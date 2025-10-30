Megszólalt a magyar kormány az euró bevezetéséről!

A kormány ismét egyértelművé tette, hogy a következő években nem tervezi Magyarország csatlakozását az eurózónához.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón elmondta, hogy két fő érv van az euró ellen:
- Egyrészt szerinte bár az euró bevezetése alacsonyabb kamatszintet eredményezhetne, az eurózónára való átállás más országok tapasztalatai alapján jelentős áremelkedést hozna.
- Másrészt az euróval megszűnne az önálló magyar monetáris politika, amelynek megtartását a kormány fontosnak tartja.
Három héttel ezelőtt Orbán Viktor miniszterelnök is hasonló álláspontot fogalmazott meg egy interjúban. Arról beszélt, hogy jelenleg az európai integráció szerinte inkább szétesés felé halad, nem pedig a további egységesülés irányába. A közös deviza bevezetése a miniszterelnök szerint olyan stratégiai lépés lenne, amely ebben a helyzetben nem szolgálná Magyarország érdekét. Úgy látja, az euró alkalmazása még szorosabbá tenné az uniós kötődést, miközben az EU jövője szerinte bizonytalan. Kijelentette:
Az euró bevezetése az az én terítékemen biztos, nem lesz.
Orbán Viktor szerint, ha az EU-ban nem történnek radikális változások, a dezintegráció folytatódni fog, és ilyen körülmények között nem helyes cél az integráció mélyítése.
A közös európai fizetőeszköz használata viszont éppen ezt a folyamatot erősítené, ezért a miniszterelnök határozottan ellenzi annak bevezetését.
A kormány kommunikációja alapján tehát a jelenlegi politikai és gazdasági környezetben továbbra sem várható előrelépés az euró bevezetése felé, és a kabinet az európai integrációval kapcsolatos aggodalmait, valamint a monetáris függetlenség megtartásának igényét tekinti döntése fő indokainak.
Az egyik, 2024-es Eurobarométer-jelentés szerint a magyar válaszadók akár 75%-a is támogathatja a közös valuta bevezetését, ami kiemelkedő adat uniós összehasonlításban.
Az egy évvel korábbi felmérés 72%-os támogatottságról számolt be.
Címlapkép forrása: Shutterstock
