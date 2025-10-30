  • Megjelenítés
Az adózás terén egyszerűsödhet a cégek adminisztrációja - Decembertől indul az EMAP pilot időszaka
Többéves fejlesztést követően december 1-jén indul el a vállalkozások adózási adminisztrációs kötelezettségeit egyszerűsítő Eseményalapú Adatszolgáltatási Platform (EMAP) pilot szakasza – közölte Besesek Botond, az NGM helyettes államtitkára a Nemzeti Adókonzultáció konferencián. Az EMAP nemcsak az adózási adminisztráció terén könnyíti meg a cégek életét, hanem a munkavállalóik társadalombiztosítási jogviszonyával, illetve különböző statisztikai adatokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeik vonatkozásában is.

Az EMAP adatszolgáltatási platform célja, hogy a munkaadók állami szervek felé történő adatszolgáltatási kötelezettségeit egyszerűsítse egy egycsatornás, eseményalapú adatszolgáltatási rendszer létrehozásával, amely egyben beépül a cégek bérszámfejtési folyamatába is.

Besesek Botond, az NGM adószabályozásért és számvitelért felelős helyettes államtitkára a Nemzeti Adókonzultáció konferencián tartott előadásában kiemelte:

az EMAP pilot szakasza önként jelentkező – a gazdaság minden szegmensét lefedő – vállalkozásokkal indul el 2025. december 1-jén.

Ezek a cégek a pilot időszak alatt is normál rendben teljesítik a munkavállalókkal kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségeiket, így lehetőség lesz annak felmérésére, hogy az EMAP rendszer által generált bevallási tervezetek mennyiben esnek egybe a tényleges bevallásokkal.

A helyettes államtitkár elmondta: abban bízik a kormányzat, hogy pilot időszak után a rendszer tényleges bevezetését követően a vállalkozások munkavállalóikkal kapcsolatos adminisztrációs és bevallási kötelezettsége a töredékére csökken – és ez nem csak az adózás, hanem a társadalombiztosítási és statisztikai adatszolgáltatások terén is megkönnyíti a cégek életét.

eÁFA: napi szinten követhető a cégek áfapozíciója

A NAV által tavaly elindított elektronikus áfarendszer (eÁFA) kapcsán pedig azt hangsúlyozta ki Besesek Botond, hogy ez a rendszer három adatszolgáltatás (az online pénztárgép, az online számlaadat-szolgáltatás és a vámáru-nyilatkozatok) adatait mutatja vissza az adózóknak, mégpedig struktúrába rendezve, gyakorlatilag egy bevallásra kész állapot formájában. Az adózó vállalkozásoknak már csak azokat a módosításokat kell elvégezni, amelyeket az adóhatóság nem tud helyettük meghozni.

Használható arra a rendszer, hogy a vállalkozások folyamatosan kontrollálják a saját adataikat, akár napi szinten tisztában legyenek az áfapozícióikkal

- hangsúlyozta a helyettes államtitkár.

