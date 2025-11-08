Drasztikusan átírná a kormány a Polgári Törvénykönyvet – kiderültek a részletek!

Cégjogi változtatások, a polgári jogi szabályok pontosítása, a gondnokság alatt állók védelmének erősítése, az öröklési és társasági jogi előírások finomhangolása, valamint az ügyvédi letétkezelés szigorítása szerepel abban az átfogó módosító csomagban, amelyet az Igazságügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott.

Az Igazságügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a törvénymódosító tervezetet, amely átfogóan változtatná meg a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és több kapcsolódó törvény szabályait.

A hivatalos indoklás szerint a javaslat célja a gyakorlatban felmerült értelmezési problémák tisztázása, a jogalkalmazás egységesítése, valamint – egy Alkotmánybírósági határozat nyomán – az ügyvédi letétkezelésre vonatkozó garanciák megerősítése. A tervezetről november 15-ig lehet véleményt küldeni.

A csomag több érzékeny területet is érint: például egyértelművé tenné, hogy a gondnok – még hatósági jóváhagyással sem – köthetne olyan ügyletet a cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes nagykorú nevében, amely ellenérték nélkül ajándékoz, idegen tartozásért felelősséget vállal, vagy jogról mond le.

Kivételként csak akkor engednének ingyenes támogatást, ha az a gondnokolt leszármazóját segíti, és mértéke nem haladja meg az örökrésze felét.

A családjogi területen a kapcsolattartás visszaállításáról kizárólag bíróság dönthetne. Az öröklési jogban pontosítanák a kiesési okokat, szigorúbb formai követelményeket írnának elő több lapból álló magánvégrendeletek esetére (például minden lap sorszámozása és aláírása), és tisztáznák az ági öröklés szabályait.

Komoly változások jönnek a cég- és üzleti jogban is

A vállalati jogban a tényleges vállalatcsoportok kezelését egyszerűsítenék: legalább három évig fennálló tényleges együttműködés esetén a bíróság akkor is alkalmazhatná az uralkodó és ellenőrzött társaság közötti helytállási szabályokat, ha nincs közöttük uralmi szerződés vagy formális csoportnyilvántartás.

Több változás érintené a gazdasági társaságokat is.

Eltiltott személy a jövőben nem szerezhetne többségi társasági befolyást a cégekben.

Az üzletrészek végrehajtási árveréséhez új szabályok kapcsolódnának: az árverési vevő automatikusan taggá válna, a végrehajtó adatait pedig be kellene vezetni a tagjegyzékbe. Jogutód nélküli megszűnéskor a fennmaradó vagyonból először a pótbefizetéseket térítenék vissza, és csak ezután osztanák fel a maradékot.

A követelések engedményezésénél a tervezet úgy rendelkezne, hogy ha a követelés alapjául szolgáló szerződés érvénytelen, az engedményes érvényesíthetné mindazokat a jogokat, amelyeket a korábbi jogosult is megtehetett volna.

Az elővásárlási jog azonos rangú jogosultak közti gyakorlására is részletes eljárást vezetnének be: ha többen élnek a joggal, közösen szereznének tulajdont, vagy – megállapodás hiányában – a tulajdonos választhatna közülük.

A cégeljárás területén újdonság lenne, hogy a végrehajtás során árverés útján megszerzett üzletrész tulajdonos-változását a cégbíróság hivatalból jegyezné be.

A normaszöveg-tervezet alapján az ügyvédi törvény módosításai az Alkotmánybíróság 2024 nyári döntése nyomán születtek: a tervezet az ügyvédi letétkezelési rendszer átláthatóságát és biztonságát erősítené. Kötelezővé tenné például, hogy minden ügyfélpénzt elkülönített alszámlán kezeljenek, és a letevő kérésére közvetlen számlaegyenleg-információt is biztosítani kellene. Lehetővé válna állampapír vásárlása a letét terhére, szigorú feltételekkel, továbbá pontosítanák a letéti számlák kezelésének szabályait. Emellett rendeznék a kamarák választási rendjét is.

A tervezet szerint a módosítások egy része 2026. március 1-jén, míg a letétkezelésre és ügyvédi szabályokra vonatkozó változások 2026. július 1-jén lépnének hatályba. Mivel a javaslat november 15-ig társadalmi egyeztetésen van, végleges tartalma még változhat.

Címlapkép forrása: Getty Images via run co