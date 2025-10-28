Megszólalt Orbán Viktor a nyolc magyar életét követelő katasztrófáról

Egy a Mombasa Air Safari által üzemeltetett Cessna kisrepülőgép lezuhant Kenyában, fedélzetén tíz turistával, köztük nyolc magyar és két német állampolgárral. A gép az ukundai Diani repülőtérről indult a Maasai Mara nemzeti park felé, azonban felszállás után kigyulladt, majd mintegy 40 kilométerre egy erdős területen csapódott be.
A légitársaság közlése szerint a tragédiának nincsenek túlélői.
A baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok, a hatóságok vizsgálják a tüzet okozó okokat. A helyszínen mentőegységek és szakértők dolgoznak; a kenyai kormány együttműködik a diplomáciai képviseletekkel, hogy segítséget nyújtson az áldozatok hozzátartozóinak.
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi médiában reagált a történtekre, úgy fogalmazva:
Micsoda tragédia!
Kifejezte „őszinte részvétét” a szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak, és jelezte, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter kapcsolatba lépett a kenyai hatóságokkal.
Azt is hangsúlyozta, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársai „mindenben segítik az érintett családokat”.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
Tragédia Kenyában: magyar turistákkal a fedélzetén zuhant le egy kisrepülőgép, nincsenek túlélők
Nyolc magyar állampolgár volt a gépen.
Kimondta Zelenszkij: brutális a túlerő az erődváros határaiban - Nem fogják sokáig bírni
Mindenben hiányt szenvednek a védők.
Megjött az első felmentés az amerikai olajszankciók alól
Nem kell messze menni.
Üzent a Kreml: ezt gondolják az orosz olaj vásárlásáról
Forró a helyzet.
Bemondta a szakértő, ez kellene a megfizethető Otthon Startos lakásárakhoz
Kiss Gábor, a Metrodom ügyvezetője adott interjút a Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesületnek.
Bréking: újraindult a termelés a Mol olajfinomítójában!
A tűzesetet követően.
Kezdik elhinni az európaiak, hogy az infláció már kezd kifulladni
Harmadik hónapja szűkül a hitelezés, a háztartások egyre pesszimistábbak.
Itt van Elon Musk újabb meredek húzása: AI által felügyelt enciklopédiával váltaná le a Wikipédiát
Egyelőre azonban sok a kérdőjel a megoldással kapcsolatban.
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
És megérkezett az ingyenes lakáshitel
A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfedezni a támogatott hitelben. A közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján na
Az ország, ahol a nyugdíjas többet keres a dolgozónál
Franciaországban egy átlagos nyugdíjas több pénzt visz haza, mint egy átlagos munkavállaló. A jelenségnek kulturális és történelmi okai vannak, de kemény közgazdasági következményei is, a
Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Cser Tamás, a HOLD vezető részvényportfólió-kezelője beszél arról, hogy The post Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes appeared first on HOLDBLOG.
From Creative Destruction to the Inverted-U: Why Aghion & Howitt's Schumpeterian Program Is Nobel-Worthy
Philippe Aghion and Peter Howitt transformed growth from a black box into a mechanism we can measure and steer; bridged macro theory with micro market structure; and then validated the bridge with credible
Globális minimumadó - itt az első bevallási határidő!
A globális minimumadó (GloBE) kötelezettségeihez kapcsolódóan közeleg az első hazai bevallási határidő. Azoknak a társaságoknak, amelyek üzleti éve megegyezik a naptári évvel, 2025. novemb
Arany vagy bányarészvény: melyikkel jár jobban a befektető?
Vajon mi ér többet: az arany vagy az aranybánya? Lehet-e egyáltalán győztest hirdetni ebben a versenyben? Az elmúlt 20 év adatait megvizsgálva érdekes következtetésekre jutni:... The post Arany
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
A komáromi Filiberto
Fókuszban a vintedes vagy marketplace-es csalásoknak nevezett adathalász támadások.