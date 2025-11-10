A forint sorsát meghatározó adat jön és Brüsszelből mondanak ítéletet Magyarországról

Az elmúlt hetekben nyugodt nemzetközi hangulat jellemezte a piacokat, kicsit háttérbe szorultak megint a vámháborús feszültségek. A dollár erősödni tudott, amivel faragott kicsit az év eddigi részében összeszedett eséséből. Az amerikai kormányzati leállás miatt adatok továbbra is csak korlátozottan jönnek majd, de a hazai fronton azért lesznek izgalmas események.

Az amerikai-kínai kiegyezéssel megint háttérbe szorultak kicsit a vámháborús feszültségek, a kérdés csak az, meddig tart a nyugalom a felek között. Az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatos remények is lassan szétfoszlanak, ma már senki nem beszél közelgő budapesti békecsúcsról, hiszen úgy tűnik, hogy túl messze vannak az amerikai és az orosz álláspontok ahhoz, hogy személyes találkozót tervezzen a két elnök.

Ebben a nyugodt piaci környezetben a dollár kicsit erősödni tudott, amivel ledolgozta korábbi hátránya egy részét. Úgy tűnik, hogy már annyian fogadtak az amerikai deviza gyengülése ellen, hogy onnan természetszerűen fordult a piaci hangulat. A befektetők szép lassan beárazzák a Fed közelgő kamatcsökkentéseit is ebbe.

A csendes nemzetközi piacon a továbbra is magas kamatkülönbözetnek köszönhetően a forint képtelen hibázni, szinte naponta döntött új másfél éves csúcsot a magyar deviza. Az előttünk álló hét kérdése az lehet, hogy a 385-ös szint megállítja-e ezt a menetelést vagy még innen is tovább tud kapaszkodni a forint.