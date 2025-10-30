Megszólalt a magyar kormány az euró bevezetéséről!

A kormány egyértelműen állást foglalt az euró bevezetéséről. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szerint most nem éri meg tovább közeledni az eurózónához – még ha rövid távon lenne is előnye, hosszabb távon túl nagy árat kellene fizetni érte.

A kormány ismét egyértelművé tette, hogy a következő években nem tervezi Magyarország csatlakozását az eurózónához.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón elmondta, hogy két fő érv van az euró ellen:

Egyrészt szerinte bár az euró bevezetése alacsonyabb kamatszintet eredményezhetne, az eurózónára való átállás más országok tapasztalatai alapján jelentős áremelkedést hozna.

Másrészt az euróval megszűnne az önálló magyar monetáris politika, amelynek megtartását a kormány fontosnak tartja.

Három héttel ezelőtt Orbán Viktor miniszterelnök is hasonló álláspontot fogalmazott meg egy interjúban. Arról beszélt, hogy jelenleg az európai integráció szerinte inkább szétesés felé halad, nem pedig a további egységesülés irányába. A közös deviza bevezetése a miniszterelnök szerint olyan stratégiai lépés lenne, amely ebben a helyzetben nem szolgálná Magyarország érdekét. Úgy látja, az euró alkalmazása még szorosabbá tenné az uniós kötődést, miközben az EU jövője szerinte bizonytalan. Kijelentette:

Az euró bevezetése az az én terítékemen biztos, nem lesz.

Orbán Viktor szerint, ha az EU-ban nem történnek radikális változások, a dezintegráció folytatódni fog, és ilyen körülmények között nem helyes cél az integráció mélyítése.

A közös európai fizetőeszköz használata viszont éppen ezt a folyamatot erősítené, ezért a miniszterelnök határozottan ellenzi annak bevezetését.

A kormány kommunikációja alapján tehát a jelenlegi politikai és gazdasági környezetben továbbra sem várható előrelépés az euró bevezetése felé, és a kabinet az európai integrációval kapcsolatos aggodalmait, valamint a monetáris függetlenség megtartásának igényét tekinti döntése fő indokainak.

Az egyik, 2024-es Eurobarométer-jelentés szerint a magyar válaszadók akár 75%-a is támogathatja a közös valuta bevezetését, ami kiemelkedő adat uniós összehasonlításban.

Az egy évvel korábbi felmérés 72%-os támogatottságról számolt be.

Címlapkép forrása: Shutterstock