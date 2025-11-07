Trump-Orbán csúcs: az amerikai elnök elismerte Magyarország "különleges helyzetét"

Donald Trump azzal indította a sajtónyilvános eseményt, hogy Orbán Viktor jól vezeti Magyarországot és egy különleges ember.

Tárgyalni fogunk kereskedelmi kérdésekről, az orosz-ukrán ügyekről, energiáról és energiaárakról

- jelezte a bevezetőjében. Arról is beszélt ezen a ponton érintőlegesen, hogy az inflációt leszorították, közben leállt az amerikai kormányzat, ami szerinte az "őrült demokraták" miatt történt.

Orbán Viktor azzal kezdte bevezető beszédét, hogy azért vannak most itt, hogy új fejezetet nyissanak a kétoldalú kapcsolatok területén. Felidézte, hogy az előző demokrata vezetés alatt minden leépült ezen a téren, sok kárt okozott az előző adminisztráció. Elmondása szerint az elmúlt 10 hónapban sokat tett Trump ezen károk helyreállítása érdekében és szinte minden helyre is állt.

Nyissuk meg az aranykort Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatában

- vetítette előre Orbán Viktor, aki ezen a ponton jelezte: számos javaslattal érkeztek Amerikába, gazdasági, hadiipari, politikai együttműködés terén.

Ezen a ponton egyúttal nyomatékosan behozta az orosz-ukrán háború ügyét, ami "a legfontosabb ügy számunkra" - jelezte. Azt szeretnénk egyeztetni, hogy hogyan tudunk segíteni a béketörekvésekben - mondta a magyar kormányfő.

Az első újságírói kérdés Magyarország orosz olajimportját érintette. Trump azzal kezdte a válaszát: vizsgáljuk a kérdést, mert Magyarországnak nagyon nehéz dolga van az olaj és gáz beszerzése terén más országokból. Nincs területi adottságuk, hogy legyen tengerük, kikötőjük - ismerte el. Felhívta a figyelmet arra is, hogy vannak olyan európai országok, amelyek ilyen adottságokkal, problémákkal nem rendelkeznek, mint Magyarország és mégis vásárolnak orosz olajat. Nagyon sok olajat és földgázt vásárolnak Oroszországtól, ami nagyon zavar minket, mert mi segítünk nekik, de közben orosz nyersanyagokat vásárolnak - tette hozzá.

Magyarország különleges helyzetben van ebben a tekintetben

- mondta Trump.

Orbán Viktor erre reflektálva kiemelte, hogy ez a kérdés is a tárgyalások részét fogja képezni. Azt fogja elmagyarázni a magyar fél elmondása szerint, hogy mik lennének a következményei a magyar emberekre és a magyar gazdaságra nézve annak, ha nem érkezne az országba orosz olaj és földgáz. Vezetékeken történik az ellátás és szerinte ez nem ideológiai kérdés, hanem ez egy fizikai realitás, nincs az országnak kikötője.

Később egy kérdésre válaszolva részletezte a magyar kormányfő, hogy ketté kell választani az Oroszországból érkező nyersanyagok ügyét, az olajra és a földgázra. A gáz nagyon fontos az ország számára, hiszen a lakosság 90%-a ezzel fűt, és csak egy vezeték van, amely földgázt szállít az országba, ez a török vonal. A horvát vonal elenyésző - jelezte. Az olaj másik ügy, az főként a Barátság vezetéken érkezik az országba és a horvát vezeték inkább kiegészítő, másodlagos szereppel bír.

Elmondta, hogy igyekeznek meggyőzni a horvát felet, hogy növelje annak a kapacitását és tegye lehetővé, hogy Magyarország több olajat importáljon onnan. A jelenlegi körülmények között nem lehet ez a fő útvonal. Nagy beruházások után képes lehet ez az útvonal jobban a magyarok érdekeit szolgálni - tette hozzá.

Trump előrevetítette, hogy Orbán Viktor kiválóan fog teljesíteni a következő választáson.

A magyar kormányfő leszögezte: mi vagyunk Európában az egyetlen ország, amelyik modern keresztény kormányként azonosítjuk magunkat. Szerinte egyedülálló sziget Magyarország Európa liberális óceánjában.

Később fogunk válaszolni és jelentkezni a Putyin elnökkel való találokzóról - jelezte Trump.

Hozzátette az amerikai elnök: a háborút minél előbb le kell zárnunk.

Orbán Viktor ezt annyiban egészítette ki, hogy a kérdés, hogy Nyugat ebben egyetért-e. Szerinte az egyetlen békepárti kormány az Egyesült Államok. Szerinte félreértés, hogy Ukrajna nyerhet a fronton.

Ezen a ponton visszakérdezett Donald Trump, hogy tényleg így gondolja. Orbán Viktor annyit tett hozzá, hogy csodák történhetnek. Orbán Viktor úgy vélekedett, hogy ha 2022-ben Donald Trump lett volna az elnök, akkor nem lenne orosz-ukrán háború.

Szeretném Magyarországon megtartani a béketalálkozót

- jelezte. De azért nem akartam most megtartani, mert úgy gondoltam, hogy semmi jelentősége nem lenne - válaszolta.

Nem azért vagyok itt, hogy Trump elnök úr segítségét kérjem az EU-s ügyekben - jelezte Orbán Viktor. A cél az amerikai-magyar kapcsolatok újjáépítése - mondta.

