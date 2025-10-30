Mutatjuk, kik nyerhetnek az új árrésstopos termékekkel

A kormány - ahogy várható volt - meghosszabbítja az árrésstopot egészen jövő február végéig és kiterjeszti az érintett termékek körét. Ebben az új csoportban olyan zöldségek és gyümölcsök vannak, amelyek ára télen jellemzően emelkedik és fontos részei a magyar fogyasztói kosárnak.

A kormány 2026. február 28-ig meghosszabbítja az árrésstopot – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. Az intézkedés a kormány szerint eddig is hatékonyan járult hozzá az infláció csökkentéséhez, ezért döntöttek a folytatás mellett. Becslésük szerint az intézkedés eddig 60–70 milliárd forintot hagyott a vásárlóknál.

Maga a döntés nem volt meglepő. Lapunk is többször felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány aligha engedi el az árakat a karácsonyi szezon előtt. Arra is minimális az esély, hogy a választások előtt pár héttel tegye ezt meg, vagyis érdemes újabb hosszabbításra készülni. A kivezetés már az új kormány feladata lesz, a választás kimenetelétől függetlenül. Gulyás Gergely is utalta arra a Kormányinfón, hogy az árrésstop nem maradhat fenn örökké.

Újabb 14 termékkörrel bővül

Decembertől 14 új termékkörre is kiterjeszti a kormány az árrésstopot. Az intézkedés az alábbi termékeket érinti:

marha fehérpecsenye

marha felsál

sertés májas és májkrém

félkemény sajt

sajtkrém, kenhető sajt

alma

körte

szilva

szőlő

fejeskáposzta

paradicsom

vöröshagyma

zöldpaprika

bébiétel

Bár nem minden termékről állnak rendelkezésre teljes körű adatok az Online Árfigyelőből leszűrtük az októberi átlagárakat egyes termékekre.

Bébiétel: 3 823 forint

Alma: 702 forint

Körte: 1 036 forint

Fejeskáposzta: 339 forint

Paradicsom: 990 forint

Vöröshagyma: 377 forint

Zöld paprika: 877 forint

Sajtkrém: 4 533 forint

Fehérpecsenye: 7 467 forint

Megfogják a szezonális drágulást?

Ezek közül több termék szezonális és lehet olyan célja a kormánynak, hogy

a téli drágulást mérsékelje olyan fontos zöldségféléknél, mint a paradicsom vagy a paprika.

De ide tartozik az alma is, amely egy nagyon gyatra éven van túl, ez látszik az árakban is.

A grafikonon zölddel a KSH, pirossal az árfigyelő októberi átlagárait jelöltük. Utóbbiról a KSH november 8-én tesz közzé friss adatot. Az árfigyelő és a KSH árai között vannak módszertani eltérések, a statisztikai hivatal eleve sokkal nagyobb merítésből dolgozik, mag az árfigyelő a nagyobb láncok árait követi.

Zöldpaprika

A zöldpaprika esetében a szezonális minta jól ismert: tavasszal, amikor a hajtatott (fóliasátras) termékek dominálnak, az árak magasak; nyáron és ősszel, a szabadföldi betakarítás idején viszont lejtmenetbe kerülnek, majd télre – amikor ismét több az import és a tárolt áru – fokozatosan emelkedni kezdenek.

Ezt a várható emelkedést mérsékelheti most az árrésstop.

Paradicsom

Hasonló a helyzet a paradicsom esetében, annak ára jellemzően tél elején kezd ismét felfelé mozdulni, amikor a hazai szabadföldi szezon kifut, és a fűtött hajtatás, illetve az importtermékek kerülnek túlsúlyba.

Fejeskáposzta

A fejeskáposzta esetében tavasszal a primőr káposzta megjelenésekor a kínálat még korlátozott, ezért az árak jellemzően magasabbak. Nyár közepétől, amikor megindul a szabadföldi termelés, a piac bőségesebbé válik, és az árak fokozatosan csökkennek. Ősszel, a fő betakarítási időszakban éri el a piac a legnagyobb kínálatot, ilyenkor a fejes káposzta a legolcsóbb. A téli és kora tavaszi hónapokban már főként a tárolt áru kerül forgalomba, ami a készletek apadásával együtt ismét mérsékelt áremelkedést eredményez.

Vöröshagyma

A vöröshagyma esetében szeptember–októberben zajlik a betakarítás, ilyenkor a kínálat bőséges, ezért az árak jellemzően alacsonyabbak. Novembertől januárig lassú áremelkedés figyelhető meg, mivel a tárolási és válogatási költségek beépülnek az árakba, és a jobb minőségű, nagyobb hagymák prémiumot kapnak. Február–április között az árak magas szintet érnek el: a belföldi készletek csökkennek, a tárolási veszteség nő, ami tovább hajtja felfelé az árakat. Május–júniusban gyakoriak az árcsúcsok, de ezek enyhülhetnek, amikor megjelennek az első újhagymák és a déli importból (például Spanyolországból, Olaszországból vagy Egyiptomból) érkező tételek.

2023-ban a vöröshagyma ára Magyarországon főként a kínálati hiány és a magas költségek miatt ugrott meg. Az előző évi aszály és gyenge európai termés miatt szűkös volt a kínálat, különösen Hollandiában és Spanyolországban, ami rekordközeli nagykereskedelmi árakat okozott, és ez a magyar piacra is begyűrűzött.

Körte

Körte: rövidebb a hazai szezon (főleg augusztus–szeptember), a termék tárolhatósága és a nagyobb importfüggőség miatt az árak ingadozóbbak, a tél–tavasz időszakban jellemzően magasabbak, nyáron valamivel olcsóbbak.

Alma

A hazai betakarítás szeptember–november, ekkor jellemzően a legalacsonyabbak az árak; télen a tárolt készlet tartja az árakat, kora tavasztól a készletek apadása és az importarány növekedése miatt drágulás szokott jönni; a nyár végén az új termés ismét lenyomja az árakat.

Az idei jelentős drágulás mögött az áll, hogy történelmi szinten gyenge volt a termés. A fagyok, a kora nyári aszály és a régóta zsugorodó, elöregedő ültetvényállomány miatt 2025-ben mintegy 160 ezer tonnára becsülték a hazai almatermést, ami messze elmarad a szokásostól. z ősz folyamán a főbb fajták nagybani ára jóval a 2024-es szint fölé került, ami a kiskereskedelmi árakba is begyűrűzött. Most csökkenés látható a KSH és az Online Árfigyelő szerint is.

Az árrésstop meghosszabbítása nem volt meglepő, az érintett termékcsoport bővítése pedig azok szezonális jellege miatt érthető. A kérdés, hogy decemberig, mit lépnek a beszállítók és a boltok, hogy készülnek fel az árrésstop idejére úgy, hogy most már kellő tapasztalattal bírnak arról, hogy mit is jelent ez az intézkedés a gyakorlatban. A beszállítói szerződések legfontosabb pontja az árrés láthatóvá válik és az sem kizárt, hogy a következő egy hónapban a szereplők úgy pórbálnak meg árazni, vagy új szerződéseket kötni, hogy minimalizálni tudják a veszteségeiket. Főleg, hogy az árrésstop borítékolhatóan fennmarad a választásokig és még utána is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images