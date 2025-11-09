Ez az igazi illúziógyár: mindenki átver mindenkit a munkában?

A career catfishing nem más, mint kölcsönös illúziógyártás. Rövid távon csábító, hosszú távon azonban rombolja a bizalmat és stabilitást a munka világában. Magyarországon éppúgy jelen van, mint a nemzetközi színtéren – pedig minden érintettnek az az érdeke, hogy a „túl szép, hogy igaz legyen”-hirdetések és önéletrajzok helyét a hitelesség vegye át.

A Yahoo vezérigazgatója, Scott Thompson 2012 májusában kénytelen volt lemondani, miután kiderült, hogy önéletrajzában valótlanul tüntette fel - és évekig sokat profilált ebből karrierépítése során -, hogy számítástechnikai diplomával rendelkezik. A leleplezés Daniel Loeb, a cég egyik részvényesének nevéhez fűződik, aki vizsgálatot kezdeményezett az ügyben. Az esetet máig az ún. career catfishing tipikus példájaként emlegetik, amely a ranglétra legmagasabb fokain is megtörténhet.

Kamu profilok, soha nem teljesített tanfolyamok, nemlétező skillek

A career catfishing lényegében a munka világában előforduló átverés. Munkaadói oldalon általában úgy jelentkezik, hogy egy cég szebbnek, vonzóbbnak állítja be a meghirdetett pozíciót, a juttatásokat vagy a vállalati kultúrát, a munkát pedig könnyebbnek, mint amilyen az a valóságban. A catfishing természetesen megjelenhet a munkavállalóknál is:

ilyenkor egy jelentkező eltúlozza a képességeit, elhallgatja hiányosságait, vagy hamis végzettségeket, nemlétező szakmai tapasztalatokat tüntet fel.