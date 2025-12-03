Jön a tömeges nyugdíjkorhatár-emelés, itt vannak a döbbenetes adatok

Tizenegyedik alkalommal adta ki Pensions at a Glance című átfogó nyugdíjjelentését a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD). A jelentés részletesen tárgyalja a vizsgált országok aktuális nyugdíjhelyzetét, illetve bemutatja az ismert folyamatokból levezethető kilátásokat, legyen szó akár a demográfiai átalakulásról, a nyugdíjasok életkörülményeiről vagy akár az állami és piaci szervezésű nyugdíjpillérek finanszírozásának kihívásairól. A jelentés Magyarországgal is sok ponton foglalkozik, a megállapítások nem okozhatnak nagy meglepetést annak, aki már az OECD tavaly közzétett országspecifikus javaslatcsomagjának történetét is követte.
Miért éppen az OECD?
Az OECD nyugdíjjelentéseire több okból is érdemes odafigyelni, és általában így is tesznek a szakértők, döntéshozók, politikusok (egy időben a kormány fontos stratégiai partnerként emlegette a párizsi székhelyű szervezetet). Egyrészt elemzői szemüvegen át vizsgálják ezt a témát is, így objektív megközelítésben, nemzetközi kontextusban lehet értelmezni európai, illetve régiós folyamatokat is. Másrészt idehaza a legutóbbi nyugdíjreform-javaslatcsomagjuk megjelenése óta kiemelten érdekesnek tekinthetők a nemzetközi szakértői csapat anyagai: ismeretes, hogy a 2022-ben elkészített magyar RRF-terv részeként nyugdíjreform végrehajtását is vállalta Magyarország, a három lépéses folyamat első lépéseként az OECD-t kérte fel a kormány egy országspecifikus jelentés összeállítására. Az OECD ennek megfelelően részletes leíró elemzést és javaslatcsomagot alkotott a magyar nyugdíjrendszer javítására – de a vállalt nyugdíjreform végül nem valósult meg, a javaslatokat a magyar kormány lesöpörte az asztalról.
A legsúlyosabb kockázat: vészesen idősödik a fejlett világ
Nyugdíjjelentés nem is kezdődhet másként, mint a demográfiai helyzet áttekintésével: az OECD felhívja a figyelmet, hogy a vizsgált országok körében az ezredforduló óta 22-ről átlagosan 33-ra emelkedett a száz aktív korú lakosra jutó időskorúak száma, azaz egyszerűbben fogalmazva ma 3 aktív korú jut egy időskorúra, míg 2000-ben még 5 körüli szintről beszélhettünk.
A társadalmak elöregedése minden bizonnyal az előttünk álló 25 évben is folytatódni fog, ennek két fő oka van:
egyrészt a fejlett világban az utóbbi évtizedekben végbement példátlan termékenységcsökkenés, másrészt a várható élettartam növekedése.
Az OECD leszögezi: a múltban a teljes termékenységi rátára vonatkozó előrejelzések tendenciózusan túlbecsülték a termékenység későbbi tényleges alakulását. (A teljes termékenységi ráta azt méri, hogy egy nőnek átlagosan hány gyermeke születne élete során, ha az adott évi termékenységi szint hosszú távon állandósulna.) Ha a mostani, rendkívül alacsony szintről tovább csökkenne a gyermekvállalási kedv, az a vártnál is gyorsabbá teheti a társadalmak elöregedését.
Az idei, rendkívüli mélypontot hozó magyar termékenységi folyamatokkal itt foglalkoztunk.
Jó hír, hogy a 2020-as évek elejét meghatározó Covid-járvány csak átmeneti törést okozott a várható élettartam emelkedő trendjében, emiatt a szakértők által felrajzolt hosszú távú projekció pályája sem változott meg számottevően. Az OECD-országokban 65 éves korban jelenleg több mint 20 évnyi hátralévő élettartamra lehet számítani – a magyarok adataival korábban itt foglalkoztunk részletesen.
