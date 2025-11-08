Drágul a tojás – Kiderült, mennyire éri meg a 30 darabos kiszerelés

Ahogy közeledik a karácsonyi időszak, egyre nagyobb a kereslet a tojás iránt, ami fokozatos áremelkedést hoz a boltokban. A piacon most egyértelműen a vásárlók igénye hajtja az árakat, és a szakértők szerint ez a nyomás a következő hónapokban sem enyhül majd. Az adatok alapján továbbra is megéri a nagyobb kiszerelést választani, hiszen darabra vetítve olcsóbban juthatunk hozzá ehhez az alapélelmiszerhez.

Alig egy hónapja írtuk meg, hogy emelkedőben van a tojás ára a boltokban. Ebben semmi meglepő nincs, hiszen ahogy közeledünk a karácsonyhoz, úgy nő a kereslet (a tojás két főszezonja a húsvét és a karácsony).

Az Online Árfigyelő adatai szerint a tojás ára elérte a 96 forintot darabonként november 7-re. Október elején volt egy nagyobb ugrás az árakban, azóta lassan emelkedik az egyébként árrésstopos alapélelmiszer ára.

A legfrissebb, pénteki adatok szerint 104 tojás ára érhető el az árfigyelőben, ebből

az Auchan 34,

a Spar 32,

a Tesco 14,

a Lidl 10,

az Aldi 7,

a Penny 5 termékkel van jelen.

Az átlagárak a következőképpen alakulnak:

Tesco: 101 forint

Spar: 96 forint

Auchan 95 forint

Lidl: 93 forint

Aldi: 91 forint

Penny: 90 forint

Megéri a nagyobb kiszerelés?

Megnéztük azt is, hogy mennyivel olcsóbb a 30 darabos kiszerelésben kapható tojás a leggyakoribb, 10 darabos kiszerelésnél. A legfrissebb adatok szerint 97 termék érhető el 10 és 16 termék 30 darabos kiszerelésben.

A nagyobbak egységnyi átlagára 88 forint, szemben a kisebb 97 forintos átlagárával.

Korábban Pákozd Gergely, a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének alelnöke azt mondta a Portfolio-nak, hogy egyértelműen keresleti piac van most, itthon és nemzetközi viszonylatban is. A szakember szerint az őszi időszak amúgy is szezonálisan kedvez a tojásfogyasztásnak, így a keresleti nyomás a következő hónapokban fennmaradhat.

