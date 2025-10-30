Itt a legfrissebb európai GDP-rangsor!

Felülmúlta a várakozásokat a harmadik negyedéves növekedés

Az euróövezet szezonálisan kiigazított GDP-je 2025 harmadik negyedévében negyedéves alapon átlagosan 0,2 százalékkal, az európai uniós országoké pedig 0,3 százalékkal nőtt az Eurostat előzetes gyorsbecslése szerint. A Bloomberg felmérése az eurózónában 0,1 százalékos bővülést várt, így az adat egyértelműen pozitív meglepetést jelent.

A meglepetés fő okozója a francia gazdaság jó teljesítménye volt: a kontinens második legnagyobb gazdaságában a kibocsátás negyedéves alapon 0,5 százalékkal ugrott meg, amit az export és a belső kereslet egyaránt támogatott.

Éves összevetésben 2025 harmadik negyedévében az euróövezet GDP-je 1,3 százalékkal, az EU-é 1,5 százalékkal nőtt, szemben az előző negyedévi 1,5, illetve 1,6 százalékos ütemmel.

Németország és Olaszország stagnált, így épphogy elkerülték a recessziót, miközben Spanyolország aktivitása a korábbi negyedévekhez hasonlóan továbbra is élénk maradt.

Az adatok néhány órával az Európai Központi Bank kamatdöntése előtt érkeztek és jelzik, hogy

a 20 tagú euróövezet eddig jól alkalmazkodott a Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései nyomán kibontakozó kereskedelmi háborúhoz.

A Bloomberg szakértői úgy vélik, hogy a növekedés most még visszafogott, de jövőre új lendület jöhet, ahogy a kormányok növelik a védelmi és infrastrukturális kiadásokat.

Az EKB ebben a ciklusban már nyolcszor csökkentette a hitelfelvételi költségeket, de a további lazítás hatását most korlátozottnak látja. A jegybank várhatóan zsinórban harmadszor is 2 százalékon tartja a betéti rátát a mai ülésen.

A Bloomberg Economics szerint az euróövezet teljesítménye némileg felülmúlta a várakozásokat, amit a francia GDP-meglepetés és Spanyolország tartós lendülete támogatott. Ana Andrade úgy fogalmazott:

bár vannak óvatos jelek arra, hogy a vámok hatással lehetnek Németországra, az összkép egyelőre a rezilienciáról szól. Ez alátámasztja az EKB álláspontját, miszerint a közeljövőben nincs szükség újabb kamatcsökkentésre.

Az euróövezetben továbbra is érzékelhető az optimizmus: külön csütörtöki közlések szerint a gazdasági bizalom a vártnál nagyobb mértékben javult, a munkanélküliség pedig a történelmi mélypont közelében maradt. A kereskedelem azonban kockázatot jelent, még ha a washingtoni–brüsszeli júliusi megállapodás csökkentette is a bizonytalanságot. Christine Lagarde, az EKB elnöke ebben a hónapban úgy nyilatkozott, hogy

a világgazdaság még nem érzi a magasabb amerikai vámok negatív hatásait.

Magyarország a sereghajtók között az európai rangsorban

A rendelkezésre álló tagállami adatok szerint negyedéves alapon Svédország (+1,1 százalék) érte el a legnagyobb növekedést, amelyet Portugália (+0,8 százalék) és Csehország (+0,7 százalék) követett. Visszaesést regisztráltak Litvániában (-0,2 százalék), valamint Írországban és Finnországban (mindkettő -0,1 százalék).

Amint arról már beszámoltunk, Magyarország gazdasága stagnált a harmadik negyedévben, ezzel pedig hazánk az európai rangsor sereghajtói között található. Magyarország az enyhe visszaesést mutató Litvániát, Finnországot és Írországot tudta megelőzni és Németországgal, valamint Olaszországgal egyetemben a rangsor alján található.

Év/év alapon 14 országban volt pozitív a növekedés, egy országban (Finnországban) pedig csökkenést mértek. Hazánk helyzete itt is hasonló:

az érdemi visszaesést mutató Finnország mellett csak a gyakorlatilag már évek óta stagnáló Németországot és Olaszországot tudtuk megelőzni.

Fontos megjegyezni, hogy a rangsor egyelőre még hiányos: Bulgária, Ciprus, Dánia, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Luxemburg, Málta, Románia, Szlovákia és Szlovénia várhatóan csak a következő pár hétben publikálja harmadik negyedéves GDP-adatait.

