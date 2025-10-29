Súlyos műszaki hibák derültek ki a magyar olajellátás kulcsfontosságú vezetékén

Mostanában sokszor szerepel a hírekben a Mol százhalombattai olajfinomítója, de nem feltétlenül a legkedvezőbb felütéssel: egyrészt az elmúlt hetekben, amerikai nyomásra rendkívül hangsúlyossá vált az orosz olajról való leválás mielőbbi megvalósítása, aztán ezt tetézte a finomító egyik legfontosabb egységénél kialakult tűzeset, és akkor még nem is beszéltünk a Mol és a horvát partnercég Janaf közti, finoman szólva is kétes körülményű vezetéktesztről és az ezt követő hangos adok-kapokról.



Az olajcég még az ominózus baleset előtt rendezett egy sajtóbejárással egybekötött "rendhagyó kémiaórát", ahol Pulay Krisztián, a Mol csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója és kollégái többek között az orosz leválás kihívásairól és a Janaffal közös tesztekről beszéltek a Portfolio-nak.

Háttér: szeptember végén lobbant fel újra a Mol és a horvát partnercég Janaf közti vita: a magyar olajvállalat szerint a horvát vezetékrendszer önmagában nem képes biztosítani Magyarország ellátását, mivel a közelmúltban végzett tesztek alapján a vezeték nem tudott 1-2 óránál hosszabb ideig megfelelő kapacitással üzemelni. A horvát fél viszont határozottan másképp látja a helyzetet: szeptember 15-én megjelent interjújukban hangsúlyozták, hogy a Janaf technikailag és szervezetileg egyaránt készen áll a Mol közép-európai finomítóinak teljes éves nyersolaj-igényét kielégíteni, erre egy szeptember végi közleményükben is ráerősítettek. Azóta újabb fejlemény is történt a két cég kapcsolatában: kiderült, hogy a két vállalat között jelenlegi új szerződésről folynak tárgyalások, amelyekkel kapcsolatban Vladislav Veselica, a Janaf igazgatósági tagja úgy fogalmazott, hogy "támogatnánk egy minél hosszabb időszakra szóló és minél nagyobb nyersolaj-mennyiségre vonatkozó szerződést".

Miről van most szó? A Mol nemrég rendezett egy sajtóbejárással egybekötött "rendhagyó kémiaórát", ahol Kozma Szabolcs, a Mol Magyarország logisztikai vezetője és Pulay Krisztián, a Mol csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója többek között a Janaffal közös tesztről és annak körülményeiről beszéltek.

Már 2022-ben elindultak a vizsgálatok

Kezdjük az alapokkal és a múltidézéssel: Magyarországon mintegy 2200 kilométernyi kőolaj- és terméktávvezetéket üzemeltet a Mol, a rendszereken pedig az iparági gyakorlatoknak megfelelően legfeljebb öt évente szükséges úgynevezett intelligens görényezési vizsgálatot végezni. Ennek során az indító- és fogadóállomások között egy fejlett mérőműszer halad végig, amely folyamatosan méri a csővezeték falvastagságát, korróziós elváltozásokat. A vizsgálatot követően részletes, centiméteres pontosságú riport készül, amely a karbantartási terv alapját képezi - magyarázta az ellátási infrastruktúrákkal kapcsolatos biztonsági intézkedéseket Kozma Szabolcs.

A Mol Magyarország logisztikai vezetője kiemelte: „A 2022-ben kialakult geopolitikai helyzetet követően soron kívüli vizsgálatot hajtottunk végre a magyarországi Adria-vezetékszakaszon”. A vizsgálati eredmények alapján a Mol azonosította a potenciálisan veszélyes vagy elhasználódott szakaszokat, és kiváltási munkálatokat hajtott végre, ami során a csökkent falvastagságú csőszakaszokat új elemekkel váltották ki.

Mi a helyzet a horvát vonalon?

A horvát helyzettel kapcsolatban érdemes tisztában lenni azzal, hogy az Adria-vezeték horvátországi szakaszán, Omišaljban történik a tengeri tankerekről érkező olaj fogadása és tárolása. Innen indul tovább a szállítás Magyarország irányába, majd a sziszeki tároló után a Sziszek–Berzence közötti szakaszon zajlik az átadás-átvétel, ahol a Mol és a Janaf szakemberei közösen számolják el az átadott mennyiséget.

