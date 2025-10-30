Itt a legfrissebb európai GDP-rangsor!

Felülmúlta a várakozásokat a harmadik negyedéves növekedés
Az euróövezet szezonálisan kiigazított GDP-je 2025 harmadik negyedévében negyedéves alapon átlagosan 0,2 százalékkal, az európai uniós országoké pedig 0,3 százalékkal nőtt az Eurostat előzetes gyorsbecslése szerint. A Bloomberg felmérése az eurózónában 0,1 százalékos bővülést várt, így az adat egyértelműen pozitív meglepetést jelent.
A meglepetés fő okozója a francia gazdaság jó teljesítménye volt: a kontinens második legnagyobb gazdaságában a kibocsátás negyedéves alapon 0,5 százalékkal ugrott meg, amit az export és a belső kereslet egyaránt támogatott.
Éves összevetésben 2025 harmadik negyedévében az euróövezet GDP-je 1,3 százalékkal, az EU-é 1,5 százalékkal nőtt, szemben az előző negyedévi 1,5, illetve 1,6 százalékos ütemmel.
Németország és Olaszország stagnált, így épphogy elkerülték a recessziót, miközben Spanyolország aktivitása a korábbi negyedévekhez hasonlóan továbbra is élénk maradt.
Az adatok néhány órával az Európai Központi Bank kamatdöntése előtt érkeztek és jelzik, hogy
a 20 tagú euróövezet eddig jól alkalmazkodott a Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései nyomán kibontakozó kereskedelmi háborúhoz.
A Bloomberg szakértői úgy vélik, hogy a növekedés most még visszafogott, de jövőre új lendület jöhet, ahogy a kormányok növelik a védelmi és infrastrukturális kiadásokat.
Az EKB ebben a ciklusban már nyolcszor csökkentette a hitelfelvételi költségeket, de a további lazítás hatását most korlátozottnak látja. A jegybank várhatóan zsinórban harmadszor is 2 százalékon tartja a betéti rátát a mai ülésen.
A Bloomberg Economics szerint az euróövezet teljesítménye némileg felülmúlta a várakozásokat, amit a francia GDP-meglepetés és Spanyolország tartós lendülete támogatott. Ana Andrade úgy fogalmazott:
bár vannak óvatos jelek arra, hogy a vámok hatással lehetnek Németországra, az összkép egyelőre a rezilienciáról szól. Ez alátámasztja az EKB álláspontját, miszerint a közeljövőben nincs szükség újabb kamatcsökkentésre.
Az euróövezetben továbbra is érzékelhető az optimizmus: külön csütörtöki közlések szerint a gazdasági bizalom a vártnál nagyobb mértékben javult, a munkanélküliség pedig a történelmi mélypont közelében maradt. A kereskedelem azonban kockázatot jelent, még ha a washingtoni–brüsszeli júliusi megállapodás csökkentette is a bizonytalanságot. Christine Lagarde, az EKB elnöke ebben a hónapban úgy nyilatkozott, hogy
a világgazdaság még nem érzi a magasabb amerikai vámok negatív hatásait.
Magyarország a sereghajtók között az európai rangsorban
A rendelkezésre álló tagállami adatok szerint negyedéves alapon Svédország (+1,1 százalék) érte el a legnagyobb növekedést, amelyet Portugália (+0,8 százalék) és Csehország (+0,7 százalék) követett. Visszaesést regisztráltak Litvániában (-0,2 százalék), valamint Írországban és Finnországban (mindkettő -0,1 százalék).
Amint arról már beszámoltunk, Magyarország gazdasága stagnált a harmadik negyedévben, ezzel pedig hazánk az európai rangsor sereghajtói között található. Magyarország az enyhe visszaesést mutató Litvániát, Finnországot és Írországot tudta megelőzni és Németországgal, valamint Olaszországgal egyetemben a rangsor alján található.
Év/év alapon 14 országban volt pozitív a növekedés, egy országban (Finnországban) pedig csökkenést mértek. Hazánk helyzete itt is hasonló:
az érdemi visszaesést mutató Finnország mellett csak a gyakorlatilag már évek óta stagnáló Németországot és Olaszországot tudtuk megelőzni.
Fontos megjegyezni, hogy a rangsor egyelőre még hiányos: Bulgária, Ciprus, Dánia, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Luxemburg, Málta, Románia, Szlovákia és Szlovénia várhatóan csak a következő pár hétben publikálja harmadik negyedéves GDP-adatait.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Tőzsdére vihetik az OpenAI-t - Történelmi IPO lenne
Már ezermilliárdos értékeltségről beszélnek.
Zsiday: a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt a realitás
A befektető részletes elemzésben nézett a versenyképességi gondok mögé.
Négy autó ütközött az M1-es autópályán Bicskénél (2.0)
Jelentős a torlódás.
Rekordösszegért adták el a legnépszerűbb bevásárlóközpontot
Az Echo Investment eladta a katowicei Libero bevásárlóközpontot az észt Summus Capitalnak.
Megszólaltak az elemzők a gyenge magyar GDP-adat után
Nincs minek örülni.
Elképesztő számok: lényegében megsemmisültek Oroszország legféltettebb alakulatai
Több évig tarthat a pótlásuk.
Az EU kezében a stratégiai fegyver, amivel kimászhat a függőség medréből
Kulcsfontosságú ütőkártya az uniónál.
Otthon Start: elárulta Gulyás Gergely, mit tervez a kormány a 1,5 milliós árkorláttal
30-40 százalékra ugrott az elsőlakás-vásárlók aránya a budapesti lakáspiacon.
Energiaátmenet a Perzsa-öbölben: hol tart most, és mi várható a jövőben?
Az arab olajmonarchiák a zöld átállást gazdasági lehetőségként kihasználva a nettó zéró kibocsátás felé tartanak.
Harapófogóban Európa: vergődés az USA és Kína közt
Európa versenyképességi harapófogóban van: vezető technológiákban egyértelműen lemaradt az USA mögött - nem véletlen, hogy a világ (piaci érték alapján) 50 legnagyobb cége közül csak...
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
Rohamosan csökkennek Földünk édesvízkészletei
Műholdak mutatják: a kontinensek édesvizei gyorsan fogynak.
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
És megérkezett az ingyenes lakáshitel
A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfedezni a támogatott hitelben. A közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján na
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bedöntöttük az ezüstöt és az aranyat – Meddig tart az esés?
Nvidia, kriptók, Ray Dalio és reáleszközök az új Investben.
Masszív hadműveletbe fogott Donald Trump, a célja pedig egyre egyértelműbb – Meddig húzza még Putyin nagy barátja?
A háború küszöbén Amerika?
Egyértelmű jelzést kapott Magyarország: elkerülhetetlen a leválás az orosz olajról
A Lukoil döntése irányadó lesz a döntéshozók számára is.