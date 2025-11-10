40 nap után fordulat: az amerikai kormány leállása végéhez közeledik

Az amerikai szövetségi kormányzat közel egy hónapos – és a modern amerikai történelemben eddig leghosszabb –, az október 1-én kezdődött leállása új fordulóponthoz érkezett: a Szenátus vasárnap este 60-40 arányban elfogadott egy eljárási javaslatot, amely lehetővé teszi, hogy hétfőn megszavazzák a leállás feloldásához szükséges finanszírozási csomagot. A megállapodás – ha véglegessé válik – akár január végéig fedezné az amerikai kormány működését, miközben tiltaná a szövetségi alkalmazottak elbocsátását és biztosítaná számukra a rendes bért a leállás idejére.

Az amerikai szövetségi kormányzat leállása – amely október 1-én kezdődött a 2026-os pénzügyi év költségvetésének elhúzódó vitái miatt – most láthatóan közeledik a lezáráshoz. Az amerikai Szenátus vasárnap késő este 60-40 arányban megszavazott egy eljárási javaslatot, amely lehetővé teszi, hogy hétfőn folytatódjanak az érdemi szavazások a megegyezés teljes csomagjáról – számolt be az AP News.

Az előterjesztés révén olyan kompromisszum alakult ki, amely – ha véglegesítik – a kormányzat működését január végéig finanszírozná, miközben megerősítené a szövetségi alkalmazottak védelmét.

Az elbocsátásokat tiltja, valamint garantálja a normál bért az érintettek számára a leállás idején.

A mostani shutdown már a leghosszabb a modern amerikai történelemben – mintegy 40 napos, és nagyon sok területen súlyos hatásokat okozott. A kulcskérdésnek számító Affordable Care Act (ACA) – vagyis az itthon Obamacare-ként ismert egészségbiztosítási rendszer – bővített adókedvezményeinek meghosszabbítása azonban még nem szerepel biztos tételként a csomagban.

A megállapodás csak azt garantálja, hogy decemberben a Szenátus szavazhat róla – de nincs előzetes kötelező érvényű vállalás.

Ez az elem komoly belső feszültséget okoz a demokrata párti politikusok között, hiszen sokan úgy érzik, hogy ezzel feladják a baloldali választói követeléseket, még ha a kormányzati finanszírozás újraindítása is sürgető.

A további lépések világosak: először a Szenátusnak végre kell hajtania a finanszírozási törvények végleges szavazását, majd a képviselőháznak is jóvá kell hagynia a csomagot, végül pedig Donald Trump elnöknek alá kell írnia azt ahhoz, hogy a kormányzati leállás ténylegesen véget érjen.

Emellett kulcskérdés lesz, hogy a decemberi ACA-adókedvezmény-szavazás időben átmegy-e, mert ha elbukik vagy elhúzódik, az újabb politikai krízist generálhat, főleg az egészségbiztosítási költségek emelkedésével kapcsolatos aggodalmak miatt.

Lényegében fontos fordulóponthoz értünk – a legkritikusabb rész, a finanszírozás újraindítása, látszólag közel került. Ugyanakkor nem dőlt el minden – az egészségügyi támogatások sorsa, a párton belüli megosztottság, valamint a házbeli jóváhagyás továbbra is kockázatok forrása. Ha minden menetrendszerűen alakul, a kormányzati leállás rövidesen véget érhet, ám ha csúszik az ACA-témában való egyeztetés vagy a házban elakad a csomag, akkor akár újabb, lassú ütemű finanszírozás-megoldásra kerülhet sor.

