkedést tapasztalhatunk a hazai üzemanyagárak tekintetében,

ugyanis a benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik a héten kedden.

Ez au áremelés holnap már megjelenhet a hazai üzemanyagárakban, de ma még az alábbi átlagárakon tankolhatunk (2025.10.27-én): 

  • 95-ös benzin: 574 Ft/liter
  • Gázolaj: 578 Ft/liter 

A drágulás legfőbb oka az, hogy

a Brent olaj hordónkénti ára 5%-ot emelkedett, köszönhetően az újonnan bejelentett olajszankcióknak,

ami Oroszországot érinti elsősorban. 

Címlapkép forrása: Shutterstock

