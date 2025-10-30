  • Megjelenítés
Gazdaság

A német infláció elérte a kívánt szintet, de látszik a felszín alatt egy rejtett veszély

A német infláció tovább mérséklődik, egyre közelebb kerülve az EKB által optimálisnak tartott szinthez – derül ki a Destatis német statisztikai hivatal friss közléséből.

A szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) előzetes becslése szerint 2025 októberében a fogyasztói árak éves alapon 2,3 százalékkal emelkedtek, míg havi összevetésben 0,3 százalékos növekedést mértek. Ugyanezeket az értékeket mutatta a harmonizált fogyasztóiár-index (HICP) is, ami azt jelzi, hogy a német inflációs trend az uniós módszertan szerint is stabilan mérséklődik.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a mutató visszatért az Európai Központi Bank két százalékos célközelébe.

A részletes bontás alapján az inflációs lassulást főként az energiaárak csökkenése és az élelmiszerárak fékeződése támasztotta alá.

Az energia 0,9 százalékkal volt olcsóbb, miután korábban is tartós mínuszt mutatott (szeptemberben –0,7 százalék, augusztusban –2,4 százalék).

Az élelmiszerek ára 1,3 százalékkal nőtt, ami a szeptemberi 2,1 és az augusztusi 2,5 százalék után továbbra is mérséklődést jelez. Ezzel szemben a szolgáltatások drágulása tovább gyorsult, októberben 3,5 százalékot tett ki, a szeptemberi 3,4 és az augusztusi 3,1 százalék után.

A maginfláció – amely kiszűri az ingadozó energia- és élelmiszerárakat – 2,8 százalékon állt, megegyezve a szeptemberi értékkel, és magasabb szinten ragadva a teljes inflációnál. Ez arra utal, hogy a mögöttes árdinamika továbbra is inkább gyorsul, és elsősorban a szolgáltatási szektorban jelentkezik. Az iparcikkek (árucikkek) inflációja eközben 1,2 százalékra lassult, ami az előző hónaphoz képest enyhe visszaesést jelent (szeptember: 1,4 százalék).

Az EKB a friss adatokat követően harmadik alkalommal is változatlanul hagyta kamatszintjét, a betéti ráta így továbbra is 2,0 százalékon maradt.

A visszafogott árdinamika csökkenti a további monetáris szigorítás szükségességét, miközben az energiaárak tartós gyengülése és a belső kereslet mérséklődése tovább erősítheti a dezinflációt.

