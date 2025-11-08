  • Megjelenítés
Drágul a tojás – Kiderült, mennyire éri meg a 30 darabos kiszerelés
Drágul a tojás – Kiderült, mennyire éri meg a 30 darabos kiszerelés

Ahogy közeledik a karácsonyi időszak, egyre nagyobb a kereslet a tojás iránt, ami fokozatos áremelkedést hoz a boltokban. A piacon most egyértelműen a vásárlók igénye hajtja az árakat, és a szakértők szerint ez a nyomás a következő hónapokban sem enyhül majd. Az adatok alapján továbbra is megéri a nagyobb kiszerelést választani, hiszen darabra vetítve olcsóbban juthatunk hozzá ehhez az alapélelmiszerhez.

Alig egy hónapja írtuk meg, hogy emelkedőben van a tojás ára a boltokban. Ebben semmi meglepő nincs, hiszen ahogy közeledünk a karácsonyhoz, úgy nő a kereslet (a tojás két főszezonja a húsvét és a karácsony).

Az Online Árfigyelő adatai szerint a tojás ára elérte a 96 forintot darabonként november 7-re. Október elején volt egy nagyobb ugrás az árakban, azóta lassan emelkedik az egyébként árrésstopos alapélelmiszer ára.

A legfrissebb, pénteki adatok szerint 104 tojás ára érhető el az árfigyelőben, ebből

  • az Auchan 34,
  • a Spar 32,
  • a Tesco 14,
  • a Lidl 10,
  • az Aldi 7,
  • a Penny 5 termékkel van jelen.

Az átlagárak a következőképpen alakulnak:

  • Tesco: 101 forint
  • Spar: 96 forint
  • Auchan 95 forint
  • Lidl: 93 forint
  • Aldi: 91 forint
  • Penny: 90 forint

Megéri a nagyobb kiszerelés?

Megnéztük azt is, hogy mennyivel olcsóbb a 30 darabos kiszerelésben kapható tojás a leggyakoribb, 10 darabos kiszerelésnél. A legfrissebb adatok szerint 97 termék érhető el 10 és 16 termék 30 darabos kiszerelésben.

A nagyobbak egységnyi átlagára 88 forint, szemben a kisebb 97 forintos átlagárával.

Korábban Pákozd Gergely, a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének alelnöke azt mondta a Portfolio-nak, hogy egyértelműen keresleti piac van most, itthon és nemzetközi viszonylatban is. A szakember szerint az őszi időszak amúgy is szezonálisan kedvez a tojásfogyasztásnak, így a keresleti nyomás a következő hónapokban fennmaradhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

