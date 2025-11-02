Satuféket nyomott a magyar gazdaság, kőkemény tárgyalások jönnek a fizetésekről

A harmadik negyedéves GDP-adatra vártak a munkavállalók és a munkaáltatók képviselői. Egészen csütörtökig reménykedtek, hogy növekedésnek indul a magyar gazdaág. A gyenge számok után azonban világos: kőkemény tárgyalások jönnek a bérekről, amelyek már hétfőn folytatódnak.

Nem sikerült túl jól a harmadik negyedév sem a magyar gazdaság számára. Negyedéves alapon stagnálás volt, és éves összehasonlításban is csak tizedszázalékokban mérhető a gazdasági növekedés. Már egy kiemelkedő negyedik negyedév is csak arra lehet elegendő, hogy idén 0,5 százalékos legyen idehaza a GDP bővülése.

A stagnálásról szóló GDP-adat azért sem volt jó hír, mert erre a számra vártak a munkavállalói és a munkáltatói képviseletek egyaránt.

A cégek úgy gondolják, hogy a gazdaságban nincs benne egy jelentős béremelés. Ha nagyot kell emelni, akkor az kirúgásokkal és csődökkel járna. A munkavállalói képviseletek azonban hallani sem akarnak 10%-nál kisebb növelésről. Így a felek közötti hétfői tárgyaláson komoly nézeteltérés várható.