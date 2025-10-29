Kemény figyelmeztetés Európa legerősebb gazdaságából: tényleg fájna, ha Trump ezt meglépné

Ha Washington decemberben bővíti az érintett termékek körét, az amerikai acél- és alumíniumvámok a német és más európai gépipari export akár 56%-át is érinthetik.

A Német Gépipari Szövetség (VDMA) kedden közölte, hogy az Egyesült Államokba irányuló német és európai gépexport több mint felét új vámok sújthatják, ha Washington decemberben kiterjeszti az érintett termékek körét. A szervezet egyúttal

felszólította az Európai Uniót a vámegyezmény újratárgyalására.

A 3600 gép- és berendezésgyártó vállalatot képviselő szövetség szerint az acél- és alumíniumvámok az export 56%-át érinthetnék. Ez az augusztusi, első bővítés után becsült mintegy 40%-ról emelkedne erre a szintre.

