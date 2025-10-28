Elárulta Nagy Márton, hogyan vezetné be a kormány a 14. havi nyugdíjat

Nagy Márton szerint

be kell vezetni a 14. havi nyugdíjat, ez lenne a legjobb módja annak, hogy a nyugdíjasok részesüljenek a reálbéremelkedésből, ez ugyanis 8%-os, vagyis inflációt meghaladó növekedést jelentene,

a kormány jelenleg dolgozik a bevezetés módján, ütemezésén, ami fokozatosabb lenne, mint a 13. havi nyugdíj visszavezetése, amely két év alatt történt meg.

Ha egyhetes lépésekben haladnánk, akkor a teljes 14. havi nyugdíj visszaállítása négy évig tartana. De az is elképzelhető, hogy az első évben egy hetet adunk, a következőben többet. Így gyorsabban elérhető a cél.

A lényeg szerinte az, hogy el kell kezdeni, a tempót pedig a gazdaság ereje diktálhatja (a hasonló, fokozatos bevezetésről egyébként már Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt rádióinterjújában),

biztató a gazdasági háttér, a fiskális figyelmet illetően pedig ahhoz tartja magát a kormány, hogy 1. a hiánynak évről évre csökkennie kell, 2. a z államadósságnak fenntartható pályán kell maradnia, 3. n em szabad visszakerülni a túlzottdeficit-eljárás alá, 4. a z elsődleges egyenlegnek pedig nullaközeli szinten kell maradnia,

a bértárgyalásokról elmondta: a munkáltatók 8-9 százalékos emelésben gondolkodnak, míg a munkavállalók 11-12 százalékot szeretnének, tehát elég nagy a szakadék - úgy tűnik, állami közvetítés nélkül nem lesz megállapodás,

egy komplex vállalati adócsökkentési csomagot készít elő a kormány, amelynek legfontosabb eleme a szociális hozzájárulási adó mérséklése, emellett a kormány vizsgálja az áfa alanyi adómentességi határának emelését és a KIVA feltételeinek kedvezőbbé tételét is,

a reálkamatról szóló vita kapcsán úgy fogalamzott, "az MNB dönt a kamatokról, nem a kormány. Egyszer elmondták a véleményüket, "nem kell ismételni",

Szerinte a harmadik és a negyedik negyedéves GDP-adatok várhatóan gyengébbek lesznek a piaci várakozásoknál az ipar és az építőipar gyenge teljesítménye miatt,

ami mögött pedig a német gazdaság gyenge teljesítménye és a háború áll,

a kormány nem változtat az éves GDP-előrejelzésén, a vártnál kisebb növekedés sem jelentene problémát a költségvetésnek, és nem fél attól, hogy a beruházásalapú növekedés "ne térne vissza a jogos helyére".

Egy évvel ezelőtt is bíztunk abban, hogy a béke és a német gazdaság beindítja a növekedést. Ez most is így van – csak most már közelebb vagyunk ehhez a fordulóponthoz

- fogalmazott Nagy Márton.