Elbukott a szavazás: marad a káosz Amerikában
Gazdaság

MTI
Tizenharmadik alkalommal sem tudta elfogadni az átmeneti költségvetést az amerikai szenátus kedden, így tovább szünetel az Egyesült Államok kormányzati intézményeinek működése.

A kongresszus 100 tagú felsőházában 60 szavazatra lenne szükség a kormány újranyitását lehetővé tevő jogszabály elfogadásához. A többségi republikánusokhoz ugyan rendszeresen csatlakozik 2-3 demokrata szenátor, de

a legtöbb felsőházi demokrata ellenáll, így a minősített többséget nem sikerül elérni.

A kongresszus alsóházában szeptemberben elfogadták az átmeneti költségvetést, de az elakadt a szenátuson.

A 28 napja tartó kormányzati leállás következményeként kedden nem kapták meg fizetésüket a szövetségi légi irányítás dolgozói, pénteken pedig a katonák járandóságáról szóló csekkek sem érkeznek meg. Hétfőn a mezőgazdasági minisztérium közleményt adott ki, hogy november 1-től nem lesz fedezete a szövetségi élelmiszersegélyek folyósításának sem, így a rászoruló családok nem jutnak hozzá az utalványaikhoz.

A szövetségi intézmények dolgozóinak többsége október eleje óta kényszerszabadságon van, de bizonyos munkakörökben, mint a légi irányítás, a dolgozóknak a fizetés kilátása nélkül is fel kell venniük a munkát. A leállás miatt sokan betegszabadságra mentek, így a légi irányítás komoly munkaerőhiánnyal is küzd, és ez kedden is több repülőtéren okozott késéseket.

A törvények értelmében az érintettek a költségvetés elfogadását követően, a kormány újraindulása után visszamenőleg is megkapják fizetésüket.

Kedden az Amerikai Bankárok Szövetsége felszólította a kongresszust, hogy tegye lehetővé a kormányzat újraindulását, és a leállás súlyos gazdasági következményeire hívta fel a figyelmet. A szervezet közleménye szerint a pénzintézetek tőlük telhetően igyekeznek segíteni a fizetés nélkül maradt szövetségi alkalmazottaknak és katonáknak, akik számára elengedik a számlavezetési költséget, és hitelátütemezést, valamint egyéb könnyítéseket kínálnak.

A kialakult helyzetért a republikánusok a demokratákat, illetve a szenátus demokrata párti tagjainak vezetőjét, Chuck Schumer szenátort hibáztatják. A demokraták kitartanak álláspontjuk mellett, hogy nem szavaznak meg olyan költségvetési tervezetet, amelyben nem szerepel a társadalombiztosítási alapú egészségügyi ellátás rendszerének fenntartása és az ellátások kiszélesítése. A republikánusok szerint a demokraták követelése azt jelenti, hogy az illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodók is szociális alapú ellátásban részesülnének.

