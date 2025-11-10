  • Megjelenítés
2 millió háziszárnyast kellett leölni - 1200 településen rendeltek el korlátozást Spanyolországban
2 millió háziszárnyast kellett leölni - 1200 településen rendeltek el korlátozást Spanyolországban

MTI
Spanyolországban 1200 településen vezettek be korlátozásokat a madárinfluenza terjedése miatt, miután az elmúlt hónapokban több millió háziszárnyast kellett leölni a vírus megfékezése érdekében.

A spanyol mezőgazdasági minisztérium hétfőn korlátozó intézkedéseket rendelt el 1200 településen, elsősorban azokban a térségekben, amelyek a vadon élő madarak fő vándorlási útvonalai mentén vagy a tengerpart közelében helyezkednek el, így leginkább Andalúziában, Valenciában és Katalóniában.

A szabályozás értelmében a baromfiállományt zárt térben kell tartani, vagy ha ez nem megoldható, madárhálót kell alkalmazni, hogy megakadályozzák a vadmadarak bejutását. Tilossá vált olyan vízforrás használata itatáshoz, amelyhez vadon élő madarak is hozzáférhetnek, kivéve, ha azt vírusölő eljárással kezelik.

A baromfifélék nem vehetnek részt állatgyűjtő állomásokon, kiállításokon vagy bemutatókon, hacsak külön engedély nem születik kockázatelemzés alapján. Az országos ajánlások között szerepel a biológiai biztonsági intézkedések szigorítása és a gyanús esetek mielőbbi jelentése.

Spanyolországban július óta 14 aktív fertőzési gócot azonosítottak és nagyjából

2 millió háziszárnyast kellett leölni a védekezés részeként.

A fogyasztóvédelmi szövetség ugyanakkor arra szólított fel, hogy a csirkehús és a tojás forgalmi adóját csökkentsék az árak emelkedésének enyhítése céljából.

Címlapkép forrása: Clara Margais/picture alliance via Getty Images

