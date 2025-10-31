Történelmi számokat hozott az ősz a magyar demográfiában

Szeptemberben (a szezonálisan igazított adatok szerint) folytatódott a hazai demográfiai adatok romlása. Soha ilyen kevés gyerek nem született Magyarországon, a gyerekvállalási kedvet tükröző termékenységi ráta szintén sokéves mélypontra zuhant. Jó hír, hogy a halálozások száma szintén nagyot csökkent, ez azonban nem tud változtatni a tényen, hogy a természetes fogyás tavaly óta mélyebb pályán fut tovább.

Az előzetes adatok szerint 2025 szeptemberében 6172 gyermek született, 8,3%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Volt már olyan hónap, amikor ennél kevesebben gyerek jött világra Magyarországon (szám szerint öt, mind az idén).

Ám ha figyelembe vesszük az egyes hónapok szezonális sajátosságait (lásd a fenti ábra zöld vonalát), akkor valójában

a szeptember az eddigi legkisebb születésszámot hozta a modern kori magyar történelemben.

Az elmúlt bő két évtizedben az utóbbi négy év hozta a születésszám-csökkenés legnagyobb gyorsulását. 2010 előtt havi átlagban 8 ezernél is több gyerek született, a 2010-es években már csak 7500, mostanra pedig 6000.

A drámai gyerekszám-csökkenés elsődleges oka a szülőképes korú nők számának csökkenése. Ezt kellene kompenzálnia (de legalább tompítania) a gyerekvállalási kedv emelkedésének. Ehelyett épp az ellenkezőjét látjuk, a teljes termékenységi arányszám (ami azt mutatja meg egy nő átlagosan hány gyereket szülne, ha az adott időszakra jellemző születésszám fennmaradna) szeptemberre becsült értéke 1,32, szezonálisan igazítva 1,25. Havi adatot 2020 óta közöl a Központi Statisztikai Hivatal, az ebből számolt igazított adat azóta a legkisebbnek számít.

Jó hír viszont a demográfiai folyamatok közül, hogy az ősz első hónapjában 8758 fő vesztette életét, 12%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. A mutató most először csökkent 9000 alá (és szezonálisan igazítva is új történelmi mélypontot jelent). A csökkenés részben összefügghet azzal, hogy a népességszám is folyamatosan visszaesik, de a halálozási adat lakosságarányosan is alacsony, tehát más tényezők is lehetnek a háttérben.

A két ellentétes irányú demográfiai folyamat eredője így is a gyorsuló népességcsökkenés irányába mutat. A havi természetes fogyás (a halálozások és a születések egyenlege) trendjében törést látunk tavaly óta, és azóta mintegy ezer fővel nagyobb a népességcsökkenés.

