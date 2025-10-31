Sürgős felhívás érkezett: azonnal szabaduljon meg tőle, aki megvette ezt az árut!

Hatósági ellenőrzés során határérték feletti formaldehid-kioldódást mutattak ki Kínából származó, a TEDi üzletekben kapható melamin tálcákból, ezért visszahívják a terméket.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közleménye szerint az EU élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés a tálcák kapcsán.

Az NKFH felvette a kapcsolatot a forgalmazó TEDi Árukereskedelmi Kft.-vel, amely saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.

A hatóság nyomon követi a visszahívott termékek további sorsát.

A formaldehid élelmiszerekbe történő kioldódása általában szennyezőanyagként az élelmiszerrel érintkező anyagokból származik. A leggyakoribb és legtöbbször ellenőrzött probléma a műanyag edényekből, különösen a melamin-formaldehid gyantát tartalmazó termékekből való kioldódás, amit törésálló tulajdonságuk és sima felületük miatt előszeretettel használnak konyhai eszközökként. A formaldehid olyan vegyület, amelyet főként műanyag gyanták, ragasztók előállításához használnak, de megtalálható a kipufogógázokban és a cigarettafüstben is, szervezetbe kerülve hosszútávon növelheti bizonyos daganatos megbetegedések kockázatát.