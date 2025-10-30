Az EU kezében a stratégiai fegyver, amivel kimászhat a függőség medréből

Az európai nemzetek olyan mértékig hagyták a fosszilis energiaimporttól való függőségük növekedését, hogy arra alig akad példa a nagy gazdaságok között

- derül ki az EMBER elemzéséből.

Nyugodtabb időszakokban ez a megközelítés ugyan olcsó energiát biztosíthatott, de az idők megváltoztak, a fogyasztók pedig nagy árat fizettek az energiabiztonság ilyen kockázatos megközelítése miatt.

A villamos energiára való átállással - a közlekedésben, az épületeknél és az iparban - az EU gyorsan csökkentheti a fosszilis importtól való függőségét, miközben fokozhatja a hatékonyságot és a dekarbonizációt. Azonban a villamosítás terén az EU eddig csak lassú előrelépést tudott elérni, miközben hatalmas kiaknázatlan potenciállal rendelkezik - hangsúlyozzák.

Az EU-ban elfogyasztott fosszilis energia nagy részét az áramszektoron kívül használják fel, ahol a villamosítás jelenti a megoldást. A technológiák az elektromos járművektől a hőszivattyúkig rendelkezésre állnak ahhoz, hogy Európa hatalmas lépést tegyen egy biztonságosabb, elektromos jövő felé.

Az alábbi grafikonok sorrendben azt mutatják be, hogy 2040-ig közel 100%-ra lenne emelhető a hazai források aránya az EU áramtermelésében, hogy a végső energiafelhasználáson belül a villamos energia arányát már 2040-ig közel 50%-ra lehetne növelni, ezzel párhuzamosan pedig a fosszilis források szerepe jelentősen mérsékelhető, valamint hogy a primerenergia-felhasználáson belül jelenleg 58% körüli importarányt körülbelül a felére lehetne mérsékelni a következő másfél évtizedben - elsősorban a villamosítás fokozásával.

Az elemzés főbb következtetései

Az EU továbbra is nagymértékben támaszkodik az importált fosszilis tüzelőanyagokra, annak ellenére, hogy csökkent a függősége Oroszországtól. A fosszilis tüzelőanyagok importja az EU primerenergia-szükségletének 58%-át tette ki 2024-ben, ami jóval több, mint más nagyobb gazdaságok, például Kína (24%) vagy India (37%) esetében. Az Unió fosszilis importja továbbra is néhány szállítónál koncentrálódik; az EU négy legnagyobb gázszállítója az import 83%-át biztosította 2024-ben, hasonlóan a gázválság előtti szinthez.

Az EU 930 milliárd eurós büntetést fizetett a fosszilis tüzelőanyagok importjától való függősége miatt az energiaválság idején. A gázválság (2021-2024) idején, amikor az összes fosszilis tüzelőanyag ára megugrott, a fosszilis tüzelőanyagok importja 1800 milliárd euróba került az EU-nak, ami 930 milliárd euróval több, mint amennyibe ugyanekkora mennyiség került volna a válság előtti árakon.

Az EU áramtermelésének 19%-a származik importált fosszilis tüzelőanyagból, míg a szállítási ágazatban ez az arány 88%. Ahogy az EU villamosenergia-ellátása elsősorban a nap- és szélerőművek terjedésével dekarbonizálódik, egyre növekszik a hazai források aránya. Más ágazatok, például a szállítás ugyanakkor erőteljesebben ki vannak téve a fosszilis importfüggőségnek. Az energiafüggetlenség növelésének leggyorsabb módja az importált fosszilis tüzelőanyagokról a hazai termelésű villamos energiára való átállás - hangsúlyozza a jelentés.

Európa energiafogyasztásának nagy része villamosítható. Az EU energiafelhasználásának valamivel több mint egyötöde villamos energia formájában valósul meg, de a fejlődés egyenetlen Európa-szerte. A háztartások villamosítási aránya Lengyelország 12%-ától Svédország 48%-áig terjed, míg a vas- és acélgyártás villamosítási aránya Szlovákia 18%-ától Franciaország 57%-áig szóródik.

Az EU energiaigényének további kétharmada villamosítható bevált technológiákkal, elsősorban a közúti közlekedés és a fűtés területén.

Európa villamosításának azonban jelentős akadálya, hogy az ipari áramfogyasztást átlagosan háromszor akkora adó- és járulékteher sújtja, mint a gázfelhasználást.

A villamosítás kulcsfontosságú ahhoz, hogy a fosszilis energiaimporttól való függőséget 2040-ig a jelenlegi érték felére lehessen csökkenteni. Miközben az EU a 2040-es energia- és klímavédelmi ambícióiról vitatkozik, az Európai Bizottság elemzése azt mutatja, hogy a fosszilis energiaimporttól való függőség 2040-ig a felére csökkenthető. Ezt a változást a gazdaság energiafelhasználásának villamosításával lehet elérni,

a fosszilis energiaimport-csökkentési potenciál 86%-a a villamosenergia-ágazaton kívül található.

Néhány ország jó példával jár elöl, például Dániában az elektromos autók terjedése olyan mértékben csökkenti az éves olajfelhasználást, ami megfelel az ország olajimportjának 11%-ának.

Az importált fosszilis tüzelőanyagok nem képezhetik alapját egy biztonságos és megfizethető energiarendszernek – ezt Európa a saját kárán tanulta meg.

A hazai energiaforrások, mint például a szél- és napenergia, stratégiai értékkel bírnak egy olyan világban, amelyet gyakori válságok sújtják.

Jelenleg azonban a gyors villamosítás hiánya miatt a kontinens nem képes kiaknázni a hazai energiatermelés teljes potenciálját. Az elektrifikáció feloldása olyan korszakalkotó lépés lehetne, amely megvédhetné a kontinenst a volatilis fosszilis tüzelőanyag-szállításoktól való túlzott függőségtől - fogalmaz a tanulmány szerzője, Dr Chris Rosslowe elemző.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images