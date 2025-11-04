Újabb részletek derültek ki az új horvát útdíjfizetési rendszerről

A Hrvatske autoceste (HAC) közleménye szerint 2025. november 4-én kezdődik a Crolibertas elektronikus útdíjrendszer első hét portáljának telepítése a Popovača és Novska közötti A3-as autópályaszakaszon.

Három portált közvetlenül az autópálya mentén helyeznek el – a Popovača–Kutina, Kutina–Lipovljani és Lipovljani–Novska szakaszokon –, míg további négy kaput a jelenlegi popovačai, kutinai, lipovljani és novskai fizetőkapuknál állítanak fel.

A munkálatok magukban foglalják az alapozást, az acélszerkezetek összeszerelését, új biztonsági korlátok telepítését és elektromos munkálatokat is.

A biztonság érdekében ideiglenes forgalmi korlátozásokat vezetnek be,

alkalmanként sávlezárásokkal és rövid ideig tartó forgalmi leállásokkal az acélgerendák beemelése során. A munkálatok többsége az esti és éjszakai órákban zajlik majd, hogy minimalizálják a forgalmi fennakadásokat.

A Crolibertas – amely nevét a latin "szabadság" szóból kapta – egy teljesen digitális, sorompó nélküli útdíjrendszer, amely lehetővé teszi a járművek megállás nélküli közlekedését.

A rendszer végül a HAC, a Bina Istra és az Autocesta Zagreb–Macelj által kezelt összes autópályát lefedi, a hagyományos fizetőkapukat "szabad áramlású" modellre cserélve, amely gyorsabb, egyszerűbb és modernebb utazást biztosít.

A teljes kiépítés 212 útdíjkaput foglal magában, amelyeket fejlett informatikai és érzékelő rendszerekkel, valamint támogató infrastruktúrával és adatfeldolgozó központokkal szerelnek fel.

A Crolibertas rendszer két bevált technológiát alkalmaz: az ALPR-t (automatikus rendszámfelismerés) személygépkocsik számára, amely leolvassa a rendszámtáblákat és nyomon követi az útdíjfizetéseket, valamint a DSRC-t (dedikált rövid hatótávolságú kommunikáció) nehézgépjárművek és ENC-eszközzel rendelkező felhasználók számára, amely lehetővé teszi az automatikus útdíjlevonást.

A projektet a szlovák SkyToll és a cseh TollNet valósítja meg egy nettó 79,9 millió eurós szerződés keretében, amelyet a Nemzeti Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv finanszíroz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images