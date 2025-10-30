  • Megjelenítés
Itt a legfrissebb európai GDP-rangsor!
Gazdaság

Itt a legfrissebb európai GDP-rangsor!

2025 harmadik negyedévében az Európai Unió országainak gazdasága negyedéves alapon átlagosan 0,3 százalékkal, éves alapon pedig 1,5 százalékkal bővült -derült ki az Eurostat legfrissebb adatközléséből. Az európai összehasonlításból kiderül, hogy Magyarország gazdasága jelenleg elmarad a valutaövezet és az unió átlagától, a negyedéves alapon stagnáló, éves szinten 0,6 százalékos bővülést mutató hazai teljesítmény pedig csak a rangsor alsó helyeinek egyikére elég.

Felülmúlta a várakozásokat a harmadik negyedéves növekedés

Az euróövezet szezonálisan kiigazított GDP-je 2025 harmadik negyedévében negyedéves alapon átlagosan 0,2 százalékkal, az európai uniós országoké pedig 0,3 százalékkal nőtt az Eurostat előzetes gyorsbecslése szerint. A Bloomberg felmérése az eurózónában 0,1 százalékos bővülést várt, így az adat egyértelműen pozitív meglepetést jelent.

A meglepetés fő okozója a francia gazdaság jó teljesítménye volt: a kontinens második legnagyobb gazdaságában a kibocsátás negyedéves alapon 0,5 százalékkal ugrott meg, amit az export és a belső kereslet egyaránt támogatott.

Éves összevetésben 2025 harmadik negyedévében az euróövezet GDP-je 1,3 százalékkal, az EU-é 1,5 százalékkal nőtt, szemben az előző negyedévi 1,5, illetve 1,6 százalékos ütemmel.

Kapcsolódó cikkünk

Nagy pofont kapott a német gazdaság

Száguld a cseh gazdaság

Németország és Olaszország stagnált, így épphogy elkerülték a recessziót, miközben Spanyolország aktivitása a korábbi negyedévekhez hasonlóan továbbra is élénk maradt.

Az adatok néhány órával az Európai Központi Bank kamatdöntése előtt érkeztek és jelzik, hogy

a 20 tagú euróövezet eddig jól alkalmazkodott a Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései nyomán kibontakozó kereskedelmi háborúhoz.

A Bloomberg szakértői úgy vélik, hogy a növekedés most még visszafogott, de jövőre új lendület jöhet, ahogy a kormányok növelik a védelmi és infrastrukturális kiadásokat.

Kapcsolódó cikkünk

Kikelt a sírból Európa legerősebb országa

Az EKB ebben a ciklusban már nyolcszor csökkentette a hitelfelvételi költségeket, de a további lazítás hatását most korlátozottnak látja. A jegybank várhatóan zsinórban harmadszor is 2 százalékon tartja a betéti rátát a mai ülésen.

Kapcsolódó cikkünk

Rendkívül szokatlan helyzetben jön az EKB kamatdöntése

A Bloomberg Economics szerint az euróövezet teljesítménye némileg felülmúlta a várakozásokat, amit a francia GDP-meglepetés és Spanyolország tartós lendülete támogatott. Ana Andrade úgy fogalmazott:

bár vannak óvatos jelek arra, hogy a vámok hatással lehetnek Németországra, az összkép egyelőre a rezilienciáról szól. Ez alátámasztja az EKB álláspontját, miszerint a közeljövőben nincs szükség újabb kamatcsökkentésre.

Az euróövezetben továbbra is érzékelhető az optimizmus: külön csütörtöki közlések szerint a gazdasági bizalom a vártnál nagyobb mértékben javult, a munkanélküliség pedig a történelmi mélypont közelében maradt. A kereskedelem azonban kockázatot jelent, még ha a washingtoni–brüsszeli júliusi megállapodás csökkentette is a bizonytalanságot. Christine Lagarde, az EKB elnöke ebben a hónapban úgy nyilatkozott, hogy

a világgazdaság még nem érzi a magasabb amerikai vámok negatív hatásait.

Magyarország a sereghajtók között az európai rangsorban

A rendelkezésre álló tagállami adatok szerint negyedéves alapon Svédország (+1,1 százalék) érte el a legnagyobb növekedést, amelyet Portugália (+0,8 százalék) és Csehország (+0,7 százalék) követett. Visszaesést regisztráltak Litvániában (-0,2 százalék), valamint Írországban és Finnországban (mindkettő -0,1 százalék).

Amint arról már beszámoltunk, Magyarország gazdasága stagnált a harmadik negyedévben, ezzel pedig hazánk az európai rangsor sereghajtói között található. Magyarország az enyhe visszaesést mutató Litvániát, Finnországot és Írországot tudta megelőzni és Németországgal, valamint Olaszországgal egyetemben a rangsor alján található.

Kapcsolódó cikkünk

Itt a friss magyar GDP-adat! Stagnál a gazdaság

Megszólaltak az elemzők a gyenge magyar GDP-adat után

Év/év alapon 14 országban volt pozitív a növekedés, egy országban (Finnországban) pedig csökkenést mértek. Hazánk helyzete itt is hasonló:

az érdemi visszaesést mutató Finnország mellett csak a gyakorlatilag már évek óta stagnáló Németországot és Olaszországot tudtuk megelőzni.

Fontos megjegyezni, hogy a rangsor egyelőre még hiányos: Bulgária, Ciprus, Dánia, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Luxemburg, Málta, Románia, Szlovákia és Szlovénia várhatóan csak a következő pár hétben publikálja harmadik negyedéves GDP-adatait.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
munkakeresés
Gazdaság
Stagnált a német munkanélküliség
Pénzcentrum
Ennyibe kerül ma a sorozatfüggőség: brutálisan elszálltak a streaming árak Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility