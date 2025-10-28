  • Megjelenítés
Beszerzési ár alatt is el lehet majd adni szezonális termékeket – De csak az ünnepnapok előtti utolsó napon
Gazdaság

Beszerzési ár alatt is el lehet majd adni szezonális termékeket – De csak az ünnepnapok előtti utolsó napon

A tervek szerint január 1-jétől lehetővé válik a szezonális termékek beszerzési ár alatti értékesítése az ünnepnapok előtti utolsó nyitvatartási napon – derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium által szervezett háttérbeszélgetésen, amelyet annak apropóján tartottak, hogy ma társadalmi egyeztetésre bocsátották az egyes fogyasztóvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló jogszabálytervezetet, amelynek célja a kkv-k támogatása. A módosítási csomag másik fő tervezett intézkedése szerint január 1-jétől kkv-k is fordulhatnak majd békéltető testülethez. A törvénymódosításokról szóló társadalmi egyeztetés november 5-ig tart, és a tervek szerint az Országgyűlésnek november 11-én nyújtják majd be a jogszabálytervezetet.

A háttérbeszélgetésen Gerlaki Bence, az NGM adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára elmondta: a törvénymódosítás a kkv-k jogvédelmét, jogérvényesítési lehetőségeit fogja erősíteni annak érdekében, hogy a vállalkozások versenyképesebbek legyenek, hatékonyabban tudjanak működni.

A békéltető testületek megnyílnak a kkv-k előtt is

A tervezett törvénymódosítások legfőbb intézkedésének azt nevezte meg, hogy

2026. január 1-jétől lehetővé teszik a kkv-k számára is, hogy békéltető testülethez forduljanak.

Jelenleg a békéltető testületek arra szolgálnak, hogy a fogyasztók és a vállalkozások között vitás ügyekben pártatlan közvetítőként, alternatív vitarendezési fórumként eljárjanak, bírósági eljáráson kívüli, ingyenes megoldást nyújtva a fogyasztóknak. A békéltető testület kötelező érvényű, bírósági úton kikényszeríthető döntést hozhat, ha a vitás ügy értéke nem haladja meg a 250 ezer forintot.

A tervezett módosítás révén ez a lehetőség január 1-jétől nemcsak a természetes személy fogyasztók, hanem a kisvállalkozások előtt is nyitva lesz.

Ha például elromlik egy adott kisvállalkozás által vásárolt mikrohullámú sütő, kávéfőző vagy egyéb beszerzett eszköz, akkor a békéltető testületnél ugyanúgy tudja majd érvényesíteni jogait, mintha természetes személy fogyasztó lenne

– magyarázta az államtitkár. Hozzátette: Magyarországon 800 ezer kis cég van, közülük 600 ezer vállalkozás egyfős, 200 ezer pedig 2-9 főt alkalmaz.

Figyelmeztetés bírság helyett

A jogszabálytervezet másik lényeges tervezett intézkedése szerint a figyelmeztetéssel történő szankcionálást ki fogják szélesíteni. Ez szintén kedvező a kkv-k számára – magyarázta Gerlaki Bence –, mert jelenleg vannak olyan ügyek, amikor kötelező a bírság kiszabása, nem lehet előtte figyelmeztetéssel élni a hatóságoknak. Emellett – tette hozzá – a hatóság figyelembe veszi majd azt, hogy a kiszabott büntetés arányos legyen a vállalkozás méretével.

Emellett a tervezet szerint a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságot (NKFH) jelölnék ki a bankkártyás fizetés díjmentességének ellenőrzésére, jelenleg ugyanis találkozni olyan esetekkel, amikor az adott vállalkozás díjat számol fel a bankkártyás fizetésre. „Ezt folyamatosan fogja vizsgálni az NKFH” – emelte ki az államtitkár.

Fel lehet lépni a greenwashinggal szemben

Uniós jogharmonizációs intézkedésként a jogszabály-módosítás révén elfogadják azt a szabályozást is, hogy a fogyasztók védelme érdekében fel lehet lépni a nem megalapozott környezetbarát állításokkal szemben. Ez azt jelenti, hogy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak fog minősülni, ha például a kereskedő biotermékként vagy környezetbarát termékként állít be olyan árucikket, amely valójában nem az. Ezt jövőre kiemelten fogja a hatóság ellenőrizni.

„A bizonyítási teher a vállalkozásokon lesz, bizonyítaniuk kell majd, hogy jogszerűen használták a zöld állításokat. Ez az intézkedés is valójában a vállalkozásokat támogatja, hiszen a jogszerűen működő vállalkozások versenyképességét védi a rosszhiszemű vállalkozásokkal szemben” – hangsúlyozta Gerlaki Bence.

Beszerzési ár alatti értékesítés

Szintén a kereskedőket érinti az a tervezett módosítás, miszerint

a szezonális termékek beszerzési ár alatti értékesítését lehetővé teszik az ünnepnapok előtti utolsó nyitvatartási napon.

Így például húsvét esetében nagyszombaton, az utolsó nyitvatartási napon lehet majd beszerzési ár alatt eladni a húsvéti csoki nyuszikat, hogy az ne maradjon a kereskedőkön.

Ez kérés volt a piaci szereplők részéről. Az intézkedést élelmiszer-pazarlási szempontok miatt is érdemes meglépni, illetve ezzel a fogyasztóknak is kedvezünk

–  emelte ki az államtitkár.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
nagy márton nemzetgazdasági miniszter
Gazdaság
Elárulta Nagy Márton, hogyan vezetné be a kormány a 14. havi nyugdíjat
Pénzcentrum
Fontos változás élesedik rengeteg magyar bankszámláján: jön a rendkívüli végrehajtási rendelet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility