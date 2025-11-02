  • Megjelenítés
 
Itt robbanhat a következő aranyláz – Mutatjuk, hol lehet sok pénzt keresni

Az idei év egyik legizgalmasabb tőzsdei sztorija az aranyhoz kötődik: a geopolitikai bizonytalanságok közepette a menekülőeszköz árfolyama idén már 50%-ot emelkedett, és bár a nagy rali most megtorpant, a szakértők továbbra is optimisták a hosszú távú kilátásokat illetően. A legfontosabb kérdés talán most ez: szeretnéd megtudni, hol indulhat el a következő nagy aranyláz, és hogyan lehet ebből valóban profitálni? Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Az idei év egyik legizgalmasabb tőzsdei sztorija egyértelműen a nemesfémekhez, elsősorban az aranyhoz köthető: a geopolitikai zűrzavarok forgatagában jelentősen felértékelődött a klasszikus menekülőeszköz, és bár láttunk nemrég egy nagyobb korrekciót a történelmi csúcsról, de még így is unciánként 4000 dollár körül jár az árfolyam, ami 50 százalékos idei menetelésnek felel meg.

A nagy rali tehát megtorpant, de a hosszú távú kilátásokról továbbra is nagyon pozitívan vélekedik a legtöbb elemző, ezért nem kizárt, hogy a jelenlegi szinteken érdemes jó beszállót keresni. Mostani írásunkban megnézzük, hogy

hol indulhat el a következő nagy aranyláz és hogyan lehet ebből profitálni.