E két meghatározó trend – az alacsony termékenység és a növekvő élettartam – hatására az OECD arra számít, hogy mind a medián életkor, mind az időskori eltartottsági ráta tovább fog emelkedni. Ha az előrejelzések beigazolódnak, száz "aktív korúra" (20-64 évesre) 52 időskorú (65 év feletti) lakos fog jutni az évszázad közepén.
Az elöregedés azonban nem egyenlő mértékben sújtja az egyes országokat:
különösen drasztikus sebességű idősödéssel néz szembe Dél-Korea, Spanyolország, Olaszország vagy Szlovákia, míg Magyarországon a mögöttünk hagyott 25 évhez képest csak kicsit fog gyorsulni az idősödés az OECD által hivatkozott, ENSZ által készített előrejelzés szerint.
Jön a sírig tartó munkavégzés?
A jelentés szerint az elöregedést némileg ellensúlyozhatja, ha a társadalmon belül növekszik a foglalkoztatottak (azaz a folyó finanszírozású nyugdíjpillérekbe befizetők) aránya, akár olyan, hagyományosan alacsonyabb foglalkoztatottságú csoportokban, mint a nők és az idősek.
Ezzel együtt is a szervezet úgy látja: a döntéshozóknak fel kell készülniük a legnehezebb forgatókönyvekre is,
és lehetséges, hogy a nyugdíjkiadásokat végső esetben a befolyó járulékbevételekhez kell majd igazítaniuk.
Az időskori munkavégzés elterjedtsége változó, az OECD-országokban átlagosan 25% körüli foglalkoztatottság látszik a 65-69 éves korosztályban, míg Magyarország jóval alacsonyabb, kicsivel 10% fölötti értéket mutat.
A nyugdíj melletti munkavégzés motivációi változatosak: a norvégok annyira szeretnek dolgozni, hogy többségük a munka öröméért folytatja ezt a tevékenységet. Ezzel szemben a balti országokban különösen magas azoknak az aránya, akik úgy nyilatkoznak, hogy anyagi kényszerből vállalnak munkát nyugdíj mellett is.
A nyugdíjrendszerekbe épített mechanizmusok kifejezetten ösztönözhetik is azt, hogy tovább maradjanak munkában a nyugdíjkorhatárhoz közeli életkorú emberek. Erre szolgál például a számos országban alkalmazott "bónusz-málusz" rendszer:
ennek lényege, hogy az alapértelmezett korhatár betöltése előtt csak csökkentett összegű juttatással lehet nyugdíjba vonulni, míg a nyugdíjba vonulás elhalasztását a várható juttatás növelésével jutalmazzák.
Magyarországon bónuszt ma is alkalmaz az állami nyugdíjrendszer, minden plusz egy évnyi halasztást 6 százalékos indulónyugdíj-növeléssel (pontosabban minden +30 napnyi halasztást +0,5 százalékkal) jutalmaznak. Málusz viszont nincs a rendszerben, a férfiak eleve nem mehetnek nyugdíjba 65 év alatt, a nők igen, amennyiben rendelkeznek 40 évnyi jogosító idővel – és ilyenkor nem csökkentik az induló nyugdíjukat, hanem teljes értékű nyugdíjjal léphetnek be az ellátórendszerbe.
Elkerülhetetlen a nyugdíjkorhatár emelése?
Az OECD jelentése rámutat: a vizsgált országok kb. fele már döntött a nyugdíjkorhatár emeléséről, azaz a mai pályakezdők később mehetnek majd nyugdíjba, mind a mostani nyugdíjigénylőkre vonatkozó alapértelmezett korhatár. Mai tudásunk szerint
a férfiak átlagos nyugdíjkorhatára a tavalyi 64,7 évről 66,4 évre, a nőké a tavalyi 63,9 évről 65,9 évre fog emelkedni,
mire egy 2002-ben született munkavállaló eléri a karrierje végét.
A legmagasabbra Dániában emelik a nyugdíjkorhatárt, de ugyancsak kitolódó nyugdíjba vonulási időpontra számíthatnak Észtország, Hollandia, Svédország, Olaszország, Szlovákia, az Egyesült Királyság, Portugália, Finnország, Németország, Belgium, Csehország vagy Görögország polgárai is.
Magyarország egyelőre határozottan ellenáll ennek a trendnek, hazánkban nincs szó a korhatár emelkedéséről, még automatizált (például a várható élettartam mindenkori változásától függő) intézkedés keretein belül sem.
Jó pontokat is szerzett Magyarország
A magyar nyugdíjhelyzet több szempontból is kedvezőbbnek tűnik fel az OECD-országok többségéénél: egy egész életében átlagkeresettel rendelkező mai fiatal a mai paraméterek mellett várhatóan az utolsó keresete 80%-át megközelítő állami nyugdíjban fog részesülni, míg a vizsgált országok átlagos szintje alig haladja meg a 60%-ot.
Megfigyelhető, hogy az "alacsony keresetűek" (az átlagbér felét keresők) a korábbi keresetük nagyobb részét kaphatják majd nyugdíjként, mint az átlagbéresek, ez abból fakad, hogy
a nyugdíjrendszerek tartalmaznak redisztribúciós (jövedelem-újraosztó) mechanizmusokat.
A nemek közt megfigyelhető nyugdíjszakadék is enyhébb Magyarországon, mint az OECD-országok többségében: 2024-ben 15% körül húzódott, szemben a vizsgált országok 22% körüli átlagos szintjével.
A jelentés hosszasan foglalkozik a nők helyzetével, kiemelve, hogy a nők gyakran korábban belépnek a nyugdíjrendszer ellátottjainak körébe. Magyarországon ez a különbség igen látványos, a férfiak jóval az OECD-átlag (64,2 év) feletti életkorban, 65,3 év körül kapnak először öregségi nyugdíjat, míg a magyar nők az OECD-átlag (63,6 év) alatt, 62,5 év körül kapják kézhez az első saját jogú öregségi nyugdíjukat.
Nyugdíj-előtakarékosságban jócskán lemaradt Magyarország
Az OECD jelentése arra is kitér, hogyan muzsikálnak a tőkefedezeti, azaz megtakarításokból finanszírozott nyugdíjpillérek az egyes országokban. Magyarország ezekben a mutatókban nem meglepő módon a rangsorok vége felé kapott helyet, tekintve, hogy a kötelező jellegű nyugdíj-előtakarékosság 2011-től megszűnt, így mostanra csak önkéntes alapon szerveződik az öngondoskodás, és a munkáltatók aktivitása is jóval kisebb annál, mint amekkora az erős foglalkoztatói nyugdíjpilléreket működtető országokban lenni szokott.
Az alacsony részvétel mellett problémát jelent, hogy
a bérek arányában keveset tesznek félre a magyarok, tavaly alig az éves átlagkereset 2%-a érkezett a nyugdíjpénztári számlákra az OECD gyűjtése szerint.
Hasonlóképpen a felhalmozott nyugdíjvagyon is rendkívül kevés, alig az éves magyar GDP 4,8%-ára tehető a nyugdíjcélú megtakarításokban meglévő pénzügyi tartalékok mennyisége,
szemben például Dánia 206%-os, Izland 191%-os vagy Hollandia 151%-os értékével, miközben az OECD-átlag is a magyar érték sokszorosára, 95%-ra tehető.
