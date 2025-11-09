Ez az igazi illúziógyár: mindenki átver mindenkit a munkában?

A Yahoo vezérigazgatója, Scott Thompson 2012 májusában kénytelen volt lemondani, miután kiderült, hogy önéletrajzában valótlanul tüntette fel - és évekig sokat profilált ebből karrierépítése során -, hogy számítástechnikai diplomával rendelkezik. A leleplezés Daniel Loeb, a cég egyik részvényesének nevéhez fűződik, aki vizsgálatot kezdeményezett az ügyben. Az esetet máig az ún. career catfishing tipikus példájaként emlegetik, amely a ranglétra legmagasabb fokain is megtörténhet.
Kamu profilok, soha nem teljesített tanfolyamok, nemlétező skillek
A career catfishing lényegében a munka világában előforduló átverés. Munkaadói oldalon általában úgy jelentkezik, hogy egy cég szebbnek, vonzóbbnak állítja be a meghirdetett pozíciót, a juttatásokat vagy a vállalati kultúrát, a munkát pedig könnyebbnek, mint amilyen az a valóságban. A catfishing természetesen megjelenhet a munkavállalóknál is:
ilyenkor egy jelentkező eltúlozza a képességeit, elhallgatja hiányosságait, vagy hamis végzettségeket, nemlétező szakmai tapasztalatokat tüntet fel.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés