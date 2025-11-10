Ezen múlik igazán a magyar egészségügy jövője - Interjú Ficzere Andreával

Az egészség nem a kórházban, hanem a gondolkodásban kezdődik - vallja Ficzere Andrea ismert orvos-vezető és a Fogjunk Össze az Egészségügyért Alapítvány elnöke, akinek most megjelenő új könyvéről is beszélgettünk. A szakember úgy vélekedett, hogy a kórházvezetés minőségét mindig emberéletekben mérik, ezért szükséges a menedzsment és orvosszakmai vezetés összehangolása. Az interjúban szóba került az ágazatot érintő HR-krízis, annak kezelése, az egészségügyben dolgozó kollégák jelentős terhelése és annak menedzselése, a mesterséges intelligencia egészségügyre gyakorolt hatásai.

Jelenleg melyek a 2025-ös év aktuális legnagyobb kórház működtetési kihívásai, változott-e, akár javult-e a helyzet a 2023-24-es évekhez képest, akár finanszírozási oldalról, akár emberi erőforrás oldalról? Mi a tapasztalat: a betegek türelmesebbek, megértőbbek lettek, vagy sem?

A világon mindenhol drága az egészségügy,

reálisan nem lehet cél nyereségesen üzemeltetni,

de fenntartható módon igen, ehhez azonban rendezni kell a finanszírozást. Az év elején indult el az „Esetszintű ráfordításgyűjtés” projekt, amelynek célja a valós értéken történő finanszírozás megteremtése, ami a feltétele annak, hogy megszűnjön a kórházak folyamatosan újratermelődő adóssága.

Ha finanszírozásról, eszközbeszerzésről, beszélünk fontos tudni, hogy egy kórházon belül sosem az a döntő, hogy „kinek a szava hangosabb”, azaz ki képviseli legjobban a saját területének az érdekeit, hanem az, hogy mely területen van a legnagyobb szükség eszközre, beruházásra, javításra, és ami a legfontosabb, hogy mivel és hol tudunk a legtöbb betegen segíteni. A komolyabb döntéseknél mindig meghallgatjuk a pénzügyi vezető és a kérdésben érintett szakemberek tanácsait is, hiszen csak így tudunk hiteles és jó döntést hozni.

Ha a bérekről beszélünk, úgy vélem, mindig, minden helyzeten lehet és kell is javítani.

Az orvosok bérezése alapvetően rendben van, viszont mindenképpen szükség lenne szakdolgozói béremelésre,

hiszen pillanatnyilag ők képezik az ellátás legszűkebb keresztmetszetét. Nagyon fontos a megbecsültség kérdése is, amelynek persze fontos eleme a fizetés, de a megtartás szempontjából sokszor látjuk, hogy a szervezeti kultúra, az egyedi, valamint a közösségi igények figyelembevétele legalább ennyit nyom a latba. Nem lehet nem megemlíteni az empatikus vezetői odafigyelést, az elvégzett tevékenység folyamatos értékelését – ha lehet, mások számára is nyilvánvaló módon. Egy jó szó, egy megértő beszélgetés nagyon sokat tud jelenteni a sokszor stresszes ledolgozott órák után.

Muszáj hangsúlyozni a megfelelően felépített életpálya-modell fontosságát is, hiszen az tud biztonságos és kiszámítható jövőképet garantálni az orvosoknak és a szakdolgozóknak. Segíti a pályán maradást, biztosítja a szakmai fejlődést és az utánpótlást, és bár hosszú távú, de mindenképp pozitív befektetés, hiszen a dolgozók motivációja mellett az ellátás színvonalát is képes növelni, a szakma presztízsét pedig emelni.

Nagyon sokat beszél a rendszerben dolgozók egészségéről, mentális egészségéről, terheltségéről. Ezen a téren milyen trendeket tapasztal és vannak-e olyan kezdeményezések, amelyek kedvező hatásai akár már jelentkeztek?