Összefoglalásként tehát elmondható, hogy a kétévente megjelenő jelentés mostani friss kiadása egyaránt rögzíti a szinte mindennapos rendszerességgel előkerülő, illetve a méltatlanul ritkán tárgyalt problémákat is a fejlett világ nyugdíjrendszereivel kapcsolatban, és e problémák nagy többségével Magyarországnak is meg kell birkóznia. A lassan, de biztosan megváltozó népesedési helyzetre sokféle reakció létezik: a vizsgált államok jelentős része a tőkefedezeti pillérek erősítése mellett az állami nyugdíjpillérek paramétereinek szigorításában látja a megoldást, míg hazánkban egyelőre nem rajzolódik ki olyan domináns irányzat, amely parametrikus változtatásokkal védené ki az alacsony születésszámok és az egyre hosszabbodó élettartam nyugdíjfronton megnyilvánuló kockázatait. Legkésőbb azonban a "Ratkó-unokák" (az 1970-es évek közepén születettek) hatalmas létszámú korosztályának nyugdíjba vonulásáig, azaz a 2030-as évek közepére/végére Magyarországnak is meg kell találnia a hatékony megoldást.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiderült: három feltétel van, amiből Putyin nem hajlandó engedni – Ezek kellenek a békéhez
Ezek az alappillérei bármilyen megállapodásnak.
A pápa szólt rá Donald Trumpra: „jobb lenne ezt nem megtenni”
Más utat javasol Leó pápa.
Bejelentette Donald Trump: nagyszabású katonai akció indul – Több ország területén támad az amerikai hadsereg
Már nem csak Venezuela a célpont.
Közel 10 milliárd forintot fizettek a legdrágább Fabergé tojásért
Jutalékkal együtt 22,9 millió fontba került.
Kiderült, hány vendégmunkás dolgozhat Magyarországon jövőre
Döntött a nemzetgazdasági miniszter.
Itt az új holdra szállási és mélyűr verseny - Amerika és Kína összecsap
Az új NASA-vezető nagy terveket leplezett le.
Putyin-ellenes lázadó foglalt el egy orosz rádióállomást: felszólalt az ukrajnai háború ellen, Moszkva pusztulásáról beszélt
Szentpéterváron történt az incidens.
Trump elintézte: maradhatnak a dízelautók
Jelentősen enyhítik a szabályokat.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Otthon Start: Újabb bank a 3% alatti kamatversenyben
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstrukcióját, amellyel a bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe. Ez különösen figyelem
DIMOP Plusz: hol tartunk 2025 végén?
A Magyarországnak jutó 2021-2027 közötti pályázati források 9800 milliárd forintot tesznek ki. Ebből a DIMOP Plusz (Digitális Megújulás Operatív Program Plusz) esetén 764 milliárd forinttal
Mesterséges intelligencia és molekuláris tervezés
A hagyományos kutatásban 800 évet igénylő munkát az MI-nek sikerült néhány hónap alatt elvégeznie, 2,2 millió új kristályszerkezet felfedezésével.
Bizalmi válságban magyar piac, hiába várjuk a kockázati tőkét
A lelkesedés után vallatásokon át halad a világmegváltó ötlet, mire általában nem történik semmi. Magyarországon ugyanis sok a tehetség és az ötlet, de kevés a... The post Bizalmi válság
Balásy Zsolt: Mit (nem) ad nekünk a MÁV?
Egy ország vasúthálózata sok mindent elmond az országról. Mobilitás, kolbász, benzin. Balásy Zsolt aktuális megfejtése. Emlékszem, amikor a 2010-es évek elején először rohant a benzin... Th
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé?
Az ISO 27001 tanúsítás ma már üzleti szükséglet: növeli az ügyfélbizalmat, megkönnyíti a tender- és vendor-auditokat, és csökkenti az információbiztonsági incidensek kockázatát. Az ISO
Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza
"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha
Kiderült, hogy miért nem nőtt (már megint) a magyar gazdaság
A szárnyalás még várat magára.
Ízekre szedték a kormány gazdaságpolitikáját, Nagy Márton védelmébe vette
Meghallgatása volt a miniszternek.
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!