Kozma Szabolcs hangsúlyozta: a vezetékrendszer teljesítményét mindig a leggyengébb pont határozza meg, és míg a magyar fél a szükséges vizsgálatokat és karbantartási beavatkozásokat teljesítette,

a Janaf ezt a munkát, ezt a házi feladatot most kezdte csak el elvégezni.

A vezető szerint ez nagy bizonyossággal állítható, mert az intelligens vizsgálatok – amelyek a karbantartási beavatkozási terv alapját képezik, és amelyek alapján a csővezeték műszaki állapotához hozzá lehet nyúlni – csak úgy hajthatók végre, hogy a vizsgálat során használt eszközöket a magyar oldalon, a Mol közreműködésével veszik ki a vezetékből.

Márpedig ezt az inspekciós eszközt (csőgörényt) két héttel ezelőtt szedte ki a Mol a magyarországi szivattyúállomáson.

A begyűjtött adatok feldolgozása pedig várhatóan 2–3 hónapot vesz igénybe, így a részletes riport csak az év végére, illetve a következő év elejére készül majd el – magyarázza a vezető.

A horvát kollégák tehát várhatóan csak jövő év elején jutnak el oda, hogy tudják, mit kell csinálniuk, hol és hogyan kell beavatkozniuk.

Először ki kell értékelniük a mostani vizsgálatokból készült riportot, a részletes karbantartási terv elkészítése után pedig kezdődhet a beavatkozás.”

Mi történt pontosan a tesztelés során?

Első körben azzal fontos tisztában lenni, hogy bár az Adria vezeték magyarországi szakaszán elméletileg 64 bar nyomás érhető el, a gyakorlatban legfeljebb 50 bar körüli értéket alkalmaz a Mol, hiszen a horvát oldal szívóoldali nyomásviszonyai korlátozzák a kapacitást – magyarázza a szakember. Hangsúlyozza:

A Sziszek és Virje közötti horvát szakaszon technológiai nyomáskorlátozás van érvényben, amelynek feltehetően az a célja, hogy a horvát fél meg tudja előzni bizonyos műszaki problémák, például a repedések kialakulását.

Mint ismert, szeptemberben a Mol közös tesztelést végzett a Janaffal a vezetékrendszeren, amelynek célja a tartós, megbízható szállítási kapacitás ellenőrzése volt. A 20 kilotonnás szállítás során 2+3-as szivattyú üzemmódot alkalmaztak a felek (azaz: két szivattyú Sziszeken, három Csurgón).

Először egy áramkimaradás miatt állt le a szállítás több mint 2 órára, majd később, amikor sikerült elérni a 2+3-as üzemmódot, a horvát fél közölte, hogy csak fél-egy órán át tudják tartani ezt a magas termékhozamot.

Éjfél körül ismét leállt a szállítás egy ismeretlen műszaki hiba miatt.

Összességében nem sikerült tartósan magas termékhozamot elérni

– hangsúlyozta Kozma Szabolcs, hozzátéve, hogy ezek hibák kockázatot jelentenek a százhalombattai és pozsonyi finomítók ellátása, így az egész régió energiabiztonsága szempontjából. A vezető azt is kiemelte: minden pozitív eredménynek örülni kell, de nem elég, ha a vezeték csak 1-2 órán át képes leszállítani a szükséges mennyiséget.

A tesztet tehát a Mol sikertelennek ítélte meg,

egyrészt mivel nem sikerült teljesíteni az előzetes megállapodást a folyamatos 2+3-as üzemmódról,

másrészt két nem várt műszaki probléma is fellépett,

ami az olajcég szerint "elfogadhatatlan egy olyan vezetéknél, aminek az év 96%-ában folyamatosan kéne üzemelnie".

A Barátság vezetéken havonta sem fordul elő ennyi üzemzavar

– jegyzi meg a vezető, hozzátéve, hogy egy kőolajvezeték akkor válik teljesértékűvé, ha 11 hónap alatt le tudja szállítani a finomítóknak szükséges mennyiséget, számolva a karbantartási munkákkal, a nem tervezett leállásokkal és a stratégiai készletcserékkel is.

