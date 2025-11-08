Drasztikusan átírná a kormány a Polgári Törvénykönyvet – kiderültek a részletek!

Az Igazságügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a törvénymódosító tervezetet, amely átfogóan változtatná meg a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és több kapcsolódó törvény szabályait.
A hivatalos indoklás szerint a javaslat célja a gyakorlatban felmerült értelmezési problémák tisztázása, a jogalkalmazás egységesítése, valamint – egy Alkotmánybírósági határozat nyomán – az ügyvédi letétkezelésre vonatkozó garanciák megerősítése. A tervezetről november 15-ig lehet véleményt küldeni.
A csomag több érzékeny területet is érint: például egyértelművé tenné, hogy a gondnok – még hatósági jóváhagyással sem – köthetne olyan ügyletet a cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes nagykorú nevében, amely ellenérték nélkül ajándékoz, idegen tartozásért felelősséget vállal, vagy jogról mond le.
Kivételként csak akkor engednének ingyenes támogatást, ha az a gondnokolt leszármazóját segíti, és mértéke nem haladja meg az örökrésze felét.
A családjogi területen a kapcsolattartás visszaállításáról kizárólag bíróság dönthetne. Az öröklési jogban pontosítanák a kiesési okokat, szigorúbb formai követelményeket írnának elő több lapból álló magánvégrendeletek esetére (például minden lap sorszámozása és aláírása), és tisztáznák az ági öröklés szabályait.
Komoly változások jönnek a cég- és üzleti jogban is
A vállalati jogban a tényleges vállalatcsoportok kezelését egyszerűsítenék: legalább három évig fennálló tényleges együttműködés esetén a bíróság akkor is alkalmazhatná az uralkodó és ellenőrzött társaság közötti helytállási szabályokat, ha nincs közöttük uralmi szerződés vagy formális csoportnyilvántartás.
Több változás érintené a gazdasági társaságokat is.
Eltiltott személy a jövőben nem szerezhetne többségi társasági befolyást a cégekben.
Az üzletrészek végrehajtási árveréséhez új szabályok kapcsolódnának: az árverési vevő automatikusan taggá válna, a végrehajtó adatait pedig be kellene vezetni a tagjegyzékbe. Jogutód nélküli megszűnéskor a fennmaradó vagyonból először a pótbefizetéseket térítenék vissza, és csak ezután osztanák fel a maradékot.
A követelések engedményezésénél a tervezet úgy rendelkezne, hogy ha a követelés alapjául szolgáló szerződés érvénytelen, az engedményes érvényesíthetné mindazokat a jogokat, amelyeket a korábbi jogosult is megtehetett volna.
Az elővásárlási jog azonos rangú jogosultak közti gyakorlására is részletes eljárást vezetnének be: ha többen élnek a joggal, közösen szereznének tulajdont, vagy – megállapodás hiányában – a tulajdonos választhatna közülük.
A cégeljárás területén újdonság lenne, hogy a végrehajtás során árverés útján megszerzett üzletrész tulajdonos-változását a cégbíróság hivatalból jegyezné be.
A normaszöveg-tervezet alapján az ügyvédi törvény módosításai az Alkotmánybíróság 2024 nyári döntése nyomán születtek: a tervezet az ügyvédi letétkezelési rendszer átláthatóságát és biztonságát erősítené. Kötelezővé tenné például, hogy minden ügyfélpénzt elkülönített alszámlán kezeljenek, és a letevő kérésére közvetlen számlaegyenleg-információt is biztosítani kellene. Lehetővé válna állampapír vásárlása a letét terhére, szigorú feltételekkel, továbbá pontosítanák a letéti számlák kezelésének szabályait. Emellett rendeznék a kamarák választási rendjét is.
A tervezet szerint a módosítások egy része 2026. március 1-jén, míg a letétkezelésre és ügyvédi szabályokra vonatkozó változások 2026. július 1-jén lépnének hatályba. Mivel a javaslat november 15-ig társadalmi egyeztetésen van, végleges tartalma még változhat.
Címlapkép forrása: Getty Images via run co
Drágul a tojás – Kiderült, mennyire éri meg a 30 darabos kiszerelés
Hol a legdrágább most?
Javult Izrael hitelminősítése
Kilátást javított a besoroláson az S&P.
Mást állít a magyar olaj- és gázszankciók alóli mentességről Trump csapata, mint amit eddig tudtunk
Csak 1 évre szól a mentesség?
Pénzügyi csomag vagy mentőcsomag? Mit kapott Trumptól Magyarország?
Egy swap-vonal kiépítése is a megállapodás része lehet.
Felfigyeltek a Trump-Orbán-találkozóra külföldön is
Magyar sikerként értékelik egyesek a bejelentéseket.
Úgy néz ki, hogy Orbán Viktor energetikai és diplomáciai manővere beérett Trumpnál
Rövid távon sok bizonytalanság kiárazódhat, de vannak még kérdőjelek.
Súlyos jelentés: tömegével menekülnek az ukrán katonák a frontvonalról
Több dandárnyi katona dezertált egyetlen hónap alatt.
Kőkemény lépés Törökországtól: elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanjahu ellen
Feszült helyzet alakult ki Törökország és Izrael között.
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Jövőre a bankunk megmondja, hogy melyik számlával tudnánk spórolni. De mennyi lehet ez a megtakarítás?
Az MNB elvárásai alapján a bankok jövő év elején (az éves díjkimutatással együtt) tájékoztatni fogják ügyfeleiket arról, hogy van-e számukra kedvezőbb számlacsomag az adott pénzintézet
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
Túlhalászat: veszélyben az óceánok
Sokáig élt az a mítosz, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrást jelentenek, de ma már tudjuk, hogy a túlhalászattal óriási kárt okozunk ennek a sérülékeny ökoszisztém
Hárommillióért 19-et visszafizetni?
A pénzügyekhez nem értő embereket nagyon könnyű hergelni, pici csúsztatásokkal nagy érzelmeket kiváltani. Nemrég írtam egy hasonló esetről, ahol ráadásul elméletileg pénzügyileg képzett
Alapjövedelem a mesterséges intelligencia korában: szociális forradalom vagy veszélyes illúzió?
Az MI által termelt vagyon újraosztása alapjaiban formálhatná át a társadalmi-gazdasági rendszert.
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!