Piaci húzd-meg-ereszd-meg után olyan gazdasági tüzijáték jön, ami eldöntheti a befektetéseid és a forint sorsát

Több komoly geopolitikai hír és jegybanki döntés után komoly izgalmakra számíthatunk a piacokon. A héten a befektetők elsősorban az amerikai ISM-indexekre és a péntekre várható munkaerőpiaci adatokra figyelnek, amelyek újraárazhatják a Fed kamatpályáját. Emellett a német külkereskedelmi mérleg és az ipari termelési számok kulcsinformációt adhatnak arról, mennyire stabilizálódik az európai gazdaság a gyenge feldolgozóipari környezetben. Magyarországon a szeptemberi ipari termelés és kiskereskedelmi adatok mutathatják meg, hogy a gazdaság képes-e elmozdulni a stagnálásból. A geopolitikai térben a Trump–Hszi megállapodás utóélete, illetve a még mindig elhúzódó amerikai kormányzati leállás okozhat váratlan volatilitást.

Az elmúlt hét legfontosabb piaci eseményei közé tartozott, hogy a Federal Reserve szerdán a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot, miközben bejelentette: véget ér a mérlegének szűkítése, azaz leállítja a havi kötvényeladásokat. A döntés jelentős likviditási enyhülést vetít előre, ugyanakkor Jerome Powell többször is jelezte, hogy a decemberi újabb kamatcsökkentés egyáltalán nem tekinthető biztosnak.

A hét meghatározó geopolitikai fejleménye volt Donald Trump és Hszi Csin-ping amerikai és kínai elnökök személyes találkozója Ázsiában,

ahol megállapodtak a ritkaföldfém- és más stratégiai nyersanyag-szállítások fenntartásáról, illetve az Egyesült Államok egyes, Kínát érintő vámtételeinek csökkentéséről.