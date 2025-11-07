Tízmilliárdos üzletek és energetikai forradalom: ilyen egyezségekre számíthatunk az Orbán-Trump csúcstalálkozón

A kettős adóztatási egyezmény újrakötése, egy új amerikai befektetési csomag, az LNG-import bővítése, az orosz olajszankciók alóli esetleges mentesség, nukleáris és védelmi ipari együttműködések, valamint egy lehetséges budapesti Trump–Putyin csúcs előkészítése – többek ezekről a témákról lehet szó Orbán Viktor miniszterelnök és az amerikai washingtoni találkozóján. Ha ezekben érdemi előrelépés történik, az gyökeresen átformálhatja a magyar–amerikai kapcsolatok kereteit, és évtizedes távon is meghatározhatja a magyar gazdaság- és biztonságpolitika mozgásterét. A Fehér Házban péntek délután kezdődő egyeztetés így nemcsak diplomáciai gesztus, hanem valódi politikai-gazdasági alkudozás lehet.

Pénteken délután fél 6-kor a Fehér Házban ül tárgyalóasztalhoz Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök, hogy hosszú évek után először kíséreljék meg új alapokra helyezni a kétoldalú kapcsolatokat. A találkozót nagy várakozás övezi, a kormányzati kommunikáció „új aranykorról” beszél, miközben Washingtonban is élénk találgatások zajlanak arról, milyen tranzakciós megállapodások születhetnek az ideológiai szövetség talaján.

Az alábbiakban összefoglaljuk, melyek a legvalószínűbb forgatókönyvek:

Várható a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodás újrakötése, hogy a felek megállapodnak az egyezmény helyreállításáról, ami biztonságot adna a magyar és amerikai befektetőknek. Ez a lépés évi több tízmilliárd forintos spórolást jelenthet a befektetőknek és cégeknek, és új lendületet adhat a kétoldalú üzleti kapcsolatoknak. A megállapodás a tárgyalások egyik fő „kézzelfogható” eredménye lenne.

Bár a magyar fél részéről régen van erre akarat, a politikai tőke pedig megvan a magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök baráti kapcsolatában, a hírek szerint inkább a washingtoni szakmai oldal késlekedik az eredményekkel.

Új amerikai befektetési csomag Magyarországon: 9–10 projektre készülhet bejelentés – legalábbis csütörtökön már erről számolt be Szijjártó Péter külügyminiszter –, ha a jogi-adózási akadályok (elsősorban a már említett kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény) rendeződnek. A kormány kommunikációjában már hangsúlyossá vált, hogy az amerikai vámok hatását részben ellensúlyozó csomagról állapodjanak meg.

Az LNG-együttműködés bővítése: az amerikai LNG nagyobb arányú magyar importjáról várható megállapodás, elsősorban a Krk-terminál kapacitásbővítésére építve. Ez a magyar gázellátás diverzifikációját erősíti, de csak részben válthatja ki az orosz gázt.

Az USA szerepének erősítése összhangban van Washington energetikai stratégiájával, valamint az elmúlt hetekben minden ország vezetőjével, akivel Trump csak találkozott, érkezett egy energiavásárlásról szóló szándéknyilatkozat.

A találkozó témáit latolgató találgatások leggyakrabban visszatérő eleme egy esetleges mentesség az orosz olajcégekkel szembeni amerikai szankciók alól. A magyar fél már több módon törekedett ennek elérésére – Orbán Viktor miniszterelnök például telefonon is egyeztetett erről az amerikai elnökkel –, állítva, hogy Magyarország rövid távon nem tud elszakadni az orosz kőolajtól a vezetékrendszer kötöttségei és a tengeri alternatíva hiánya miatt.

Ezért cserébe Washington más területeken kérhet engedményeket, vagy bevásárlásokat, például akár az atomenergiás beruházások vagy az LNG-beszerzések esetében.