Fontos bejelentések

Az olajdiverzifikációs munkák mindenesetre zajlanak továbbra is, a logisztikával kapcsolatban új bejelentéseket is tudott tenni most a Mol: egyrészt közölték, hogy az Adria-vezetéken végzett kiváltásokon felül a csurgói szivattyúállomásnál két új, nagy teljesítményű szivattyút is telepeítettek, és a jelenlegi szállítások már az új szivattyúk tesztüzeme mellett folynak, biztató eredményekkel.

Ezen felül százhalombattai szivattyú állomást is bővítik.

Ha bármilyen okból kifolyólag nem érkezne keletről kőolaj, nekünk akkor is képesnek kell lennünk a Barátság vezetéken keresztül fenntartani a tisztaújvárosi tartálypark üzemelését és ellátását

- magyarázza a vezető. Ehhez kell az a képesség, hogy a finomítón belül egyszerre tudjon a Mol a Barátság 1 vezeték irányába szállítani és közben elmenni kelet felé, Tiszaújváros irányába is. "Ehhez újabb projektre lesz szükség: csővezetéket építünk a finomítón belül, amellyel összekötjük az Adria vezetéket a Barátság vezetékkel, tovább növelve a létesítményeink ellátásbiztonságát."

A logisztika csak az egyik kihívás

A Mol szerint kulcsfontosságú, hogy a jelenleg is fontos kiegészítőként funkcionáló Adria-vezeték teljesértűvé váljon, de a kőolaj-diverzifikáció szempontjából ez csak egy kihívás a sok közül. A probléma valódi gyökere szerintük az, hogy a Mol finomítóit az orosz kőolaj bedolgozására tervezték, és nem létezik a világon olyan kőolaj, amely önmagában képes az orosz kőolajkeverék kiváltására. Minden tengeri kőolajfajtának más a kén-,ső- és féntartalma, valamint a nehézsége, sűrűsége, így a finomítói berendezések is másképpen reagálnak rá.

Néhány példa arra, hogy a finomító mennyire az orosz Urál típusú nyersolaj feldolgozásához lett méretezve: a csővezetékek és berendezések belső felülete olyan fokú savállósággal készül, amely pontosan elegendő a közepes savtartalmú Urál-keverék kezeléséhez – ennél erősebb savterhelésre nincs felkészítve a rendszer. A kéntelenítő egység kapacitását úgy határozták meg, hogy az képes legyen eltávolítani a jellemzően 1,7 százalék körüli kéntartalmat, ami az orosz nyersolaj sajátossága. A finomítói egységek, valamint a félkész- és késztermék-tárolók méretezése is a hozzávetőleg 20,5 százalékos bitumenhozammal számol, amely az Urál-olaj összetételéből következik.

Ezért kell a Molnak a különböző forrásokból származó kőolajfajták keverésével előállítani a megfelelő összetételt – ez azonban a Mol szerint a gyakorlatban jóval bonyolultabb feladat, mint amilyennek elsőre tűnik. Az inkompatibilis kőolajok keverése során ugyanis szilárd komponensek válhatnak ki, amelyek a rendszerek eldugulását, és ezáltal nem tervezett leállásokat okozhatnak. Emellett a különböző olajfajtákban előforduló szennyeződések – például a kén vagy a szerves savak – fokozott korróziót idézhetnek elő, magyarán tönkreteszik az alkatrészeket. Mindez jelentősen rontja a gyártás hatékonyságát.

A Molnak tehát a logisztikai beruházások mellett a finomítói technológiát is fejlesztenie kell. A vállalat a tervek szerint

legkorábban 2027-re éri el, hogy szabadon dönthessen arról, milyen arányban dolgozza be a rendelkezésre álló kőolajfajtákat

– hangsúlyozta Pulay Krisztián, a Mol csoport termelési vezetője.

A feldolgozás rugalmasabbá tétele érdekében a következő lépések folynak a csoportnál, összesen mintegy 500 millió dollár értékben:

A tervek között szerepel a keverési kapacitás bővítése – ehhez új, 40–80 ezer köbméteres tárolótartályok létesítése is szükséges.

Emellett javítják a finomítási folyamatok hatásfokát, és erősebb korrózióvédelmet alkalmaznak a berendezéseken.

Átalakítják a szennyvízkezelési rendszert, valamint korszerűsítik a laboratóriumi háttérinfrastruktúrát is.

A fejlesztések részeként a logisztikai kapacitások is bővülnek.

