Egy kis sötétség is elég volt Spanyolországban a 180 fokos fordulathoz

Spanyolország első atomerőműve 2027-es leállítására készül, és ez, illetve a tavaszi nagy áramszünet által okozott, máig érezhető sokk
újraélesztette az ország energiaellátásának jövőjéről szóló vitát.
Az emlékezetes áprilisi áramszünet miatt Spanyolország és Portugália nagy része sötétségbe borult, feltárva az ibériai villamosenergia-rendszer sebezhetőségét.
Az extremadurai Almaraz atomerőműben többségi részesedéssel rendelkező Iberdrola október 21-én megerősítette, hogy az erőmű tervezett végleges leállításának elhalasztása érdekében hivatalos kérelem benyújtására készül az energiaügyi minisztériumhoz - számolt be az Euractiv az El País riportjára hivatkozva.
Az Almaraz atőmerőmű reaktorblokkjai a Paksi Atomerőműhöz hasonlóan az 1980-as években (1981, 1983) álltak üzembe, és 2000 megawatt (MW) körüli villamos teljesítménye is hasonló a magyarországi erőműéhez.
A spanyol nemzeti energia- és klímaterv értelmében az ország öt atomerőművét fokozatosan kivonják a termelésből 2027 és 2035 között. A terv szerint az Almaraz I és II működését 2027 novemberében, illetve 2028 októberében állítják le, majd a katalóniai (Ascó I és II, Vandellós II), valenciai (Cofrentes) és guadalajarai (Trillo) reaktorok kerülnének sorra.
Spanyolország villamosenergia-termelésének 20%-át az atomerőművek, 56,8%-át pedig a megújuló energiaforrások fedezték 2024-ben a rendszerirányító Red Eléctrica adatai szerint. Az atomerőművek az 1980-as évek végén még 38%-os részaránnyal képviseltették magukat a termelési mixben. Az országban jelenleg öt atomerőmű működik, miután az 1980-as évek végén még nyolc ilyen létesítmény üzemelt az országban.
Spanyolország régóta élen jár a megújuló forrásokra való energiaátállásban, de az áprilisi áramszünet után felerősödtek a kritikus hangok, melyek szerint
a villamosenergia-hálózat túlságosan függővé vált az időjárás-alapú energiatermeléstől.
Sara Aagesen energiaügyi miniszter elutasította ezeket az állításokat, arra hivatkozva, hogy nincs bizonyíték rá, hogy a megújuló energiaforrások lennének a felelősek. A hónapok óta tartó vizsgálatoknak eddig nem sikerült egyértelmű okot találniuk a nagy áramszünetre.
Az atomenergia spanyolországi jövője a politikai pártokat is élénken foglalkoztatja. Az atomenergia kivezetése a 2000-es évek eleje óta a jelenleg kormányzó szocialista párt programjának része, de a terv csak Pedro Sánchez miniszterelnök 2018-ban kezdődött első ciklusa alatt válhatott hivatalos politikává. A kormány eddig nem mutatta jelét az irányváltásnak, a koalíciós partner (Sumar) pedig ragaszkodik ahhoz, hogy az atomenergia kivezetésének folytatódnia kell, mivel álláspontjuk szerint az atomenergia drága, szennyező, és eltávolítja az országot egy igazságos és gyors ökoszociális átmenettől.
Az ellenzék szerint viszont Spanyolország továbbra sem mondhat le a nukleáris energiáról, és a jobbközép Néppárt, illetve a szélsőjobboldali Vox szavazataival pedig a parlament jóváhagyást adott egy esetleges halasztás megvitatására.
Az energiaügyi minisztérium szerint a halasztás három feltétel teljesülésétől függ, melyek
- a sugárbiztonság garantálása,
- az energiaellátás biztosítása és
- a fogyasztók magasabb költségeinek elkerülése.
Mások szerint ezek a feltételek már teljesültek, és a fő problémát a téma átpolitizáltsága jelenti, ugyanis az atomerőművek alacsony szén-dioxid-kibocsátás és magas kihasználtság mellett, stabilan képesek nagy mennyiségű villamos energia termelésére. Termelésük jóval kevésbé függ a külső körülményektől, mint a nap- vagy szélerőműveké, de kevésbé rugalmasan szabályozhatóak, mint a gázerőművek, és a használt de továbbra is sugárzó fűtőelemek hosszú távú tárolása sem megoldott még.
A rendkívül jelentős beruházási igényű új atomerőmű építések - részben a szigorú biztonsági előírások miatt - többsége sokéves késéssel és jókora költségtúllépéssel valósul meg, azonban az üzemidő-hosszabbítással megnyújtott élettartamú atomerőművek az egyik legolcsóbb stabil áramtermelési opciót képviselik. Alacsony szén-dioxid-kibocsátásuk és az ingadozó megújuló-termelést kiegészítő stabil áramtermelési képességük miatt világszerte fokozódik az atomerőmű-építési aktivitás.
A spanyol szakminisztérium azonban ragaszkodik ahhoz, hogy a megújuló energiaforrások Spanyolországban teljes mértékben felváltják az atomenergia-termelést anélkül, hogy növelnék a költségeket.
Előrejelzéseik szerint 2030-ban a teljes spanyol villamosenergia-termelés 81%-át tiszta, megújuló források adják majd.
A kormány szerint a megújuló energiaforrásokból termelő erőművek spanyolországi terjedésének köszönhetően az áramárak 50%-kal csökkentek 2018 óta.
Mindazonáltal az atomreaktorok leállítása klímavédelmi szempontból kontraproduktív lehet, ugyanis ez esetben az új szélturbinák és napelemek részben lényegében a nulla kibocsátású atomenergia által hagyott űrt pótolnák, ahelyett, hogy a szennyező fosszilis erőműveket váltanák ki. Ráadásul Spanyolországban ma még nincs elég energiatároló kapacitás és megújuló infrastruktúra ahhoz, hogy az ország áringadozás vagy ellátási hiányok kockázata nélkül elérje céljait, így vélemények szerint a kormány energiaátállási ütemterve optimista.
Az atomenergia kivezetésének legemlékezetesebb példáját Németország szolgáltatja, amely a 2011-es fukusimai katasztrófa nyomán kormányzati hatáskörben döntött a reaktorok fokozatos leállításáról. Az ország 2023-ban zárta be utolsó működő atomerőművét, miközben több széntüzelésű erőműve üzemidejét meghosszabbította az áramellátás fenntartása érdekében, és ma is jelentős arányban támaszkodik szénerőművekre. A hivatali idejét ki nem töltő előző kormányt idén váltó új kabinet fő erejét adó kereszténydemokraták a választási kampányban ígéretet tettek a téma újbóli vizsgálatára, ez alapján azonban (egyelőre) nem találták indokoltnak a szakpolitikai irányváltást, de Berlin így is elfogadóbb hangnemre váltott az atomenergia kapcsán az Unióban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