Igen, szerencsére egyre több intézmény ébred rá a mentális egészség fontosságára, én magam is régóta dolgozom - kórházi és alapítványi szinten egyaránt – azért, hogy nagyobb figyelmet kapjon a kérdés. A mentális egészség megléte mindenhol fontos, de az egészségügyi ágazatban különösen nagy szereppel bír.

Egy jó vezetőnek figyelni kell arra, hogy

a dolgozók között egyenlő és arányos legyen a munkamegosztás,

nem szabad valakit csak azért túlterhelni, mert motivált, jól dolgozik, és többet bír, mint az átlag. A munka és magánélet egyensúlyáról pedig nemcsak beszélni kell, hanem napi szinten is törődni kell vele, ami amúgy nem könnyű feladat, hiszen amikor – főleg szakdolgozói szinten - sok a betöltetlen állás, amikor folyamatosan szaporodnak a feladatok és növekszik a betegek száma, nem tudjuk és nyilvánvalóan nem is szeretnénk visszafogni a tempót.

Maradnak a túlórák, a fáradtság, a kimerültség. Ezen a ponton úgy tudunk segíteni, ha hitelesen és őszintén kommunikálunk a kollégákkal,

ami a bizalom és megértés alapja. Ugyanilyen fontos támogatni az énidőt, biztosítani a regenerációt, figyelni a munkatársak mentális és testi egészségére. Lobbizni a munkakörülmények javítása érdekében - hiszen a vezető felel a dolgozókért és nem fordítva.

Kórházvezetőként nyilvánvalóan vannak általános menedzser feladatok, mint más intézmények, vállalatok irányítása esetén, de milyen új szempontokat, feladatokat hoz be a képbe az, hogy egy kórházról beszélünk, ahol emberéletekről döntenek, gyógyítás folyik?

Pont arról, hogy

itt a működés „tárgya” a beteg, a „végeredmény” pedig az egészséges ember.

Itt mindenki más (legyen szó a betegről, vagy a dolgozóról), mindenki másképp működik, nem hatásos az egy kaptafa megközelítés. A nehézségek miatt kórházon belül is elég sok a konfliktus, amire – más szervezetekhez, vagy üzleti vállalkozásokhoz hasonlósan – nagyon kell figyelni, időben kell észlelni, ha baj van. Fontos az odafigyelő menedzsmenti érzékenység és probléma esetén az azonnali beavatkozás, de még jobb, ha olyan az intézmény kultúrája, hogy még a valódi krízisek kipattanása előtt képes a konfliktusok kezelésére, az adott folyamat korrekciójára.

Egyáltalán miben más a kórházi működési környezet, amiben vezetni kell és irányítani a kormányt? Melyek ezek a tényezők, például: a meghatározó a finanszírozási szűkösség, a HR-krízis, az betegelégedetlenség, a változásmenedzsment? Vagy ezek más szektorban is hasonlóak?

Egy kórház irányításához másabb, speciális vezetői skill-ek is szükségesek. Mi itt emberekkel, emberi egészségért dolgozunk. A kulcs a humánum maga. Mi nem bújhatunk el és nem is akarunk elbújni sem a páciensek, sem a kollégák elől. Más vállalatnál talán működik az, ha a vezető egy döntésről e-mail-ben tájékoztatja a beosztottjait. Nyilván nálunk is vannak köremailek, gyors információátadások, de nem szeretnénk kizárólag elektronikus kapcsolattartássá degradálni a munkatársainkkal történő kommunikációt. Nehezebb időszakokban mindenhol előfordul az úgynevezett „tűzoltó” állapot, amikor nem lehet tervezni, fejlődni, és bizony a motiváció is elveszhet átmenetileg, emiatt amilyen gyorsan és hatékonyan csak lehet, meg kell oldani az aktuális problémát.

A HR-krízis az egészségügyben is jelen van, főleg szakdolgozói szinten.

