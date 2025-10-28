  • Megjelenítés
Megszólalt Orbán Viktor a nyolc magyar életét követelő katasztrófáról
Megszólalt Orbán Viktor a nyolc magyar életét követelő katasztrófáról

Kenyában lezuhant egy turista­járatként közlekedő kisrepülőgép nyolc magyar állampolgárral a fedélzetén, a tragédiára a magyar miniszterelnök is reagált.

Egy a Mombasa Air Safari által üzemeltetett Cessna kisrepülőgép lezuhant Kenyában, fedélzetén tíz turistával, köztük nyolc magyar és két német állampolgárral. A gép az ukundai Diani repülőtérről indult a Maasai Mara nemzeti park felé, azonban felszállás után kigyulladt, majd mintegy 40 kilométerre egy erdős területen csapódott be.

A légitársaság közlése szerint a tragédiának nincsenek túlélői.

A baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok, a hatóságok vizsgálják a tüzet okozó okokat. A helyszínen mentőegységek és szakértők dolgoznak; a kenyai kormány együttműködik a diplomáciai képviseletekkel, hogy segítséget nyújtson az áldozatok hozzátartozóinak.

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi médiában reagált a történtekre, úgy fogalmazva:

Micsoda tragédia!

Kifejezte „őszinte részvétét” a szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak, és jelezte, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter kapcsolatba lépett a kenyai hatóságokkal.

Azt is hangsúlyozta, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársai „mindenben segítik az érintett családokat”.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

