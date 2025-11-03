Piaci húzd-meg-ereszd-meg után olyan gazdasági tüzijáték jön, ami eldöntheti a befektetéseid és a forint sorsát

Az elmúlt hét legfontosabb piaci eseményei közé tartozott, hogy a Federal Reserve szerdán a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot, miközben bejelentette: véget ér a mérlegének szűkítése, azaz leállítja a havi kötvényeladásokat. A döntés jelentős likviditási enyhülést vetít előre, ugyanakkor Jerome Powell többször is jelezte, hogy a decemberi újabb kamatcsökkentés egyáltalán nem tekinthető biztosnak.
A hét meghatározó geopolitikai fejleménye volt Donald Trump és Hszi Csin-ping amerikai és kínai elnökök személyes találkozója Ázsiában,
ahol megállapodtak a ritkaföldfém- és más stratégiai nyersanyag-szállítások fenntartásáról, illetve az Egyesült Államok egyes, Kínát érintő vámtételeinek csökkentéséről.
Amire választ kaphat cikkünkben:
- Milyen hírek rángatták meg a piacokat a héten?
- Milyen magyar adatközlésekre figyelünk?
- Milyen nemzetközi hírekre figyelünk?
- Mi vár a forintra és a főbb devizákra?
