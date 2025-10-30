Mutatjuk, kik nyerhetnek az új árrésstopos termékekkel

A kormány 2026. február 28-ig meghosszabbítja az árrésstopot – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. Az intézkedés a kormány szerint eddig is hatékonyan járult hozzá az infláció csökkentéséhez, ezért döntöttek a folytatás mellett. Becslésük szerint az intézkedés eddig 60–70 milliárd forintot hagyott a vásárlóknál.
Maga a döntés nem volt meglepő. Lapunk is többször felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány aligha engedi el az árakat a karácsonyi szezon előtt. Arra is minimális az esély, hogy a választások előtt pár héttel tegye ezt meg, vagyis érdemes újabb hosszabbításra készülni. A kivezetés már az új kormány feladata lesz, a választás kimenetelétől függetlenül. Gulyás Gergely is utalta arra a Kormányinfón, hogy az árrésstop nem maradhat fenn örökké.
Újabb 14 termékkörrel bővül
Decembertől 14 új termékkörre is kiterjeszti a kormány az árrésstopot. Az intézkedés az alábbi termékeket érinti:
-
marha fehérpecsenye
-
marha felsál
-
sertés májas és májkrém
-
félkemény sajt
-
sajtkrém, kenhető sajt
-
alma
-
körte
-
szilva
-
szőlő
-
fejeskáposzta
-
paradicsom
-
vöröshagyma
-
zöldpaprika
-
bébiétel
Bár nem minden termékről állnak rendelkezésre teljes körű adatok az Online Árfigyelőből leszűrtük az októberi átlagárakat egyes termékekre.
- Bébiétel: 3 823 forint
- Alma: 702 forint
- Körte: 1 036 forint
- Fejeskáposzta: 339 forint
- Paradicsom: 990 forint
- Vöröshagyma: 377 forint
- Zöld paprika: 877 forint
- Sajtkrém: 4 533 forint
- Fehérpecsenye: 7 467 forint
Megfogják a szezonális drágulást?
Ezek közül több termék szezonális és lehet olyan célja a kormánynak, hogy
a téli drágulást mérsékelje olyan fontos zöldségféléknél, mint a paradicsom vagy a paprika.
De ide tartozik az alma is, amely egy nagyon gyatra éven van túl, ez látszik az árakban is.
A grafikonon zölddel a KSH, pirossal az árfigyelő októberi átlagárait jelöltük. Utóbbiról a KSH november 8-én tesz közzé friss adatot. Az árfigyelő és a KSH árai között vannak módszertani eltérések, a statisztikai hivatal eleve sokkal nagyobb merítésből dolgozik, mag az árfigyelő a nagyobb láncok árait követi.
Zöldpaprika
A zöldpaprika esetében a szezonális minta jól ismert: tavasszal, amikor a hajtatott (fóliasátras) termékek dominálnak, az árak magasak; nyáron és ősszel, a szabadföldi betakarítás idején viszont lejtmenetbe kerülnek, majd télre – amikor ismét több az import és a tárolt áru – fokozatosan emelkedni kezdenek.
Ezt a várható emelkedést mérsékelheti most az árrésstop.
Paradicsom
Hasonló a helyzet a paradicsom esetében, annak ára jellemzően tél elején kezd ismét felfelé mozdulni, amikor a hazai szabadföldi szezon kifut, és a fűtött hajtatás, illetve az importtermékek kerülnek túlsúlyba.
Fejeskáposzta
A fejeskáposzta esetében tavasszal a primőr káposzta megjelenésekor a kínálat még korlátozott, ezért az árak jellemzően magasabbak. Nyár közepétől, amikor megindul a szabadföldi termelés, a piac bőségesebbé válik, és az árak fokozatosan csökkennek. Ősszel, a fő betakarítási időszakban éri el a piac a legnagyobb kínálatot, ilyenkor a fejes káposzta a legolcsóbb. A téli és kora tavaszi hónapokban már főként a tárolt áru kerül forgalomba, ami a készletek apadásával együtt ismét mérsékelt áremelkedést eredményez.
Vöröshagyma
A vöröshagyma esetében szeptember–októberben zajlik a betakarítás, ilyenkor a kínálat bőséges, ezért az árak jellemzően alacsonyabbak. Novembertől januárig lassú áremelkedés figyelhető meg, mivel a tárolási és válogatási költségek beépülnek az árakba, és a jobb minőségű, nagyobb hagymák prémiumot kapnak. Február–április között az árak magas szintet érnek el: a belföldi készletek csökkennek, a tárolási veszteség nő, ami tovább hajtja felfelé az árakat. Május–júniusban gyakoriak az árcsúcsok, de ezek enyhülhetnek, amikor megjelennek az első újhagymák és a déli importból (például Spanyolországból, Olaszországból vagy Egyiptomból) érkező tételek.
2023-ban a vöröshagyma ára Magyarországon főként a kínálati hiány és a magas költségek miatt ugrott meg. Az előző évi aszály és gyenge európai termés miatt szűkös volt a kínálat, különösen Hollandiában és Spanyolországban, ami rekordközeli nagykereskedelmi árakat okozott, és ez a magyar piacra is begyűrűzött.
Körte
Körte: rövidebb a hazai szezon (főleg augusztus–szeptember), a termék tárolhatósága és a nagyobb importfüggőség miatt az árak ingadozóbbak, a tél–tavasz időszakban jellemzően magasabbak, nyáron valamivel olcsóbbak.
Alma
A hazai betakarítás szeptember–november, ekkor jellemzően a legalacsonyabbak az árak; télen a tárolt készlet tartja az árakat, kora tavasztól a készletek apadása és az importarány növekedése miatt drágulás szokott jönni; a nyár végén az új termés ismét lenyomja az árakat.
Az idei jelentős drágulás mögött az áll, hogy történelmi szinten gyenge volt a termés. A fagyok, a kora nyári aszály és a régóta zsugorodó, elöregedő ültetvényállomány miatt 2025-ben mintegy 160 ezer tonnára becsülték a hazai almatermést, ami messze elmarad a szokásostól. z ősz folyamán a főbb fajták nagybani ára jóval a 2024-es szint fölé került, ami a kiskereskedelmi árakba is begyűrűzött. Most csökkenés látható a KSH és az Online Árfigyelő szerint is.
Az árrésstop meghosszabbítása nem volt meglepő, az érintett termékcsoport bővítése pedig azok szezonális jellege miatt érthető. A kérdés, hogy decemberig, mit lépnek a beszállítók és a boltok, hogy készülnek fel az árrésstop idejére úgy, hogy most már kellő tapasztalattal bírnak arról, hogy mit is jelent ez az intézkedés a gyakorlatban. A beszállítói szerződések legfontosabb pontja az árrés láthatóvá válik és az sem kizárt, hogy a következő egy hónapban a szereplők úgy pórbálnak meg árazni, vagy új szerződéseket kötni, hogy minimalizálni tudják a veszteségeiket. Főleg, hogy az árrésstop borítékolhatóan fennmarad a választásokig és még utána is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
