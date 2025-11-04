  • Megjelenítés
Peking ultimátumot adott a holland kormánynak: világszintű válság fenyeget
Gazdaság

Peking ultimátumot adott a holland kormánynak: világszintű válság fenyeget

MTI
Kína a holland kormányt tette felelőssé a globális félvezetőipari ellátási láncban kialakult zavarokért, miután a holland hatóságok beavatkoztak a nijmegeni székhelyű Nexperia félvezetőgyártó vállalat belügyeibe - közölte kedden a kínai kereskedelmi minisztérium.

A szóvivő emlékeztetett, hogy a holland bíróság döntése nyomán leváltották a Nexperia kínai vezérigazgatóját,

ami Kína szerint súlyosan sértette a kínai vállalatok jogos érdekeit.

A minisztérium szerint Peking a kétoldalú egyeztetések során többször is észszerű és konstruktív javaslatokat tett, a holland fél azonban nem mutatott együttműködő hozzáállást, és tétlenségével tovább súlyosbította a globális ellátási lánc válságát.

A Nexperia holland leányvállalata október 26-án bejelentette, hogy leállítja a szilíciumostyák szállítását a kínai részleg felé, ami gyártási fennakadásokat okozott és világszinten zavart keltett a félvezetőipari ellátási láncban - közölte a kínai kereskedelmi minisztérium, hozzátéve, hogy a holland félnek teljes felelősséget kell vállalnia a következményekért.

Még több Gazdaság

Gerendai Károly vezeti újra a Szigetet, megvan az időpont is

Visszahívott egy terméket a Spar

Hiánycikk az építőiparban a szektorokon átívelő tudásmegosztás, pedig nagyon kéne

Peking november 1-jén exportkorlátozás alóli mentességet hirdetett a félvezetőipar kulcstermékeire, hogy mérsékelje az ellátási lánc válságát és segítse a Nexperia kínai gyártóegységének újraindítását.

A minisztérium szerint a holland kormány továbbra sem tett érdemi lépéseket a probléma rendezésére, és egyoldalú magatartásával csak tovább mélyíti az iparági feszültségeket, ami Kína és a globális félvezetőipar számára egyaránt kedvezőtlen.

Kína felszólította Hollandiát, hogy a kínai-holland és a kínai-európai gazdasági kapcsolatok, valamint a globális ellátási lánc stabilitásának megőrzése érdekében felelősen működjön együtt Pekinggel, tartózkodjon a kínai vállalatok belügyeibe való beavatkozástól, és aktívan járuljon hozzá a Nexperia-ügy konstruktív rendezéséhez.

Peking kijelentette, hogy határozottan fellép a kínai vállalatok jogainak védelmében, és mindent megtesz a nemzetközi félvezetőipari ellátási lánc stabilitásának helyreállításáért.

A Nexperia félvezetői számos mindennapi eszközben megtalálhatók, így mobiltelefonokban, autókban és napelemekben is. A vállalatot 2019-ben vásárolta fel a kínai Wingtech.

Kapcsolódó cikkünk

Túl lehet a mélyponton az autóipar? Vannak pozitív jelek

Kényszerszabadságolást tervez a Magyarországon is aktív autóipari cég a chiphiány miatt

Kína váratlan engedménye után ugranak az európai autógyártók részvényei

Egyetlen holland cég miatt kőkemény ütést kap a világ autógyártása

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Dubaj vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Egyre többen válnak le az orosz olajról, áhított fegyverhez jutott Ukrajna - Háborús híreink hétfőn
Akkora repülőrajtot vett Európa zászlóshajója, hogy mindenki tátott szájjal nézi
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility