Elárulta Nagy Márton, hogyan vezetné be a kormány a 14. havi nyugdíjat

Két, három, négy éves időtávon, a gazdaság teljesítményétől függően fokozatosan, akár heti bontásban vezetné be a kormány a 14. havi nyugdíjat - nyilatkozta az Indexnek a nemzetgazdasági miniszter. Azt is kijelentette: az MNB dönt a kamatokról, nem a kormány. Egyszer elmondták a véleményüket, "nem kell ismételni".

Nagy Márton szerint

  • be kell vezetni a 14. havi nyugdíjat, ez lenne a legjobb módja annak, hogy a nyugdíjasok részesüljenek a reálbéremelkedésből, ez ugyanis 8%-os, vagyis inflációt meghaladó növekedést jelentene,
  • a kormány jelenleg dolgozik a bevezetés módján, ütemezésén, ami fokozatosabb lenne, mint a 13. havi nyugdíj visszavezetése, amely két év alatt történt meg.
Ha egyhetes lépésekben haladnánk, akkor a teljes 14. havi nyugdíj visszaállítása négy évig tartana. De az is elképzelhető, hogy az első évben egy hetet adunk, a következőben többet. Így gyorsabban elérhető a cél.

  • biztató a gazdasági háttér, a fiskális figyelmet illetően pedig ahhoz tartja magát a kormány, hogy 1. a hiánynak évről évre csökkennie kell, 2. az államadósságnak fenntartható pályán kell maradnia, 3. nem szabad visszakerülni a túlzottdeficit-eljárás alá, 4. az elsődleges egyenlegnek pedig nullaközeli szinten kell maradnia,
  • a bértárgyalásokról elmondta: a munkáltatók 8-9 százalékos emelésben gondolkodnak, míg a munkavállalók 11-12 százalékot szeretnének, tehát elég nagy a szakadék - úgy tűnik, állami közvetítés nélkül nem lesz megállapodás,
  • egy komplex vállalati adócsökkentési csomagot készít elő a kormány, amelynek legfontosabb eleme a szociális hozzájárulási adó mérséklése, emellett a kormány vizsgálja az áfa alanyi adómentességi határának emelését és a KIVA feltételeinek kedvezőbbé tételét is,
  • a reálkamatról szóló vita kapcsán úgy fogalamzott, "az MNB dönt a kamatokról, nem a kormány. Egyszer elmondták a véleményüket, "nem kell ismételni",

Szerinte a harmadik és a negyedik negyedéves GDP-adatok várhatóan gyengébbek lesznek a piaci várakozásoknál az ipar és az építőipar gyenge teljesítménye miatt,

  • ami mögött pedig a német gazdaság gyenge teljesítménye és a háború áll,
  • a kormány nem változtat az éves GDP-előrejelzésén, a vártnál kisebb növekedés sem jelentene problémát a költségvetésnek, és nem fél attól, hogy a beruházásalapú növekedés "ne térne vissza a jogos helyére".

Egy évvel ezelőtt is bíztunk abban, hogy a béke és a német gazdaság beindítja a növekedést. Ez most is így van – csak most már közelebb vagyunk ehhez a fordulóponthoz

- fogalmazott Nagy Márton.