Fontos lenne – ahogy már említettem - a béremelés, mint ahogy az is, hogy

a munkatársak ne alanyi jogon, hanem teljesítményük tükrében kapják a fizetésüket,

de nagyon sok más szempont is szólhat a maradás mellett. Jól tükrözi mindezt, hogy mennyire fontos az adott egészségügyi intézmény szervezti kultúrája, menedzsmenti működése, hiszen hasonló feltételek mellett egyik intézetből rendszeresen és tömegesen távoznak a dolgozók, míg máshol alig érezhető fluktuáció.

S ha a betegelégedettségről beszélünk, tudnunk kell, hogy a beteg és az őt ellátó személyzet kapcsolata alapvetően azon múlik, hogy tud-e a két fél megértéssel, empátiával, a másik fél szempontjainak elfogadásával közelíteni egymáshoz. Természetesen nem elhanyagolható a jól működő infrastruktúra, hiszen annak hiányában nehéz zavartalan és eredményes szakmai munkát végezni.

Milyen készségek, tulajdonságok szükségesek a jövő kórházmenedzserének?

Vannak nélkülözhetetlen, zsigeri emberi skill-ek, mint például a motiváció, hit, alázat, bátorság, a folyamatos fejlődni akarás, vagy a jó kommunikációs készség. Ezen felül vannak vezetői skill-ek, mint a priorizálás, a változáshoz való alkalmazkodás képessége, valamint az, hogy miként tekintünk az éppen kialakuló nehézségre. Lehetőséget vagy megoldandó feladatot látunk benne? Ezek a képességek nyilván a jövőben is fontosak lesznek, azonban szükségszerű, hogy

a technológiával együtt mi magunk is fejlődjünk.

A mesterséges intelligencia és a digitalizáció által teremtett lehetőséggel etikusan és szakértői módon kell tudni élni, hiszen ezek a megoldások komoly támaszt adhatnak a vezetőknek, azonban – egyelőre legalábbis így gondoljuk - nem lesznek képesek az empátiára, egy-egy gesztus lekövetésére.

Orvos vagy menedzser vezessen egy közfinanszírozott kórházat? Mik egyiknek vagy másiknak az érvei, illetve ellenérvei?

Régóta visszatérő kérdés, hogy egy orvos vagy egy menedzseri háttérrel rendelkező vezető szolgálhatja jobban a betegek érdekeit. Nehéz erre egyértelmű választ adni, hiszen mindkettő mellett erős érvek szólnak. Az egyik oldalon a gyógyításban jártas orvos áll, aki belülről ismeri a kórházat, annak minden rezdülésével, a másik oldalon pedig egy professzionális menedzser, aki kívülről, sokszor pragmatikusan látja át az intézmény működését.

A kórházvezetés minőségét azonban mindig emberéletekben mérik, így azt gondolom, hogy a két világ összehangolása vezethet a legsikeresebb eredményre.

Ez a siker azonban nem egy emberen múlik, én a csapatmunkában hiszek. Egy vezetőnek nyitottnak, megértőnek és támogatónak kell lennie, orvosként el kell tudni fogadni az őt segítő közgazdász tanácsát és fordítva.

Mennyiben magányos vezető a kórház főigazgatója és mennyiben lehet ez csapatmunka? Az elmúlt években változott-e egy menedzsment team összetétele, vagy akár a feladatainak a szerkezete, hangsúlyosabbá vált-e egyik vagy másik feladat, és ha igen, melyek voltak ezek?

Jelenleg egyértelműen a csapatmunka dominál, ami korábban nem volt jellemző, viszont fontos hangsúlyozni, hogy csak ott tud jól működni a menedzsment, ahol az első számú vezető proaktív és stratégai gondolkodással rendelkezik. Ehhez kell egy szakmailag színvonalas, összeszokott csapat, akikkel közösen valósíthatják meg a feladatokat. A munkatársaival nyíltan, de megnyugtató módon kommunikáló vezető bízik az embereiben, ugyanakkor azt is tudja, hogy a felelősség csakis az ő vállán nyugszik, ezért a döntés következményeinek feszültségétől megkíméli a kollégáit.

