Bomba formában a Mol – Most érdemes beszállni?

A Mol kiemelkedő harmadik negyedéves eredménye után most számos elemzői eszközt segítségül hívva megnézzük, hogy mit gondolnak a profik a vállalatról, hogy olcsó-e jelenleg a részvény és annak is utánajárunk, hogy milyen tényezők befolyásolhatják a jövőben a társaság teljesítményét. Végső soron arra a kérdésre keressük a választ, hogy érdemes-e részvényesként beszállni a Molba. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Nagyon erős lett a negyedév

Ahogy arról hajnali elemzésünkben részletesen írtunk, a kedvező iparági környezetben remek teljesítményt rakott le az asztalra a Mol, főleg a feldolgozással és kereskedelemmel foglalkozó Downstream üzletág és a Fogyasztói Szolgáltatások szegmense húzták az eredményt. Egy üzletágat leszámítva minden soron verte az elemzői várakozásokat az olajcég,

az EBITDA pedig megközelítette az 1 milliárd dollárt, ilyet utoljára 2023 végén láttunk.

A remekül sikerült gyorsjelentés apropóján most megnézzük, hogy mit gondolnak jelenleg a vállalatot követő elemzők a Mol részvényéről és azt is, hogy érdemes-e beszállni.

