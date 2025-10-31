Ez mindent megváltoztat: óriási lehetőséget rejtenek a kiolvadó jégtakarók

Hatalmas lehetőség
A világkereskedelem nagy része a tengereken bonyolódik. Különösen jelentős a forgalom a globális feldolgozóipar központjává vált Kína és Európa, illetve az Egyesült Államok között. A kereskedelem ugyan virágzó üzlet, de a menetidő - ezáltal a szállítási költségek – lefaragása képes tovább növelni a nyereségességet, és javítani a kapacitások kihasználtságán.
Az Isztambul-híd nevű kínai kereskedelmi hajó, amely először használta az új északkeleti átjárót, a kínai Ningpóból indulva októberben hajózott be az angliai Felixstowe kikötőjébe a hírről a Hszinhua hírügynökség nyomán beszámoló The Observer szerint. A konténerszállító részben az úgynevezett északi tengeri hajózási útvonalat (NSR) követte, amely Oroszország északi sarkvidéki partvidékén húzódik a Barents-tengertől a Bering-szorosig.
A XV. század vége és a XVII. század eleje között több felfedező sikertelenül próbált módot találni arra, hogy az északkeleti átjárón keresztül Oroszországba hajózzon. Ez csak a modern jégtörő hajókkal vált lehetővé, Oroszország pedig nukleáris meghajtású jégtörőkből álló flottát is fenntart.
