Itt robbanhat a következő aranyláz – Mutatjuk, hol lehet sok pénzt keresni

Az idei év egyik legizgalmasabb tőzsdei sztorija egyértelműen a nemesfémekhez, elsősorban az aranyhoz köthető: a geopolitikai zűrzavarok forgatagában jelentősen felértékelődött a klasszikus menekülőeszköz, és bár láttunk nemrég egy nagyobb korrekciót a történelmi csúcsról, de még így is unciánként 4000 dollár körül jár az árfolyam, ami 50 százalékos idei menetelésnek felel meg.

A nagy rali tehát megtorpant, de a hosszú távú kilátásokról továbbra is nagyon pozitívan vélekedik a legtöbb elemző, ezért nem kizárt, hogy a jelenlegi szinteken érdemes jó beszállót keresni. Mostani írásunkban megnézzük, hogy

hol indulhat el a következő nagy aranyláz és hogyan lehet ebből profitálni.