Mennyire nehéz feladat nőként egy kórházat vezetni? Alapvetően a menedzseri szint itt is férfiak által dominált világ, ugye?

Korábban sokkal inkább szempont volt, hogy nőként dolgoztam egy férfias világban. Ma már nincs ilyen érzésem, amiben persze sok munka van, nekem viszont mindenkivel kapcsolatban csak az számított és számít ma is, hogy mit tud felmutatni, milyen eredményt ért el.

A jövőben – de mondhatnánk hogy a mindennapjainkban is - minden a mesterséges intelligencia körül forog. Hogyan foglalkozik a kórház az AI alkalmazásával, mennyire tudatosan készülnek erre az AI által dominált világra?

Tudatosan készülünk az AI térnyerésére, hiszen az egészségügyben is egyre nagyobb szerepet kap az adatalapú döntéshozatal és a digitális támogatás. Célunk, hogy fenntartható módon építsük be az innovációkat a mindennapi működésbe.

Jelenleg azon dolgozunk, hogy kollégáink megismerjék a mesterséges intelligencia működését és lehetőségeit, hogy tisztában legyenek azzal, hogy a chatGPT nem egyenlő az AI-al, és ami a legfontosabb, hogy etikusan, biztonságosan és hatékonyan tudják használni munkájukban a megszerzett tudást. Emellett szeretnénk erősíteni bennük azt a szemléletet, hogy ők maguk is részesei és alakítói lehetnek ennek a fejlődésnek.

Ha tudna tanácsot adni ebben a tekintetben 13 évvel ezelőtti önmagának, akkor mit mondana neki, mire készítené fel saját magát?

Nem változtam sokat, már a pályám kezdete előtt is így gondolkodtam, működtem, ami viszont meglepett, az a rendszerben megjelenő konfliktusmennyiség.

Talán arra készültem volna jobban fel, hogy a konfliktushelyzetek minél nagyobb hányadát meg tudjam előzni

– nyilván azokra gondolok, amire ráhatásom van, és amit képes vagyok alakítani.

Emellett a korábbinál is erősebben hiszek abban, hogy az egészségügyi vezetés jövője nem pusztán az infrastruktúra fejlesztésében vagy a finanszírozás rendezésében rejlik, hanem abban, hogy

a rendszer újra megtanuljon emberként működni.

Egészségkurátorként küldetésének tartom, hogy a gyógyítás, a vezetés és a társadalmi felelősség közé hidat építsek – mert meggyőződésem, hogy az egészség nem csak orvosi, hanem kulturális és közösségi ügy is.

Aktuális fejlemény, hogy nemrég jelent meg könyve „Egészség kezdőknek és haladóknak” címmel. Miért vette rá magát a könyv megírására, kinek szól és mi a célja?

Az elmúlt években rendszeresen osztottam meg a tapasztalataimat konferenciákon, szakmai eseményeken vagy akár a saját közösségi média felületeimen. A visszajelzések alapján úgy gondoltam, hogy számos olyan, az egészségügy működésével összefüggő téma van, amelyeket érdemes egy könyvbe összefűzni. Sok minden motivált, de ha ki kellene emelnem egy gondolatot, az az lenne, hogy

a frontvonalból, vezetőként mutassam be az emberarcú egészségügyet.

A könyv így egyszerre szól az ágazatban dolgozóknak, és a társadalom egészének. Egészségkurátorként szerettem volna, ha mindkét fél megismerné a másik oldal nehézségeit, dilemmáit, örömeit és lehetőségeit. Hiszem, hogy ez a fajta megértés változtathat azon, ahogy jelenleg az egészségről, egészségügyről gondolkodunk. Fontos a megfelelő finanszírozás, fontos, hogy az intézményekben megtörténjenek a szükséges fejlesztések és eszközbeszerzések, de azt is látni kell:

az egészség nem a kórházban, hanem a gondolkodásunkban kezdődik.

Szeretnék egyfajta hidat építeni a 21. századi technológia és a humánum, valamint az orvostudomány, a mentális jóllét, az életmód és a társadalmi tudatosság között.