Ez azért is fontos, mert Donald Trump korábbi kétoldalú tárgyalásain egy üzletember virtusban szeret megjelenni, aki üzleteket köt. Látszott ez a vámmegállapodások esetében, valamint az orosz olajról való leválásról szóló egyeztetéseken Törökországgal, Kínával és Indiával.

Atomenergia-egyezségek: előrehaladott bejelentések várhatók az SMR-technológia (GE Vernova BWRX-300) magyarországi bevezetéséről. A Westinghouse-szal kötendő megállapodás a paksi üzemanyag-ellátás diverzifikációját szolgálja, részben vagy teljesen kiváltva az orosz függést. Az atomenergetikai együttműködés stratégiai alku része lehet más engedmények fejében.

Kulcsfontosságú lehet a budapesti Trump–Putyin csúcstalálkozó előkészítése is. A magyar fél világosan kimondott célja, hogy a tervezett – de még a Kreml ellenállása miatt esetleges – béketárgyalás helyszíne a magyar főváros legyen. A találkozó súlyosan geopolitikai jelentőségű lenne, és tovább erősítené Magyarország közvetítői szerepét. A pénteki tárgyaláson várhatóan formálisabb szervezési keretek kerülhetnek napirendre.

Várható egy védelmi ipari együttműködés erősítése is. Magyarország alapvetően harckocsik, helikopterek beszerzésében ellenérdekelt, hogy az itt megtelepedett gyártók – például Airbus és Rheinmetall – termékeinek helyben előállított termékei szerepeltek eddig a Honvédség bevásárlólistáján. De vannak olyan amerikai fegyverrendszerek, amelyek érdekesek lehetnek, például a HIMARS beszerzéséről tárgyalhat a kormány, ami korábban politikai okokból akadt el. Washington azt várhatja, hogy Budapest növelje a beszerzéseit és mélyítse az ipari integrációt.

A cél akár egy amerikai gyártóközpont magyarországi létrehozása is lehet, ami az amerikai cégeknek kapóra jöhet, mivel az uniós újrafegyverkezés központi eleme a „made in EU” kitétel, így pedig hozzáférnének a belsőpiachoz.

Azonban ellene szól ennek, hogy Trump éppen azt akarja, hogy az amerikai cégek az USA-ba vigyék vissza a termelőkapacitásaikat.

Űrtechnológiai partnerség bővítése kapcsán is könnyen lehet valamilyen újabb előrelépés a HUSAT program és a magyar befektetések terén az Axiom Space-szel. A 4iG-n keresztül a műholdas kommunikáció, hírszerzési adattámogatás és digitális hadszíntér-technológiák is napirendre kerülhetnek. Ezek az együttműködések a modern hadviseléshez kapcsolódó rendszerekben mélyíthetik a partnerséget.

Kulturális-innovációs csomag: a delegáció összetétele – Hankó Balázs innovációs és kulturális, Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója – alapján várható kutatás-fejlesztési vagy felsőoktatási partnerségek újjáépítése. A cél a szakdiplomáciai kapcsolatok normalizálása, különösen az elmúlt évek feszültségei után. Jelenthet ösztöndíj-, intézményközi vagy innovációs programokat.

Marginálisnak tűnhet, de a kapcsolatok erősödésére utalhat a Budapest–USA közvetlen járatok visszaállítása.

A korábbi hírek szerint a Budapest–Philadelphia járat 2026 májusától indul, de a delegáció célja további városok bevonása lehet. A kedvező politikai környezet felgyorsíthatja az engedélyezést és a piaci döntéseket. A megállapodás egy amerikai nagyvároshoz új közvetlen kapcsolatot hozhat.

Címlapkép: Donald Trump amerikai elnök (balra) kezet ráz Viktor Orbán magyar miniszterelnökkel a Fehér Ház nyugati szárnyában, Washingtonban, 2019. május 13-án, hétfőn. A fotó forrása: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images